鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想

鄭佩佩新抱患乳癌擴散

已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。

原和玉喺社交網站上載影片發帖眾籌，佢表示近年自己面對好多挑戰，除咗成為爸爸之外，失去咗媽媽，並發現另一半患上癌症。佢認為每一個生命嘅軌迹，發生嘅所有嘢都係有原因，佢慶幸可以同Andrea睇住2歲囝囝成長，同時亦見證到Andrea點樣勇敢同堅強。Andrea患癌係一套好睇嘅難關，而佢嘅健康亦岌岌可危，所以好需要大家嘅幫助，去進行之後嘅療程。呢個唔係一場戰爭，而係上天俾嘅試煉，希望大家可以再一次幫助，呢個係一場馬拉松式嘅治療，希望Andrea嘅人生可以順利衝線。

