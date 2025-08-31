鄧麗欣夥拍林峯張繼聰開拉闊 台灣大隻仔男友與未來外母排排坐撐場

鄧麗欣（Stephy）近年事業愛情兩得意，去年被爆與台灣大隻猛男拍拖，她隨即在IG公開戀情，甜甜地留言指「感謝大家的祝福」，其後又透露男友Bryan是在香港工作的台灣人。昨晚（8月30日）Stephy與林峯及張繼聰在亞博舉行拉闊音樂會，Bryan更與鄧媽媽一起進場排排坐，見到他與「未來外母」相處融洽，令人期待這對戀人關係早日升級。

Bryan曾被稱為「翻版Rain」，但可見他粗眉大眼，與單眼皮的Rain並不相似。

從現場照片可見，戴着口罩的Bryan與鄧媽媽坐在觀眾席，雖然他曾被稱為「翻版Rain」，但可見他粗眉大眼，與單眼皮的Rain並不相似，但卻同樣是皮膚白皙、高大健碩兼靚仔，的確有韓星味道，而且不負「大隻仔」之名。而Bryan除了照顧鄧媽媽外，同場還遇見Cookies成員Miki，只見他上前向Miki打招呼及送上瓶裝水，甚有「主人家」風範，家屬感超強。

當Stephy與林峯及張繼聰跳唱《心急人上》時，台下的Bryan亦一邊隨拍子搖擺身體、一邊拍片。

演唱會期間，每當輪到Stephy表演時，Bryan即化身「盡責男朋友」，立即拿出手機拍攝，更曾除下口罩和唱。到Stephy與林峯及張繼聰一同跳唱《心急人上》時，全場氣氛極熱烈，不少觀眾都站起來隨歌起舞，Bryan與鄧媽媽都站着，而Bryan當時雖戴着口罩，但仍難掩興奮之情，一邊隨節奏擺動身體，一邊拿手機拍攝，顯得十分陶醉。

鄧麗欣（Stephy）近年事業愛情兩得意。（IG@stboo）