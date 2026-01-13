鄭健樂Rocky鬧市被貼街招唱衰 遭指控食軟飯欠債唔還

現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅港男冠軍Rocky鄭健樂，上月喺社交網站宣布與吳浩康舊愛、37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita）戀愛中。不過之後崔碧珈見記者時，就坦言表示二人並非男女朋友關係，之後更加出個story，指Facebook感情狀況設定只需單方確認就得，擺明向Rocky落閘。

食晒檸檬嘅鄭健樂之後喺facebook出post交化事情始末，強調雙方只係認識一個禮拜，做過2次訓練同食過一餐飯，只係Rocky對崔碧珈有感覺，於是私下更改FB感情狀況向女方表白。不過崔碧珈後來又發文，叫某人唔好再喺社交平台騷擾佢嘅朋友，又暗示「搵過其他目標繼續裝單純啦」，唔難諗起被Anita形容為「佢比我更單純」嘅Rocky，而Rocky就喺社交平台出post表示「會唔會係有心人諗冇心人，令冇心人變有心人，冇心人係清白」。

事情原來未完，有傳媒聲稱接獲讀者報料，喺旺角街頭發現多張力數鄭健樂不是嘅街招，用上Rocky喺TVB網頁嘅官方照，並以「TVB過氣藝人」稱呼鄭健樂，內容指控Rocky「食軟飯食咗幾十年，前妻頂佢唔順離婚」，又列出多宗罪如爭人錢唔還、以為自己係大明星、周圍撩女求包養，又寫道「唔好諗住破咗產就唔使還錢」。有傳媒向Rocky求證係咪俾人整蠱，但暫未有回應，而Rocky近期亦未有喺IG發文更新。

鄭健樂雖然係TVB藝人兼健身教練，兩者身份應該相得益彰，不過Rocky透露過多年來收入唔多，做閒角收入得4位數，加上疫情期間健身室停業多次，連2個仔嘅課外活動都要cut。到2021年鄭健樂同結婚20年嘅太太離婚。

