鄭伊健蒙嘉慧拍拖去平民麵店 微小舉動盡顯恩愛 婉拒與粉絲合照仍被讚親民
58歲藝人鄭伊健近年在演藝圈近似「半退休」狀態，除了偶爾開演唱會外，甚少參與影視演出，但他於90年代主演《古惑仔》系列電影中飾演的黑道大哥「陳浩南」，至今仍經常被觀眾提起，視為他藝員生涯的代表作。鄭伊健與現年52歲的蒙嘉慧（YoYo）)與2013年結婚，至今仍恩愛如初，而近日有網民目擊這對夫婦拍拖光顧平民麵店，鄭伊健一個自然舉動，更被形容是寵妻鐵證。
有小紅書用戶發布影片，留言表示「1.9在香港偶遇鄭伊健『古惑仔浩南哥』」，影片見到鄭伊健與蒙嘉慧進入麵店，YoYo把頭髮紮成馬尾，兩人都身穿黑色衣服，臉露笑容地依照店員指示前行。由於舖面狹窄，伊健走在前頭，YoYo緊跟在老公後方，而臨近走到座位前，伊健很自然地回頭望向太太，更伸手輕輕相扶，相信是方便太太入座。
樓主表示「好幸運呀！！！下午在香港吃面偶遇鄭伊健！！『古惑仔浩南哥』就這樣從我眼前走過～但『浩南哥』拒絕了合照，那就不打擾啦」，他更補上《古惑仔》電影裏陳浩南的經典台詞「如果有什麼不爽，說出來別放在心上，兄弟是做一輩子的」。據瞭解，伊健與YoYo光顧的是筲箕灣一旦魚蛋粉麵店，樓主其後補充「我找他合照時候，瞄到他今天吃的是湯米粉」，而伊健於2018年10月曾個人IG貼出店方收據，上面寫有「生日快樂」，而金額為0，相信他是該店熟客，生日時獲店方請客。
網民見到伊健回頭看太太及伸手一幕，大讚他是體貼好老公，不少人則羨慕樓主可以遇到伊健夫婦，「羡慕，他現在私人場合幾乎不合影了。但另外一位偶遇他的人說他態度很好，也像你一樣理解不合影」。樓主再次回應指「是的是的~伊面他有很好地跟我說了幾遍『不好意思不好意思，就不合照了！！』，在吃飯好好享受生活中，能理解的」。
譚詠麟曾志偉領軍明星足球隊赴雲南 莫家淦與衛志豪被美女包圍 被「高山流水」式餵酒
成員包括譚詠麟、曾志偉、羅家英等明星的「香港明星足球隊」，早前遠赴雲南參加友誼賽，其後有不少吃喝玩樂的片段流出，當中包括在當地特色飯店包廂舉行慶功宴，其中卸任TVB總經理的曾志偉，與穿著民族服裝的雲南美女熱情互動，當中一名年輕美女叼著酒杯，以「倒身拗後」以示餵酒，而曾志偉則以口代手把酒喝光，把現場氣氛炒熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
劉嘉玲承認曾為「梁朝偉太內向」不開心多年！用包容化解尷尬：婚姻就是互相忍
1月13日，劉嘉玲在章澤天Podcast節目《小天章》中暢談與梁朝偉的婚姻生活，坦言曾因老公極度迴避社交「不開心很多年」。劉嘉玲坦言，身邊朋友聚會大多成雙成對，唯獨梁朝偉總是拒絕同行，就算勉強出席，也全程緊跟她，像是「被女王保護的迷弟」，讓她覺得尷尬。姊妹淘 ・ 4 小時前
「最美亞姐」楊恭如被網民講錯年齡嬲嬲豬 拍片跳手勢舞被嘲美顏過重
有「最美亞姐」之稱的楊恭如入行後因美貌爆紅，之後參與拍攝《我向殭屍有個約會》、《行運一條龍》及《古惑仔情義篇之洪興十三妹》等影視作品為人熟悉。不過，楊恭如之後陷入第三者風波，慢慢淡出螢幕。近年搬回上海生活的她甚少有影視作品推出，相反多於社交平台分享日常生活。最近，她於社交平台分享片段，挑戰手勢舞，不過就被嘲濾鏡太重。Yahoo 娛樂圈 ・ 39 分鐘前
康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地
康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
蔡卓妍阿Sa生日會緋聞男友企C位 首度認愛健身教練：可以刪除緋聞兩隻字
久未在香港合體出席活動的Twins，昨日現身尖沙咀出席茶飲店活動，吸引逾千粉絲通宵排隊等候。在接受傳媒訪問時，阿Sa被問到緋聞男友在她的生日會上企C位是否奠定地位時，阿Sa即甜笑回應：「都可以刪咗緋聞兩隻字嘅。」簡而精承認戀情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
75歲李龍基「爺孫戀」破裂！交往14年才知女友已婚 痛哭拒道歉：不知者無罪
75歲港星李龍基與小他36歲的王青霞（Chris）交往14年，備受關注的「爺孫戀」在近日正式畫下句點。李龍基接受《星島頭條》專訪，首度證實兩人已分手，並在鏡頭前情緒潰堤，坦承自己直到最後才發現，原來在這段關係中成了第三者。姊妹淘 ・ 1 天前
陳嘉寶一家五口Staycation慶生 3女兒玩餐飽好開心
【on.cc東網專訊】藝人陳嘉寶最近迎來36歲生日，由於3個女兒要返學沒有假期外遊，她與老公決定周末在港Staycation，一家人慶祝。原本是為媽媽慶生，最後好似變成3個女兒的生日派對，在酒店內游水、浸泡泡浴、吃自助餐，見到女兒們玩得盡興，父母看見自然都好開心東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《愛回家》呂慧儀以新身份回母校科大 學霸身份曝光
呂慧儀於2006年參選港姐奪得季軍後入行，及後憑《愛．回家之開心速遞》飾演「熊若水」一角深入民心。縱然拍攝劇集時間長，呂慧儀早前亦藉空閒時間修畢牛津大學賽德商學院（Saïd Business School, University of Oxford）Executive Leadership 課程，不論於家裡、高鐵、公司，還是等接放學都會默默打開功課及做筆記，最後絕大多數課程嘅成績都喺80分（百分制）以上。日前，呂慧儀到母校香港科技大學出席校友頒獎禮，表示冇諗過過畢業後仲有機會返嚟，於社交平台寫道：「當年讀書時，從未想過畢業後仲會返嚟。今日返到母校，聽著每位得獎校友的分享，獲益良多。衷心恭喜每一位得獎者，你哋的故事令人感動又敬佩，也令人期待未來的自己。的確，母校提供了土壤讓我們成長，而我們，也可以選擇敢試、敢創新，努力發光發亮。✨」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
疑似古佩玲中學舊照曝光 網民大呼唔認得：這個真的是本人嗎
現年26歲嘅TVB上位小花古佩玲（Kelly），2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，近年憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演租客「申瑞素」入屋，雖然出鏡率高咗，但唔少網民嫌佢嘅戲份過多兼認為佢面部僵化，臉部疑多次進化。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
夜王｜黃子華忍口操肌迎戰鄭秀文 楊偉倫被「神」點讚成新一代笑匠 導演吳煒倫：世界艱難 我哋照行！
《毒舌大狀》導演吳煒倫第二部力作《夜王》賀歲強檔上映，誓要跟大家一起尋「歡」，樂迎春。故事以夜總會為背景，美女如雲，讓大家目不瑕給，戲中一對關係錯綜複雜的拍檔黃子華和鄭秀文，既是前度，又是冤家，兩人的演出戲「魅」非凡，其中一場由賭場鬥到情場的重頭戲，連導演也拍得叫爽！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
范姜彥豐傳離婚沉迷德州撲克賭局過萬 粿粿孭800萬賠償金仍在協調
【on.cc東網專訊】台灣藝人范姜彥豐去年10月宣布和粿粿（江瑋琳）婚姻觸礁，將矛頭指向棒棒堂成員「王子」邱勝翊介入有關，有傳范姜與粿粿早前現身家事法庭調解，談妥百萬贍養費，離婚糾紛有望落幕。然而，今日（14日）有人爆料范姜彥豐出現德州撲克賽場，雖該活動已成為合東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《尋秦記》慰勞宴｜「雅夫人」雪梨驚喜現身母子團聚 被指與白百何相似：唔覺似囉！
《尋秦記》電影版火熱上映中，日前票房更已衝破6000萬，向億萬票房邁進，一班演員昨晚（13日）舉行慰勞宴，於劇版飾演「雅夫人」的雪梨亦與於電影版飾演反派Dan的囝囝徐偉棟驚喜現身，與劇版「囝囝」林峯三母子重聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李泳漢結婚10周年過二人世界 太太只求全家齊整
【on.cc東網專訊】藝人李泳漢與太太Conny結婚多年，一直恩愛非常，他們婚後育有1子2女，家庭生活十分美滿。日前二人結婚10周年，過二人世界慶祝「錫婚」，相當sweet。李泳漢當然早有準備，預先訂了一間浪漫餐廳，還有玫瑰花與朱古力跟太太撐枱腳。問到他送了甚麼東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
Yanny陳考威澳洲酒莊成婚 眾星到場恭賀 星光熠熠
前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）與音樂監製陳考威（Gareth）今日完成愛情長跑，拍拖9年的二人於今日在澳洲完婚。圈中不少好友，除了同是Super Girls成員的蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）、與Gareth份屬好友的余文樂外，MIRROR的AK江𤒹生、陳卓賢、Dear Jane的Jackal、梁釗鋒、吳肇軒等，都有飛抵當地出席婚禮。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
《尋秦記》票房破6600萬！古天樂寄望票房衝破1億後推加長版 家庭篇有一定比重
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，自 2025 年 12 月 31 日上映以來票房勢如破竹，屢創佳績。港澳票房截至 2026 年 1 月 12 日已突破 6600 萬，錄得$66,206,741，氣勢持續高漲。為答謝觀眾支持，主創團隊近日連日謝票，並於昨晚舉行慰勞宴，與台前幕後人員共聚一堂。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
香港電影金像獎公布年度片目 《不赦之罪》、《送院途中》等多部電影疑被抽走 據了解內部會議未參與討論︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港電影金像獎近日公布年度「香港電影正式公映片目」，名單一出即引起電影界關注，多部曾於去年上映、並被視為具競逐力的作品疑未被列入片目，包括黃秋生主演的《不赦之罪》、游學修主演的《送院途中》、《今天應該很高興》，相關作品因此不具備今屆香港電影金像獎提名資格。Yahoo新聞 ・ 1 天前
治癒讀者外 他也能「自癒」嗎？—— Dustykid 作者陳塵直面癌症
在社交媒體、到書店看書，或是經過港鐵站，你都可能見過一隻擁有圓滾滾的大眼睛，總是咧嘴而笑的「灰塵」，它是Dustykid，亦是陳塵筆下的插畫角色。陳塵創作了「Dustykid塵」十多年，被網民稱為「塵爸」。他每天都在社交媒體上連載「塵故事」，以簡單的插畫加上勵志語句，為身心疲憊的香港人帶來一點溫暖。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
陳志雲電視城留影被誤會離開商台返TVB 長文解釋原因兼自爆試過向商台遞信
早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳慧嫻武漢開Show秒速售罄 預告巡迴仲有下文
《陳慧嫻The Fabulous 40演唱會》武漢站日前圓滿落幕。雖然巡迴到普通話城市演出，而演唱會亦以廣東歌為主，但門票一早賣清光，慧嫻之後更特意於社交媒體出post多謝fans，她興奮地說：「多謝每一位支持我嘅樂迷朋友，我武漢站演唱會全部飛賣晒啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Chanel新廣告兩大神顏香奈兒同框太好看！Jennie與Gracie Abrams演繹最新Coco Crush首飾
Chanel Coco Crush新廣告太有型了！找來Jennie之外，還有新生代當紅歌手Gracie Abrams同框演繹Coco Crush首飾。兩分鐘左右的片段，Jennie邀請Gracie一起玩捉迷藏，場內每位香奈兒都氣場盡開，又美又有型，難怪廣告在Threads成為熱話！Yahoo Style HK ・ 7 小時前