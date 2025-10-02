鄭伊健帶黃淑蔓新加坡演唱 韓星Rain原來是麵粉 出道十年NWB興奮衝出香港 Stephy騷纖腰美背

焦點

靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲　黑猩猩研究震撼學術界

鄭伊健上周末率領黃淑蔓（Feanna）及樂隊Nowhere Boys（NWB），浩浩蕩蕩遠赴新加坡，出席在環球影城戶外場地舉行的「JAM OFF 2025」音樂會，同場還有鄧麗欣（Stephy）和韓國天王Rain。

今次是NWB出道十年首次海外演出，他們打頭陣出場，獻唱《我們的移動城堡》、《票房毒藥》、《掹藤》、《最後的搖滾》及《麥克折射線》等作品，以及Coldplay的《Viva La Vida》。擅長與觀眾互動的主音Van，演唱期間主動跑落台與群眾握手，唱《天外飛仙》時更教他們一齊跳起及拍手，台上台下打成一片，全場勁high。鼓手Nate以英語自我介紹和感謝觀眾：「我哋係樂隊Nowhere Boys，成立了十年，最大夢想到世界各地表演，所以今日我哋好開心，係我哋嘅大日子，好榮幸嚟表演，過去十年經歷並不容易，但今日見到大家，我哋終於夢想成真！」為紀念這個重要時刻，NWB更與現場觀眾合照留念。

接著，由伊健的音樂總監陳光榮帶領樂手出場，Feanna打頭陣以女高音唱出伊健2001年作品《太陽出來了》的intro揭開序幕，盡顯音樂造詣。伊健出場演唱《興波作浪》、《友情歲月》、《甘心替代你》、《發現》和《一生愛你一個》等經典金曲，並與Feanna合唱《心照》。由於音樂會在室外舉行，全力獻唱的伊健瞬間大汗淋漓，唱完第二首歌《友情歲月》後，伊健忍不住揭開西裝外套，露出結實的肩膊唞涼，令台下fans忍不住尖叫。之後他向各方的觀眾揮手打招呼，說：「我好想同大家say個Hello！別來無恙嗎？呢幾年經歷咗好多嘢，好開心今日你哋嚟睇騷，見返大家。」之後Dancers出場，伊健又跳又唱《極速》和《Together》，更走到台下與觀眾握手，掀起全場高潮。

然後Stephy穿著長裙出場，大騷纖腰和靚背，她表示好開心見到台下有fans，從她的澳門個唱追到來新加坡捧場。她演唱《不要離我太遠》、《派對動物》、《黑白照》和《電燈膽》等。

壓軸演出的韓國天王Rain，原本無須提早到音樂會現場，但原來他是伊健的Fans，特意提早到場見偶像。握手後Rain以英語向伊健表示「細細個就睇你嘅戲，你係我偶像」，伊健表示感謝。合照後，伊健還特意向Rain逐一介紹Feanna和NWB成員，小迷妹Feanna 開心到笑不攏嘴，伊健果然是很會照顧後輩的大師兄。

NWB第一次海外演出，主音Van說：「同香港睇騷文化好唔同，呢度觀眾好專心，唔會用手機拍片。今日好熱又潮濕，吸啖氣都好似吸蒸氣，但阻擋唔到我哋喺台上發揮嘅熱情！（你第一個衝落台去觀眾席握手？）我見到台下有條路就走落去，」平時冷靜的伊健變得調皮多嘴，Feanna 笑指：「我發現今日鄭伊健好似扭開咗個掣，佢全日都好⋯⋯」伊健搶答：「好熱情又帶點冷酷！」Feanna說：「我今次跟伊健哥哥嚟表演，負責唱佢嗰part嘅opening，佢畀咗好多機會我唱solo，真係好多謝！」

提到與Rain後台見面，伊健說：「十幾年冇見，我哋之前有一齊喺日本做過騷。（迷妹Feanna立即心心眼表示羨慕）重逢真係好，正如我喺台上講，原來經過時間洗禮，再見返，真係得來不易。」而陳光榮透露《頭文字D》電影原聲黑膠碟已在日本印製，好開心預售反應非常熱烈。之後他們拉隊食消夜，適逢本周六（4號）伊健生日，團隊送他生日蛋糕和唱生日歌慶祝。

UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶

UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶

在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。

Yahoo Style HK ・ 22 小時前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫

伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫

HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋

Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋

說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
李根興：沒有銀行肯借錢給我！ 變招full pay出擊 望成「新舖王」

李根興：沒有銀行肯借錢給我！ 變招full pay出擊 望成「新舖王」

「Physically well, financially terrible.」盛匯商舖基金創辦人李根興以這金句來形容自己及旗下基金的現況，可謂非常貼切。他接受本報專訪時坦言，面對香港零售市道持續低迷，商舖價格大幅回落，基金被傳不穩，現階段「已經沒有銀行肯借錢給我」。然而，不同於其他「舖王」在逆市中投降、破產、銷聲匿跡，他表示仍然想迎難而上，計劃在艱難市況下「full pay」出擊，或許能成就撈底「新舖王」。

信報財經新聞 ・ 11 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子

Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子

BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
綠置居2024攪珠出爐 即睇頭10個數字

綠置居2024攪珠出爐 即睇頭10個數字

房委會將於今早舉行綠置居2024的攪珠儀式，申請者將按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序，由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持攪珠儀式。

Yahoo 地產 ・ 2 小時前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工

政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工

美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。

鉅亨網 ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟

遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟

每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！

Yahoo Style HK ・ 21 小時前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒

42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒

韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出

維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出

相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
方力申積極搵奶粉錢　爆太太三心兩意善變

方力申積極搵奶粉錢　爆太太三心兩意善變

【on.cc東網專訊】歌手方力申（Alex）將於12月榮升「新手爸爸」，雖然身家早已過億元，但為快將出世的囡囡搵奶粉錢，就算「紅日」都不休息，趕往廣州出席乳品活動，而作為專業藝人，他不停和圍觀者揮手打招呼，又任影唔嬲，還大方公開他的「待產」心情，指和太太葉萱現時

東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
【Aeon】10.1黃金周大優惠（即日起至07/10）

【Aeon】10.1黃金周大優惠（即日起至07/10）

Aeon進行10.1黃金周大優惠，精選產品包括太興系列 (奶茶/咖啡/鴛鴦/檸檬茶) $8.5/罐、紐西蘭ROCKIT蘋果（每筒）$34.9、多多純黑芝麻粉（約350克）$39.9，仲有期間限定Opanchu Usagi 褲褲兔精品，有褲褲兔環保袋 $39.9及褲褲兔玻璃食物盒 $39.9 ，罕見大劈價！

YAHOO著數 ・ 23 小時前
傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？

傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？

麥浚龍（Juno）執導的「神秘大作」《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演，但自5月康城影展後，Juno就未有再亮相宣傳，最終只有劉青雲、衛詩雅在香港接受傳媒專訪，有傳媒更以「冷處理」形容Juno舉動。但近幾日網上竟然瘋傳，麥浚龍會率金城武、古天樂、劉青雲現身北京首映禮？

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！

李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！

李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法

長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法

政府曾於今年1月推出的「愛心食肆　賞你惠食」計劃，將會在10月展開第三輪活動，向長者派發下午茶餐優惠券，長者利用優惠券可以$15享用下午茶。各位老友記如果不想錯過優惠，就記得留意以下申請條件、教學及派發地點詳情啦！

YAHOO著數 ・ 1 天前
羅子溢趁楊茜堯外岀整蠱仔仔 萌爆Eden還擊作回禮

羅子溢趁楊茜堯外岀整蠱仔仔 萌爆Eden還擊作回禮

羅子溢（前名羅仲謙）與楊茜堯（前名楊怡）婚後育有一對子女Hera和 Eden，四口之家幸福快樂。羅子溢近日趁楊茜堯外岀時，在家中作弄孩子，十分搞笑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「向家破產」傳聞登熱搜　向太直播反擊：珠寶豪宅還在　向佐：說話的人請有點底線

「向家破產」傳聞登熱搜　向太直播反擊：珠寶豪宅還在　向佐：說話的人請有點底線

影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前