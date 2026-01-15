鄭伊健蒙嘉慧拍拖去平民麵店 微小舉動盡顯恩愛 婉拒與粉絲合照仍被讚親民

58歲藝人鄭伊健近年在演藝圈近似「半退休」狀態，除了偶爾開演唱會外，甚少參與影視演出，但他於90年代主演《古惑仔》系列電影中飾演的黑道大哥「陳浩南」，至今仍經常被觀眾提起，視為他藝員生涯的代表作。鄭伊健與現年52歲的蒙嘉慧（YoYo）)與2013年結婚，至今仍恩愛如初，而近日有網民目擊這對夫婦拍拖光顧平民麵店，鄭伊健一個自然舉動，更被形容是寵妻鐵證。

臨近走到座位前，伊健很自然地回頭望向太太，更伸手輕輕相扶（紅圈示），相信是方便太太入座。（小紅書@鍾貝貝BEiBEi）

有小紅書用戶發布影片，留言表示「1.9在香港偶遇鄭伊健『古惑仔浩南哥』」，影片見到鄭伊健與蒙嘉慧進入麵店，YoYo把頭髮紮成馬尾，兩人都身穿黑色衣服，臉露笑容地依照店員指示前行。由於舖面狹窄，伊健走在前頭，YoYo緊跟在老公後方，而臨近走到座位前，伊健很自然地回頭望向太太，更伸手輕輕相扶，相信是方便太太入座。

廣告 廣告

鄭伊健曾於2018年上載過該麵店的收據，上面寫有「生日快樂」，而金額為0，相信獲店方請客。（IG@ekin_cheng_official）

樓主表示「好幸運呀！！！下午在香港吃面偶遇鄭伊健！！『古惑仔浩南哥』就這樣從我眼前走過～但『浩南哥』拒絕了合照，那就不打擾啦」，他更補上《古惑仔》電影裏陳浩南的經典台詞「如果有什麼不爽，說出來別放在心上，兄弟是做一輩子的」。據瞭解，伊健與YoYo光顧的是筲箕灣一旦魚蛋粉麵店，樓主其後補充「我找他合照時候，瞄到他今天吃的是湯米粉」，而伊健於2018年10月曾個人IG貼出店方收據，上面寫有「生日快樂」，而金額為0，相信他是該店熟客，生日時獲店方請客。

鄭伊健近年不時開演唱會，但去年12月原訂在東京舉行的個唱因不可抗力因素而宣布取消。（IG@ekin_cheng_official）

網民見到伊健回頭看太太及伸手一幕，大讚他是體貼好老公，不少人則羨慕樓主可以遇到伊健夫婦，「羡慕，他現在私人場合幾乎不合影了。但另外一位偶遇他的人說他態度很好，也像你一樣理解不合影」。樓主再次回應指「是的是的~伊面他有很好地跟我說了幾遍『不好意思不好意思，就不合照了！！』，在吃飯好好享受生活中，能理解的」。