尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
香港好去處｜鄧麗欣Stephy開首個個人畫展、圓畫家夢！展出逾20幅親筆畫作 即睇門票優惠
鄧麗欣（Stephy）近年在香港演藝界愈戰愈勇，今年42歲生日當日宣佈將以畫家身分「出道」，舉行首個個人畫展「Step Into The Secret Garden」，展出超過20幅親筆畫作及限家周邊產品，透過藝術形式與大眾分享一個屬於她的「秘密花園」，即睇畫展詳情及門票價錢！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
圓畫家夢舉辦個人畫展 展出逾20幅親筆畫作
鄧麗欣（Stephy）首個個人畫展「Step Into The Secret Garden」將於今年11月14日至明年1月4日，於啟德零售館2期4樓舉行，從小便喜愛畫畫的她，夢想是當一個畫家，今次終圓畫家夢舉辦個人畫展，將一次過展出超過20幅親筆畫作，其作品充滿色彩與情感，展示了她的藝術才華之餘，亦令觀眾感受到她對生活的熱愛與思考，一窺她的內心世界，無論是其粉絲還是愛畫之人都可以去參觀。
即日起購票可享早鳥優惠
由即日起至11月13日期間，透過Klook購票可享早鳥優惠，一般門票折後只需$78（原價$88），包門票一張以及非賣品的紀念明信片一張；另Stephy亦會於12月14日親自進行導賞團講解作品，票價$388，包門票、紀念貼紙以及特別禮物，但導賞團共4個時段、每個時段最多15個名額已滿，未知當局會否加開。留意每張門票部分收益將撥捐「點滴是生命」，用作柬浦寨學校興建淨水器項目，相當有意義！
Step Into The Secret Garden早鳥預售票（2025年10月24日至2025年11月13日）
門票：$78
內容：門票、紀念明信片一張（非賣品）
Step Into The Secret Garden展期票 （2025年11月14日至2026年1月4日）
門票：$88
內容：門票、紀念貼紙一枚（非賣品）
Step Into The Secret Garden
日期：2025年11月14日至2026年1月4日
時間：11am-9pm
地址：九龍城承啟道38號啟德零售館2期4樓（地圖按此）
更多相關文章：
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！三眼仔與史迪仔期間限定店/西九哈佬怪獸派對/色彩班斕幻彩森林
直擊香港首個Halloween音樂嘉年華！灣仔海濱大玩迷宮版鬼屋、攤位遊戲有誠意 張敬軒、MC張天賦輪流登台
雙11優惠2025｜大角咀Super sports park人均每小時只需$50起！任選早午晚時段｜親子好去處
「維港海上大巡遊」10.25正式登場！設市集限定紀念品、互動遊戲、主題餐飲 即睇售票詳情
告別辦公室束縛！2025十大Workcation城市出爐 香港排名急跌至38、第一名是港人最愛旅遊地
澳門賽車2025｜第72屆澳門格蘭披治大賽車11.13開鑼！門票$100起、7項精彩賽事包括FR世界盃｜附購票連結
香港好去處｜全港首個生蠔BB展萌爆誕生！巨型糖果色生蠔罐頭打卡位、夾公仔機、珍藏卡抽卡機、期間限定店
香港好去處｜鑽石山跨年代體適能嘉年華 互動體驗搶包山、端午龍舟、登獅子山
愉景灣萬聖節攻略：冰上派對、愉景灣酒店Staycation！2大2小入住人均$472起包自助早晚餐｜Halloween好去處
其他人也在看
中印時隔5年恢復直航 靛藍航空班機降落廣州
（法新社加爾各答/廣州27日電） 中斷5年後，印度與中國恢復直航，體現兩國關係正逐漸回溫，首班直飛航班從印度東部城市加爾各答（Kolkata）起飛，今晨抵達中國廣州。印度最大民營航空公司靛藍航空（IndiGo）6E1703航班從加爾各答起飛，今天凌晨近4時降落廣州，正式恢復自2020年因疫情及地緣政治緊張而中斷的直航航線。法新社 ・ 1 小時前
逾3千人次參觀現樓 SPRING GARDEN速收500票 錄超額逾15倍
新盤市場氣氛熱鬧，發展商紛紛出動推盤。德豐地產旗下灣仔現樓「SPRING GARDEN」接力出擊，上周六(25日)公布首張價單共30伙，折實價由800.9萬元起，折實呎價由27,428元起。同步開放現樓示範單位，周末兩日錄逾3,000人次參觀，並速收500票，超額認購逾15倍。有見反應熱烈，發展商指考慮短期內加推單位應am730 ・ 11 小時前
灣仔Spring Garden首推30伙8球入場 均呎近3萬！超額認購逾15倍
會德豐地產旗下灣仔春園街新盤Spring Garden，上周六（25日）率先推出首張價單，首批30個單位以最高12%折扣推售，折實入場費約800.9萬元，折實平均呎價達29,789元，吸引不少專業人士及投資客關注。【即睇Spring Garden價單】首批單位涵蓋23個一房及7個兩房戶型，實用面積介乎278至398平方呎，定價由910.1萬至1,424.8萬元。經最高折扣後，折實售價落在800.9萬至1,253.9萬元，折實呎價介乎27,428至31,505元。當中有23伙折實價錢低於900萬元，入場單位為7樓A室，實用面積292平方呎，一房間隔，折實售價800.9萬元，呎價27,428元。發展商同時針對投資收租客推出現金回贈計劃。凡於今年12月31日前簽訂臨時買賣合約，並在完成交易後一年內將單位租出（租期不少於24個月，並須簽訂正式租約和加蓋印花稅），可按單位每月呎租水平獲發相等於2至3個月租金的現金回贈。項目開售反應理想，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指出，定價以灣仔核心區近期新盤作參考，料專業人士及投資收租客最受落。據悉，周末兩日吸引超過3,000人次參觀現樓，錄得500張認購28Hse.com ・ 6 小時前
李強認對美貿易下降 籲中新加強團結協作
【on.cc東網專訊】國務院總理李強周日（26日）在新加坡與該國副總理顏金勇，共同出席中新工商界座談會。李強談及中美貿易摩擦和中國經濟前景時，強調中國經濟擁有穩健運行的堅實基礎，雖然中美在貿易上存在分歧，中國對美貿易有所下降，但對全球貿易一直保持增長，這體現出中on.cc 東網 ・ 5 小時前
Winter同款Chaumet飾物來了！5款「貴氣到骨子里」的珠寶清單，蜂巢頸鏈考慮做聖誕禮物？
Winter近期出席Chaumet在首爾樂天百貨的Bee de Chaumet系列快閃店活動，以一身簡約貴氣的白色馬甲造型驚艷全場。身上精緻閃耀的Chaumet飾品，更完美襯托出她的獨特清冷氣質，讓人一眼就被這套珠寶的魅力俘虜，甚至有少少心動想買來做聖誕禮物！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
Fendi手袋突發低至55折？FARFETCH限時Pre-Owned手袋額外減價！Baguette折後平近$5,000
如果一直想入手一個經典及復古款的名牌手袋，FARFETCH的Pre-Owned區是一個不錯的尋寶之地！最近FARFETCH突發推出Fendi二手手袋限時低至65折優惠，而且更加碼推出指定款式額外85折，折上折後最平55折就買到，簡直不可思議！Yahoo購物專員率先望過，FARFETCH入面不少Fendi手袋的品質及款式都幾吸引，經典款如Baguette、Peekaboo、水桶袋等都有，非常難得。想輕鬆以半價入手夢寐以求的Fendi手袋的話，不容錯過今次FARFETCH Pre-Owned減價！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
32年前的CHANEL由Jennie演繹！由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，現在看回還是很時尚火辣
Jennie在BLACKPINK高雄巡演裡，復刻了Chanel 1993年由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，完美駕馭32年前的老佛爺經典設計！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
72歲張艾嘉臉上總是掛著優雅的微笑，也許是她最強養生秘訣！跑步與打坐以外，還有一顆對世界好奇的心
由張艾嘉監製的《他年她日》近日成為焦點，同時令人注意的，還有年屆72歲的她依然容光煥發、擁有少女般的好奇心與笑容！原來她每日戶外跑步結合打坐，令自己維持年輕健康，醫師讚賞這招能有效防骨鬆、提升免疫力。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
灣仔美食｜皇后大道東現「阿婆小屋」！祖母Grandma’s Scones鬆餅店開幕 可能是香港最小的「小店」？
看似從童話故事走出來的「祖母小屋」，原來是Grandma's Scones首間獨立店「General Store by Grandma's Scones」。從2019年網店起家，到銅鑼灣SOGO創下日賣1,500個鬆餅佳績，祖母終於在灣仔落地生根，用最真摯的傳統食譜，為城市人送上稍息的甜蜜時光，必入手全新產品不銹鋼盒子蛋糕系列！Yahoo Food ・ 8 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 8 小時前
竹蔗馬蹄湯食譜│竹蔗馬蹄蘋果湯 喉乾舌燥轉季最啱飲
湯水食譜│竹蔗蘋果湯 喉乾舌燥冬天最啱飲 竹蔗清熱潤燥，這個時候用來煲湯便最啱，加上馬蹄和蘋果便潤上加潤，未飲湯，聞到味道已經覺得潤又甜。煲的時候用煲湯骨，味道比較香，如果不想煲湯，不加肉，改加冰糖便可以當糖水，一樣清潤，即睇如何製作竹蔗蘋果湯：Yahoo Food ・ 8 小時前
Lisa同款Hermès「房子包」炒價破3百萬？Faubourg Birkin手袋3大原因被譽「最強投資黑馬手袋款」
Hermès手袋從來不只是時尚單品，而是一種身份象徵。近年來，Hermès Birkin（柏金）手袋系列屢屢成為拍賣場焦點，其中最高人氣的莫過於被稱為「房子包」的 Faubourg柏金手袋。就連BLACKPINK成員Lisa近期也在社交平台中曬出Faubourg柏金手袋，讓這款價值高達數百萬的Hermès手袋再度引發熱議。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
林海峰見面會上 男士代太太索簽名原因心酸 Jan︰佢喺上面會收到張卡
早前完成50場舞台劇《笨蕉大劇院》演出嘅林海峰，近期馬不停蹄再舉行個人鉛筆畫展覽，Jan亦喺展覽首日現身同fans見面。活動過後，林海峰喺社交平台分享見面活動當日一個暖心小故事。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
必去！天山天池旅遊全攻略，交通、門票、景點一次過睇晒！
Trip.com 為你介紹天山天池的概況、最佳遊覽季節、交通方式、必去景點及注意事項，助你輕鬆計劃天山天池的旅遊行程。Trip.com ・ 7 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 17 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 2 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 4 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 6 小時前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 1 小時前