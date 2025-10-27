Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

香港好去處｜鄧麗欣Stephy開首個個人畫展、圓畫家夢！展出逾20幅親筆畫作 即睇門票優惠

鄧麗欣（Stephy）近年在香港演藝界愈戰愈勇，今年42歲生日當日宣佈將以畫家身分「出道」，舉行首個個人畫展「Step Into The Secret Garden」，展出超過20幅親筆畫作及限家周邊產品，透過藝術形式與大眾分享一個屬於她的「秘密花園」，即睇畫展詳情及門票價錢！

近年鄧麗欣（Stephy）在香港演藝界愈戰愈勇，今年42歲生日當日宣佈將以畫家身分「出道」，舉行首個個人畫展。（相片來源：Klook）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

圓畫家夢舉辦個人畫展 展出逾20幅親筆畫作

鄧麗欣（Stephy）首個個人畫展「Step Into The Secret Garden」將於今年11月14日至明年1月4日，於啟德零售館2期4樓舉行，從小便喜愛畫畫的她，夢想是當一個畫家，今次終圓畫家夢舉辦個人畫展，將一次過展出超過20幅親筆畫作，其作品充滿色彩與情感，展示了她的藝術才華之餘，亦令觀眾感受到她對生活的熱愛與思考，一窺她的內心世界，無論是其粉絲還是愛畫之人都可以去參觀。

廣告 廣告

鄧麗欣（Stephy）首個個人畫展「Step Into The Secret Garden」將於今年11月14日至明年1月4日，於啟德零售館2期4樓舉行。（相片來源：Klook）

從小便喜愛畫畫的她，夢想是當一個畫家，今次終圓畫家夢舉辦個人畫展。（相片來源：Klook）

畫展展出超過20幅親筆畫作，其作品充滿色彩與情感，能一窺她的內心世界。（相片來源：Klook）

即日起購票可享早鳥優惠

由即日起至11月13日期間，透過Klook購票可享早鳥優惠，一般門票折後只需$78（原價$88），包門票一張以及非賣品的紀念明信片一張；另Stephy亦會於12月14日親自進行導賞團講解作品，票價$388，包門票、紀念貼紙以及特別禮物，但導賞團共4個時段、每個時段最多15個名額已滿，未知當局會否加開。留意每張門票部分收益將撥捐「點滴是生命」，用作柬浦寨學校興建淨水器項目，相當有意義！

Step Into The Secret Garden早鳥預售票（2025年10月24日至2025年11月13日）

門票：$78

內容：門票、紀念明信片一張（非賣品）

按此經Klook預訂

Step Into The Secret Garden展期票 （2025年11月14日至2026年1月4日）

門票：$88

內容：門票、紀念貼紙一枚（非賣品）

按此經Klook預訂

Step Into The Secret Garden

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

時間：11am-9pm

地址：九龍城承啟道38號啟德零售館2期4樓（地圖按此）

更多相關文章：

萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！三眼仔與史迪仔期間限定店/西九哈佬怪獸派對/色彩班斕幻彩森林

直擊香港首個Halloween音樂嘉年華！灣仔海濱大玩迷宮版鬼屋、攤位遊戲有誠意 張敬軒、MC張天賦輪流登台

雙11優惠2025｜大角咀Super sports park人均每小時只需$50起！任選早午晚時段｜親子好去處

「維港海上大巡遊」10.25正式登場！設市集限定紀念品、互動遊戲、主題餐飲 即睇售票詳情

告別辦公室束縛！2025十大Workcation城市出爐 香港排名急跌至38、第一名是港人最愛旅遊地

澳門賽車2025｜第72屆澳門格蘭披治大賽車11.13開鑼！門票$100起、7項精彩賽事包括FR世界盃｜附購票連結

香港好去處｜全港首個生蠔BB展萌爆誕生！巨型糖果色生蠔罐頭打卡位、夾公仔機、珍藏卡抽卡機、期間限定店

香港好去處｜鑽石山跨年代體適能嘉年華 互動體驗搶包山、端午龍舟、登獅子山

愉景灣萬聖節攻略：冰上派對、愉景灣酒店Staycation！2大2小入住人均$472起包自助早晚餐｜Halloween好去處

香港迪士尼酒店Staycation限時7折優惠！人均$850.2起、聖誕假期都適用！即睇訂購攻略