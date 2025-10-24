支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
鄭丹瑞即將榮升外公 長女鄭瑤曬孕照宣布有喜
70歲金牌司儀鄭丹瑞（旦哥），繼去年9月宣布長女鄭瑤（Zaneta）與金融才俊男友Jacob Chan結婚，榮升外父，今日（10月24日）再傳出喜訊！旦哥長女鄭瑤在社交平台貼出腹部隆起的孕照，宣佈已經懷孕，開心發文表示「Honey, I think I’ve gained some weight （親愛的，我想我增磅了）🍯🤰🏻🐣🤗」！，旦哥即將升呢做公公。
鄭瑤上載的照片，見到她穿上黑色胸圍，配上長褲而露出隆起的腹部，其中一張照片見到她雙手放在大肚子上，從肚子隆起狀況看來，她已懷孕了一段日子，但未有公布預產期。
鄭瑤於去年9月結婚，當時鄭丹瑞在IG曬出兩張照片，代女兒宣佈喜訊，相片見到鄭瑤從背後擁抱爸爸，鄭丹瑞因看到女兒出嫁忍不住落淚，留言說：「一定要幸福喔！」父女相擁照十分感人。
其他人也在看
58歲陳麗麗高齡產女 晒細女和黃澤鋒合照感慨：話咁快就兩個月
黃澤鋒太太陳麗麗（Lilian）於2019年剖腹誕下女兒黃熙恩（小黃妃）；今年5月份母親節，黃澤鋒突於社交平台宣布太太懷有身孕，再次成為高齡媽媽，及四口之家。近日（23日），陳麗麗貼出照片公開細女「小貴妃」兩個月大的近照，寫道：「#話咁快就兩個月 #同大家介紹返 #我家新成員 #爹爹的新情人 #小貴妃 #黃熙喬」從照片中看到，黃澤鋒、大女「小黃妃」、細女「小貴妃」齊齊望住鏡頭甜笑 ，以及黃澤鋒和細女對望，相當溫馨。唔少網民留言表示細女好可愛，希望兩個囡囡都可以快高長大：「BB好可愛😍祝BB快高長大，一家人幸福滿滿」、「妹妹似足家姐更好可愛🥰媽媽￼辛苦哂,祝一家四口永遠幸福快樂」、「眼仔睛睛望爸爸，好可愛呀」、「見證小王妃出世，咁快到少貴妃滿月，願兩位靚女健康快樂地成長🤗」、「最幸福的一家，心想事成」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
施宇琪選美後遭樓下看更網暴感害怕 袁文靜問Bob「包含」意思：下次會注意
林盛斌（Bob）、2025年港姐亞軍施宇琪（Angela）、季軍袁文靜（Jane）齊齊為TVB綜藝節目《攻你上大學》擔任主持Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬景濤隔空為細26歲女友慶生 相戀細節曝光
【on.cc東網專訊】藝人馬景濤2017年與細23歲的內地女星佳尼結束10年二婚婚姻，但不愁寂寞的他，今年8月公開認愛細26歲的女友Jane，對方還承認是從粉絲升呢做女友。近日，馬景濤在直播時隔空為女友送上生日驚喜，拿出蛋糕說：「10月20號是她（Jane）生日東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
韓馬利傳已離巢無綫 欲轉換生活方式不抗拒再拍劇
最近傳出資深演員韓馬利（Mary姐）離巢TVB的消息，70年代開始參與幕前演出的她演過多部影視作品...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
郭晉安獲子女開綠燈 等新歡「報到」
視帝郭晉安去年宣布與結婚18年的藝人歐倩怡離婚回復單身，與子女關係密切的他指一對子女相當開明，更鼓勵他找個伴。不過，他雖然不抗拒有新戀情，但亦不會採取主動，要看緣分的安排。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭
下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
71歲李國麟懶理評價積極搵真銀 終搵夠錢買大屋搞笑「炫富」
有「綠葉王」之稱嘅李國麟自完約離巢TVB，便長駐於內地發展，積極參與商演及直播帶貨，出名拼搏嘅態度令網民留下深刻印象，不但曾於直播帶貨時喪食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，曾因連續直播帶貨8小時無人落單而被封「最慘帶貨明星」，到訪江西省宜春市溫湯鎮時於鏡頭前直接飲用溫泉水嘅行為、挑戰內地貴州「牛屎火鍋」（又稱牛癟火鍋）以及還原鳩摩智造型與大媽跳舞惹起熱議，唔少網民都認為李國麟係咪因缺錢而答應呢類工作，直言搵嘅都係辛苦錢。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
澳門林寶堅尼衝入茶餐廳6人受傷 六旬司機被捕(有片)
澳門黑沙環今日（25日）下午約2時半發生交通意外，一輛林寶堅尼私家車撞入茶餐廳，導致6人受傷，六旬司機被捕。am730 ・ 16 小時前
半山16歲女童家中吸毒後不適 警到場拘捕檢依托咪酯煙彈
今日(24日)下午12時24分，警方接獲報案，指一名16歲女童在中區西摩道3號一單位吸食毒品後感到不適。 人員接報到場，在女童睡房內檢獲一枝電子煙槍及3粒含有依托咪酯的電子煙彈。經初步調查，她涉嫌「藏有危險藥物」被捕，現正被扣留調查。am730 ・ 1 天前
兒童坐私家車須用安全座椅 11月1日起實施 違例司機最高罰款2000元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府去年通過《道路交通規例》修訂條例，規定 8 歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在前排或後排，均須使用兒童束縛設備。政府今（24 日）提醒本地和跨境私家車司機，新規在 11 月 1 日起實施，違例司機最高可被判罰款2000元。Yahoo新聞 ・ 1 天前
高橋藍從清純偶像到花心浪子！ 網紅正宮心碎的背後真相？
故事從9月底說起，高橋藍生日剛過沒多久，就被拍到溜進東京六本木的私人小館，和一位大他兩歲的AV新星河北彩伽共進晚餐。河北彩伽可不是等閒之輩，她被譽為三上悠亞的接班人，FANZA人氣榜常客，IG上那種甜美卻火辣的pose，迷倒一片粉絲。Japhub日本集合 ・ 1 天前
Mirror全團現身記者會 將出新團歌搞跨年騷 姜濤12月再開個人演唱會
Mirror罕有全團現身活動！今年集中小組項目的Mirror，齊人現身Makerville《全民造星Family》記者會，公佈未來多個活動，包括將參與今年12月31日於澳門的「家族show」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
3歲童邊跳彈床 邊飲珍珠奶茶致骾死
【on.cc東網專訊】浙江省台州市一名3歲男童周日（19日）在遊樂場玩彈跳床時，同時飲珍珠奶茶，結果噎住導致窒息死亡。死者家長事後曾在商場門口擺放大字牌維權，指控奶茶店、遊樂園營運方及商場方均應承擔責任。商場工作人員表示正在協商，政府、警方、法院等多部門介入，會on.cc 東網 ・ 23 小時前
以色列空襲加薩聖戰組織成員 停火協議下局勢仍緊張
（法新社耶路撒冷25日電） 以色列軍方今天表示，儘管美國總統川普（Donald Trump）促成了停火協議，軍方仍在加薩（Gaza）中部對一名疑為伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的武裝分子發動空襲。以軍表示：「稍早，以色列國防軍（IDF）在加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）進行精準打擊，目標是1名早有預謀且即將對以國部隊發動恐怖攻擊的伊斯蘭聖戰組織成員。」法新社 ・ 54 分鐘前
珍惜生命｜葵涌26歲男子窒息亡 據報涉纏頸增性刺激 (更新)
昨日(23日)傍晚6時24分，警方接獲一名男子報案，指其兒子在葵涌葵俊苑一單位內，以一條長約80厘米的毛巾上吊。人員接報到場，消防將其解下，該名26歲姓黃男子現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。 被發現時手腳已呈屍斑 據報，死者為大學二年級學生，周二(21日)曾以準備考試為由，吩咐胞am730 ・ 1 天前
凍齡抗衰老原來要吃這些！婦產科醫生教路4類抗衰老食物，優質蛋白質是不可少的
很多人都害怕老去，看著很多明星都可以凍齡，凡人如我可以成為「不老傳說」嗎？可以！由婦產科醫生教路凍齡飲食法，選擇吃這4類抗衰老食物，讓身體減慢變老速度，抗衰老原來平凡人如我都可以做到！Yahoo Style HK ・ 1 天前
葉劉淑儀棄選︱縱橫政壇半世紀 推銷23條「放長雙眼」論引譁然終下台 兩選特首入閘失敗 附金句節錄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀（葉劉）宣佈不再參選立法會，標誌著她自2008年起約17年的議會生涯告一段落。出生於1950年的葉劉淑儀現年75歲，從加入政府任公務員，到議事堂止步，至今縱橫政壇半世紀，橫跨港英政府、六任特首。她政途上最大爭議就是擔任保安局局長期間處理23條立法，黯然下台，成為其政治生涯的轉捩點。然而她在低谷中「華麗轉身」，經直選晉身立法會，再加入行政會議，更創立新民黨收徒弟，延續其政治影響力。她欲更上一層樓，試圖問鼎特首寶座，惜未獲青睞，兩度參選都提名不足，入閘失敗。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
史洛：4連敗最差的一仗
【Now Sports】王者利物浦英超4連敗，領隊史洛直言周六敗走賓福特，是4場敗仗中最差的一仗。「我清楚我們必需改進的地方，但在其他比賽並非如此。今天我們基本功都沒做得好。」史洛在利物浦作客以2:3不敵賓福特後說：「你不能把比賽全都拿作比較，但最令人關注的事情，是連續4場落敗。」「比賽後，你可就表現作出評價，我的意見是，今天是全部4場敗仗中最差的一場。」英超歷來共4次出現衛冕隊4連敗，之前3次是2016/17年的李斯特城（5連敗）、2020/21年的利物浦（4連敗）及去季的曼城（4連敗）。對於再度失球，隊長雲迪克說：「這很難說，事實是我們已有9場比賽未能力保不失！要怪罪一個人、整條防線或死球很容易，到最後都是集體的事。所有人都應該自省，我相信大家可走出困局。」紅軍下仗是周三在英格蘭聯賽盃鬥水晶宮。now.com 體育 ・ 1 小時前