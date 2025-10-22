鄭則仕多年來頻傳死訊 真實狀況曝光激罕拍片回應 網民驚：不是4年前去世了？

被稱為「肥貓」、現年74歲的藝人鄭則仕（Kent哥），歷年來以健壯身型見稱，更先後憑電影《何必有我？》及《三個受傷的警察》榮獲兩屆香港電影金像獎最佳男主角殊榮。惟近年網上頻傳Kent哥死訊，而他近日以真實狀況拍片，只見他一頭灰黑髮襯上臉滿白鬚，身型雖然稍為「縮水」，但仍挺着大肚子，精神狀態不俗，回應死訊傳聞時表示：「我是真的還在呀！」

鄭則仕拍片重現《何必有我？》角色「肥貓」的神態動作，演技仍然精湛。（抖音短片截圖）

鄭則仕在短片中與王晶女兒王海榛開心互動。（抖音短片截圖）

Kent哥日前於抖音上載一段與王晶女兒王海榛合作拍攝的短片，片段中他扮演《何必有我？》角色「肥貓」的神態動作，與王海榛一老一少開心互動，重演肥貓的表情時，神還完角色的特質，可見的演技已到化境。而短片的標題是《我不是肥貓 …我是鄭則仕 我還在》，證明自己仍健在。

鄭則仕身型遠較體重高鋒期瘦，但仍挺着大肚子。（抖音影片截圖）

不過，網民看片後紛紛表示驚訝，直指4年前已聽過鄭則仕死訊，「我現在的記憶真的出現了差錯了嗎？我記得肥貓不是在2021年去世了嗎？」、「是不是我的記憶被大神篡改過，我記得好幾年前有新聞 報道說香港著名演員肥貓鄭則仕離開了我們」。甚至有肥貓粉絲留言表示：「不對啊，我記得之前，都上熱搜過的啊，比達叔（吳孟達）還早的啊，因為糖（尿）病，我記得很清楚啊，不是說鄭則仕先生已經離世啊，當時我還震驚很久啊，從小就看肥貓尋親記。很愛肥貓。」而Kent哥親身再作澄清：「哈哈 放心 我還在」。