鄭中基宣傳新戲拒談前經理人何慶湘 親自透露仔女近況

鄭中基宣傳新戲拒談前經理人何慶湘 透露仔女近況：佢哋幾好！

鄭中基（Ronald）昨日（2日）聯同周秀娜（Chrissie）、姜皓文（黑仔）等出席歷時7年製作的新戲《阿龍》首映禮，三人於受訪時提到拍攝過程的辛酸。三名演員透露當時為電影保持身形，Ronald揭最辛苦為增磅不停進食，而Chrissie亦透露為電影曬黑：「我仲黑過佢（黑仔）！啲粉底啲色都唔啱！」黑仔亦笑言：「（泰國）當地人都唔夠我黑！」另外，Ronald亦於受訪時回應離婚進度及風波等等。

有記者問到鄭中基離婚官司一事，Ronald回應指：「呢個交咗俾律師處理。」而被問及仔女近況就表示：「多謝關心！佢哋幾好！」對於離婚是否與前經理人何慶湘有關，Ronald就拒絕回應並指：「我哋中係講返電影啦！呢啲我哋都唔講啦！」

至於早前擔任林峯演唱會嘉賓貼身熱舞引來熱議，Chrissie被問到會否跟隨林峯巡迴演出時直言有與團隊溝通：「個期去到就去啦！因為嚟緊10月有部戲要去，所以去到嘅話會繼續做返呢個角色！」Chrissie亦表示抗拒回看自己當時熱舞現出，黑仔更起哄表示對方可以於謝票時重現。

