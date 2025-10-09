58歲鄭伊健與蒙嘉慧的「簡單愛情生活」，一同打機也覺快樂：生活夠用就已經好開心

鄭伊健迎來58歲生日，過得簡單的他，無論是保養得宜的程度，還是「打機萬事足」的心態，也令人津津樂道。另一個令人為他高興的，想必是和太太蒙嘉慧（Yoyo）的穩定生活，由在香港、日本兩地走，到回流香港，不時踩踩單車又過一天，這樣的婚姻低調又令人羨慕。

鄭伊健過往的數段情史，大家大概都知道。最初公布時，他和蒙嘉慧二人像是大纜都扯唔埋，令不少人都感到驚訝。其實二人是因為羽毛球而結緣，兩位都是運動發燒友，滑雪、潛水，甚至打機，都是二人的共同喜好，在上山下海的過程裡，二人就發展為戀愛關係。

蒙嘉慧本來對婚姻這回事有所保留，在她出生前父母已決定離婚，於是她跟著外婆生活到十一歲，然後又和母親、繼父又同母異父的妹妹一同居住。可惜母親不時都打罵她，母親後來又再離婚，令她對婚姻不太有信心和安全感。2007年，鄭伊健和蒙嘉慧交往了半年左右，和Yoyo關係親密的外婆離世，令她非常傷心。當時鄭伊健叫她去自己的家，不要自己一個人面對，當刻就是蒙嘉慧認定鄭伊健的瞬間，二人的信任也愈來愈濃厚。

2012年，二人公布已同居多時，對未來也有同樣的想法和計劃，在感情裡，共識極之重要：「我們已有共識，覺得不應有下一代。現在也覺有需要結婚，和她一起很開心。」在第二年，二人就成為了夫婦，二人維繫感情的重點，是成為玩伴，要有趣地生活，鄭伊健甚至形容Yoyo的貪玩程度是他的兩倍，故此二人才合得來：「我們想法好接近，生活夠用就可以，已經好開心。打機來說，我是試玩，她是沉迷，一定要打爆機，喜歡玩就會一直玩下去，直到某一天不想玩為止。」他笑言二人已回流香港，太太也是容易一頭熱的性格，日本的生意視為學習，現在也是游手好閒地生活。幸好，唯獨感情沒有一頭熱，才能解鎖結婚十二年的關卡！

吳彥祖51歲生日｜擁有神級外表並選擇愛情專一，在和外界隔絕的南非認定太太：那時我覺得我們要永遠在一起

