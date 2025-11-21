鄭則仕再拍片揭暴瘦留白鬚真相 曾生意失敗否認住貧民窟：用腦子來分析

現年74歲的「肥貓」鄭則仕（Kent哥）近年作品減少，不過最近活躍於網上平台拍片。Kent哥曾屢次被傳死訊，早前拍片時身形暴瘦，鬍子變白盡顯老態，令網民非常擔心。日前，Kent哥再拍片稱要「力求真相」，親揭暴瘦留白鬚原因，更呼籲網民要「用腦子來分析」。

「肥貓」鄭則仕（Kent哥）

Kent哥於片段開始直接提起被網民屢傳死訊，直指死訊是假的。之後又針對有指他因投資電影公司失敗欠下千萬債務，Kent哥承認自己的確曾經歷生意失敗，要變賣家當還債，但強調自己一家並沒有住貧民窟。之後又提到暴瘦傳聞，Kent哥解釋全為健康著想，由270斤減至200斤，更邊解釋邊運動：「是因為年紀大了，身體承受不了，會很多毛病出來，為了想自己健康、輕鬆，所以必須要減肥。」而留白鬍子顯得憔悴，其實只是為拍戲工作需要。

廣告 廣告

「肥貓」鄭則仕（Kent哥）

Kent哥強調傳聞不能盡信，呼籲網民要「用腦子來分析」：「真真假假，耳聞絕不能信，就算目睹也可能是假的，現在科技很進步，係沒想到，它已做到。所以我們要力求真相，用腦子去分析。」

「肥貓」鄭則仕（Kent哥）

「肥貓」鄭則仕（Kent哥）