鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！

【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡直「驚為天人」，完全不輸年輕小花。

鄧麗欣在貼文中寫道：「不急不躁，把能量留給值得的事！」從照片可見，她舉手投足間盡顯自信與從容。42歲的她，不僅身材保持纖細，臉蛋更零瑕疵，簡直是凍齡美魔女！

