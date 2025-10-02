鄭伊健帶黃淑蔓新加坡演唱 韓星Rain原來是麵粉 出道十年NWB興奮衝出香港 Stephy騷纖腰美背

鄭伊健上周末率領黃淑蔓（Feanna）及樂隊Nowhere Boys（NWB），浩浩蕩蕩遠赴新加坡，出席在環球影城戶外場地舉行的「JAM OFF 2025」音樂會，同場還有鄧麗欣（Stephy）和韓國天王Rain。



今次是NWB出道十年首次海外演出，他們打頭陣出場，獻唱《我們的移動城堡》、《票房毒藥》、《掹藤》、《最後的搖滾》及《麥克折射線》等作品，以及Coldplay的《Viva La Vida》。擅長與觀眾互動的主音Van，演唱期間主動跑落台與群眾握手，唱《天外飛仙》時更教他們一齊跳起及拍手，台上台下打成一片，全場勁high。鼓手Nate以英語自我介紹和感謝觀眾：「我哋係樂隊Nowhere Boys，成立了十年，最大夢想到世界各地表演，所以今日我哋好開心，係我哋嘅大日子，好榮幸嚟表演，過去十年經歷並不容易，但今日見到大家，我哋終於夢想成真！」為紀念這個重要時刻，NWB更與現場觀眾合照留念。



接著，由伊健的音樂總監陳光榮帶領樂手出場，Feanna打頭陣以女高音唱出伊健2001年作品《太陽出來了》的intro揭開序幕，盡顯音樂造詣。伊健出場演唱《興波作浪》、《友情歲月》、《甘心替代你》、《發現》和《一生愛你一個》等經典金曲，並與Feanna合唱《心照》。由於音樂會在室外舉行，全力獻唱的伊健瞬間大汗淋漓，唱完第二首歌《友情歲月》後，伊健忍不住揭開西裝外套，露出結實的肩膊唞涼，令台下fans忍不住尖叫。之後他向各方的觀眾揮手打招呼，說：「我好想同大家say個Hello！別來無恙嗎？呢幾年經歷咗好多嘢，好開心今日你哋嚟睇騷，見返大家。」之後Dancers出場，伊健又跳又唱《極速》和《Together》，更走到台下與觀眾握手，掀起全場高潮。



然後Stephy穿著長裙出場，大騷纖腰和靚背，她表示好開心見到台下有fans，從她的澳門個唱追到來新加坡捧場。她演唱《不要離我太遠》、《派對動物》、《黑白照》和《電燈膽》等。



壓軸演出的韓國天王Rain，原本無須提早到音樂會現場，但原來他是伊健的Fans，特意提早到場見偶像。握手後Rain以英語向伊健表示「細細個就睇你嘅戲，你係我偶像」，伊健表示感謝。合照後，伊健還特意向Rain逐一介紹Feanna和NWB成員，小迷妹Feanna 開心到笑不攏嘴，伊健果然是很會照顧後輩的大師兄。



NWB第一次海外演出，主音Van說：「同香港睇騷文化好唔同，呢度觀眾好專心，唔會用手機拍片。今日好熱又潮濕，吸啖氣都好似吸蒸氣，但阻擋唔到我哋喺台上發揮嘅熱情！（你第一個衝落台去觀眾席握手？）我見到台下有條路就走落去，」平時冷靜的伊健變得調皮多嘴，Feanna 笑指：「我發現今日鄭伊健好似扭開咗個掣，佢全日都好⋯⋯」伊健搶答：「好熱情又帶點冷酷！」Feanna說：「我今次跟伊健哥哥嚟表演，負責唱佢嗰part嘅opening，佢畀咗好多機會我唱solo，真係好多謝！」



提到與Rain後台見面，伊健說：「十幾年冇見，我哋之前有一齊喺日本做過騷。（迷妹Feanna立即心心眼表示羨慕）重逢真係好，正如我喺台上講，原來經過時間洗禮，再見返，真係得來不易。」而陳光榮透露《頭文字D》電影原聲黑膠碟已在日本印製，好開心預售反應非常熱烈。之後他們拉隊食消夜，適逢本周六（4號）伊健生日，團隊送他生日蛋糕和唱生日歌慶祝。

