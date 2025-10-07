鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔

▲鄭中基離婚後為電影《阿龍》做宣傳，避談身心狀況是否受到影響，團隊出面打斷相關提問，巧妙拒絕回答，但他認了在人生中當然有做過後悔的事。（圖／華映娛樂提供）

[NOWnews今日新聞] 鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主播余思敏鬧離婚，原定上片的日期又再推遲。他接受台灣媒體電話訪問，聽到「最近心情是否有影響」的提問，團斷馬上出面打斷，表示時間差不多，今天不回答，完全避過尷尬的話題。

▲鄭中基（中）離婚後首部上映的新片《阿龍》，變身成暴力猛男，也特別鍛鍊，改變體態。（圖／華映娛樂提供）

鄭中基離婚影響上片安排 為戲增重13公斤

今年春天鄭中基曾被拍到現身香港家事法庭，外界傳他與余思敏在贍養費上有歧見，才會走法律途徑處理。由於這是影響生活的大事，鄭中基臨時把《阿龍》的上映宣傳放下，直到下半年才能專心面對各方媒體的提問，不過關於離婚的事，他都沒有任何答案。在片中他扮演的爸爸，因女兒被誘拐小孩的集團擄走更慘遭殺害，讓他決定不計一切代價要尋人報仇，他也特地鍛鍊，增重13公斤、變身筋肉人，外型整個大變。

被問到「過往人生中是否有做過後悔的事」，鄭中基表示自己的人生裡面一定有悔恨的經驗，但他覺得光後悔也沒什麼用，如何在心態上能夠轉變比較重要。裡面他扮演的爸爸，做錯事情會向小孩道歉認錯，現實生活中他也自認是個做錯事情就一定要道歉的人。演他女兒的傅舜盈，那時還是童星，可是他並沒有當她是小朋友，大讚她非常聰明，彼此還會聊角色，或是戲該怎麼演。

▲鄭中基（左）自導自演的《阿龍》，早在新冠肺炎疫情期間爆發前已殺青，數年之後終於要上映，臨時又因他的離婚官司檔期從上半年延到下半年。（圖／華映娛樂提供）

周秀娜被性侵戲導演先示範 鄭中基拒絕被霸王硬上弓

性感女神周秀娜，在《阿龍》飾演泰國華僑，還要遭到性侵，透露鄭中基與另一位導演胡耀輝會先排演給她看，記者們好奇誰來擔任她那個被霸王硬上弓的角色？他們大笑：「當然事胡耀輝。」片子的劇情較為灰暗，鄭中基稱是報紙新聞上得到的靈感，希望家長們要注意，不要讓孩子自己玩，就算再熟悉的環境，也不可掉以輕心。《阿龍》將於10月17日起全台上映。

▲鄭中基（左）與周秀娜（右）是《阿龍》的男女主角，周秀娜有被性侵的情節，身兼導演的鄭中基還與另一位導演胡耀輝親自先示範。（圖／華映娛樂提供）

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



