鄭伊健下周東京演唱會因「不可抗力」原因取消

鄭伊健原訂下周五在日本東京舉行的演唱會，因「不可抗力」原因取消。

鄭伊健的經理人公司在社交網站宣布消息：「感謝各位一直以來對Ekin Cheng的支持與應援。原定於2025年12月5日（五）19:00在「Yebisu Garden Place, The Garden Hall」舉辦的＜Ekin Cheng Live In Tokyo 2025＞，因不可抗力因素，宣布取消。對於期待此次演出的觀眾造成的不便，我們深表歉意，並衷心感謝大家的理解與支持。」

然而，有不少粉絲都留言表示不滿，指自己已買機票及酒店去看演唱會，並問及會否有賠償酒店機票安排，但官方暫時未有回覆。

