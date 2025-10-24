鄭丹瑞即將榮升外公 長女鄭瑤曬孕照宣布有喜

70歲金牌司儀鄭丹瑞（旦哥），繼去年9月宣布長女鄭瑤（Zaneta）與金融才俊男友Jacob Chan結婚，榮升外父，今日（10月24日）再傳出喜訊！旦哥長女鄭瑤在社交平台貼出腹部隆起的孕照，宣佈已經懷孕，開心發文表示「Honey, I think I’ve gained some weight （親愛的，我想我增磅了）🍯🤰🏻🐣🤗」！，旦哥即將升呢做公公。

鄭瑤在社交平台貼出腹部隆起的孕照，宣佈已經懷孕，即鄭丹瑞將成為外公！（IG@zanetacheng、IG@happyeggba）

鄭瑤在社交平台貼出腹部隆起的孕照，宣佈已經懷孕，即鄭丹瑞將成為外公！（IG@zanetacheng）

鄭瑤上載的照片，見到她穿上黑色胸圍，配上長褲而露出隆起的腹部，其中一張照片見到她雙手放在大肚子上，從肚子隆起狀況看來，她已懷孕了一段日子，但未有公布預產期。

於去年9月嫁女時，鄭瑤從背後擁抱爸爸，鄭丹瑞因看到女兒出嫁忍不住落淚，場面十分感人。（IG@happyeggba）

鄭丹瑞長女鄭瑤去年9月與金融才俊Jacob Chan結婚，一年多後傳出懷孕喜訊。（IG@happyeggba）

鄭瑤於去年9月結婚，當時鄭丹瑞在IG曬出兩張照片，代女兒宣佈喜訊，相片見到鄭瑤從背後擁抱爸爸，鄭丹瑞因看到女兒出嫁忍不住落淚，留言說：「一定要幸福喔！」父女相擁照十分感人。