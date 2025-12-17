宏福苑五級火︱一文盤點大維修四大異常
鄭健樂Rocky發長文澄清同崔碧珈關係 私下改FB感情狀況表白 強調未有親密行為
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅Rocky鄭健樂，早前喺社交網站高調認愛，宣布與吳浩康舊愛、37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita）戀愛中。不過之後崔碧珈見記者時，就坦言表示二人並非男女朋友關係，只係「好好好好好嘅朋友」。尋日崔碧珈更加出個story，指自己實測Facebook感情狀況設定只需單方確認就得，擺明向Rocky落閘。
食晒檸檬嘅鄭健樂，今日凌晨喺facebook出post交化事情始末，強調雙方只係認識一個禮拜做過2次訓練同食過一餐飯，但係Rocky對崔碧珈有感覺，於是私下更改FB感情狀況向女方表白。Rocky表示唔知道更改狀況後全世界都睇到，承認太大意令事情越描越黑。Rocky話佢同崔碧珈係「好好好好朋友」，仍然處於互相了解當中，「亦當然因為大家認識只有一星期，絕未有過任何親密和親暱行為」，又希望外界「俾啲空間我哋，愛護幼苗」。
雖然Rocky牌面上輸咗，但就得到唔少網民留言支持。「Rocky大哥呢單野我撐你呀！gym界純愛戰神！呢個位一定死力幫你愛護幼苗架喎」、「成件事好童真好小學嗰種戀愛感，Rocky老大我希望你搵到個同樣純真嘅另一半一直sweet」、「原本碧瓜話你單純，我都未完全相信。依家 … support你」。
Rocky的確愛得單純，有網民發現大隻Rocky喺IG以「珈珈」收藏女神帖文，甚至喺fb個人簡介自稱係「私人健身教練🏋🏻♀️ Anita Chui ❤️」，救命！
