鄭伊健東京演唱會因不可抗力因素取消

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 7 小時前
謝天華登台唱《愛很簡單》離奇自摸扭籮 網民笑諗起「娃娃舜」｜有片
58歲嘅謝天華近年食住「大灣仔」嘅勢頭，北上搵銀撈得風生水起。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
不一樣的愛情 | 鄧小巧夫婦分享跨文化婚姻日常 語言差異成爭吵最大挑戰
ViuTV全新節目《不一樣的愛情》由鄧小巧（小巧）、黃正宜（阿正）、何居倬（Adams）和黃凱逸（Zelos）擔任主持，與觀眾一同走進各式各樣看似不相襯的親密關係之中，仍能在彼此世界裡，找到屬於他們的默契和愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
煒烈兒子網上尋親 父子見面前突失約 ： 畀多少少時間我
早前有名為「Mic Lau」的網民發帖尋找失散20年的父親，指對方就是煒烈。有報章傳媒聯絡到Mic Lau，更牽線安排父子在餐廳見面Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
39歲樂瞳變浮腫圓潤 手臂贅肉鬆弛 身形發福令網民直指認唔出
「童顏女神」樂瞳參加無綫第21期藝員訓練班成為藝員，曾簽約陳冠希旗下公司做歌手，不過發展平平。樂瞳曾出演《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒III》、《平安谷之詭谷傳說》等劇集，直至2017年與TVB結束10年賓主關係並專注發展個人事業，投資達6位數字積蓄創業，開網店出售洋酒。近年，樂瞳更努力開拓內地市場，轉型做KOL，於社交平台上拍片介紹飲食旅遊點滴；不過，喺發布嘅新影片中，樂瞳嘅身形成為網民討論話題，指佢發福唔少。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
阿Sa 43歲生日宴甜度爆表！小10歲男友貼身陪同 大方談「體重巔峰」：開心最重要
港星阿Sa（蔡卓妍）11月22日迎來43歲生日，生日宴上小10歲的緋聞男友Elvis低調陪伴，被外界視為默認戀情。姊妹淘 ・ 5 小時前
宋慧喬44歲生日發文引暴動！IG公開18張私密照 絕美自拍＋「翻車蛋糕」全曝光網看瘋！
照片內容非常豐富，先是粉絲準備的生日海報，黑色禮服的她氣場滿分；接著立刻切換成日常模式，戴著帽子抱著生日蛋糕、被小白狗包圍，整個畫面溫度滿滿。她固定的韓式奶油蛋糕也再度登場，蛋糕上寫滿彩色字樣與「Hye Kyo」、「Love you」等可愛祝福，看得出粉絲的心意。最讓網...styletc ・ 5 小時前
孫藝珍青龍獎封后，「孫仙戰衣」竟來自小眾品牌？準新娘趕緊筆記這個上海品牌晚裝
第46屆青龍獎紅毯上最閃的不止女星身上的珠寶，還有玄彬與孫藝珍這對神仙眷侶！兩人不僅憑著《哈爾濱》與《徵人啟弒》齊封影帝影后，在紅毯上更是甜度破表，恩愛互動像從韓劇裡走出來般浪漫！讓人驚喜的是，孫藝珍這身絕美戰袍居然並非頂奢大牌，而是來自上海的小眾婚紗品牌WINK Atelier！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
谷婭溦成《中年4》評審 黃博趙浚承勁多Job
【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
芷珊再約王嘉爾 ｜ 王嘉爾大方自揭曾做醫美 啪臉骨：醫美係（藝人）工作
直率的Jackson罕有大方自揭曾做醫美與「啪骨」：「（做藝人）都真係要醫美嘅，人哋唔公開啫，我公開」、「喺韓國，有啲叫整骨？Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
Uniqlo《優獸大都會2》聯名驚現ZUNIQLO招牌！UT系列大玩電影彩蛋新角色全登場
相隔九年，《優獸大都會2》終於將在11月尾回歸大銀幕，今次除了朱迪、阿力再度拍檔破案， Uniqlo 更荒與 Disney 合作推出聯乘系列！最驚喜的是，這個合作原來早在電影預告片中埋下伏筆——細心的觀眾發現片中竟然出現「ZUNIQLO」招牌，還有角色孭住 Uniqlo 經典半月袋的搞笑畫面。這個別出心裁的植入方式，讓時裝與動畫完美融合，確實非常有驚喜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
56歲唐文龍擁健碩身形 網民錯焦點被指撞樣羅莽 髮線後移歲月催人老
唐文龍當年以歌手身份出道，縱然於台灣出咗3張國語碟，但回港後拍好唱片封套，宣傳團隊突辭職，令唱片草草了事推出，並無正式宣傳，歌手之路發展平平。1999年，唐文龍簽約TVB，演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》等劇集。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年回歸香港熒幕，參與《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》等劇集，更與麥長青、黃智賢、李思捷組成男團「Hey Brother」。唐文龍做好身材管理，不時分享健身心得，被指保養得宜；不過，近日有網民喺廣州塔餐廳野生捕獲唐文龍，唐文龍髮線後移惹熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
晚吹 - 男人亂講嘢 ｜ 三位主持分享爆喊時刻 193爆笑回應會在花姐面前喊的原因
主持們以「男人眼淚大升值」為主題，探討從過去「男兒流血不流淚」的傳統，到現今男性利用眼淚表達情感的現象。主持們普遍傾向於在另一半面前隱藏自己脆弱的一面。193更直言在伴侶面前哭泣很懦弱：「通常男人係要保護女士架嘛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
重閱24年前《少年Pi的奇幻漂流》，充滿人性與生存哲學的小說令人一看再看：真實是否取決於我們選擇相信的故事？｜誠品書店《閱見自己》
「人生就是不斷地放下，然而最讓人痛心的是，沒來得及說再見。」《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）是一部由加拿大作家楊·馬泰爾於2001年出版的小說，並於2012年由李安執導拍成電影，被譽為奇幻與哲理兼具的現代經典。小說融合了宗教信仰、生存哲學、心理寓意與動物象徵，每次翻看都會有不同的啟發，令人一看再看都不膩的作品。一起來回味故事中關於人性的金句，蘊含對生命、信念、恐懼與生存的深刻體悟。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
2025年同時演硬漢又當導演！ 玉木宏最瘋狂的私密告白？
他根本是經典街頭傳說啊，1998年還在讀高中的時候在澀谷逛街，直接被星探拖走拍了第一部戲《せつない》。結果三年後《ウォーターボーイズ》直接爆紅Japhub日本集合 ・ 7 小時前
新聞女王2 劇情︳佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒
佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
棒棒堂成員接連出事 威廉現身公益致歉：最近事情比較多
【on.cc東網專訊】台灣男子組合「棒棒堂」成員接連出事，威廉跟小杰先後涉「閃兵案」，王子則與啦啦隊女神粿粿爆出婚外情引發爭議。其中，威廉自5月捲入閃兵風波後沉寂多月，終於在金鐘獎前夕公開現身，又出席公益活動挽回形象。日前威廉跟老婆卓君澤出席「明星匹克球公益賽」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新片大破開畫票房紀錄 哥哥談Ariana中新冠肺炎後病況
【on.cc東網專訊】由美國樂壇天后Ariana Grande主演的新作《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）上周五（21日）於北美等地開畫票房報捷，北美開畫3日勁收1.5億美元（約11.7億港元），全球開畫票房高達2.26億美元（約17.6東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前