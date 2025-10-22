專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
鄭則仕多年來頻傳死訊 真實狀況曝光激罕拍片回應 網民驚：不是4年前去世了？
被稱為「肥貓」、現年74歲的藝人鄭則仕（Kent哥），歷年來以健壯身型見稱，更先後憑電影《何必有我？》及《三個受傷的警察》榮獲兩屆香港電影金像獎最佳男主角殊榮。惟近年網上頻傳Kent哥死訊，而他近日以真實狀況拍片，只見他一頭灰黑髮襯上臉滿白鬚，身型雖然稍為「縮水」，但仍挺着大肚子，精神狀態不俗，回應死訊傳聞時表示：「我是真的還在呀！」
Kent哥日前於抖音上載一段與王晶女兒王海榛合作拍攝的短片，片段中他扮演《何必有我？》角色「肥貓」的神態動作，與王海榛一老一少開心互動，重演肥貓的表情時，神還完角色的特質，可見的演技已到化境。而短片的標題是《我不是肥貓 …我是鄭則仕 我還在》，證明自己仍健在。
不過，網民看片後紛紛表示驚訝，直指4年前已聽過鄭則仕死訊，「我現在的記憶真的出現了差錯了嗎？我記得肥貓不是在2021年去世了嗎？」、「是不是我的記憶被大神篡改過，我記得好幾年前有新聞 報道說香港著名演員肥貓鄭則仕離開了我們」。甚至有肥貓粉絲留言表示：「不對啊，我記得之前，都上熱搜過的啊，比達叔（吳孟達）還早的啊，因為糖（尿）病，我記得很清楚啊，不是說鄭則仕先生已經離世啊，當時我還震驚很久啊，從小就看肥貓尋親記。很愛肥貓。」而Kent哥親身再作澄清：「哈哈 放心 我還在」。
關淑怡病情轉趨穩定 傳家人考慮Shirley安排轉私院休養
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有傳媒日前報導指Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
ERROR保錡公開與阿叻合照後終露面 否認被雪藏：有啲嘢玩得太盡唔好
ERROR成員吳保錡於今年大年初一喺社交平台分享與阿叻陳百祥嘅合照及影片，並自稱「ViuTV叻仔」，惹來陣陣負評。雖然翌日已火速刪去與阿叻嘅合照，亦發文企圖「補鑊」，不過，網民對保錡嘅態度並唔收貨，表明對佢失望，指以後都唔會支持佢。事件發生後，保錡鮮有公開露面及接受訪問，令唔少人猜測佢係咪被公司雪藏。時隔大半年，保錡於昨日（21日）終於與隊友梁業（肥仔）一同出席ViuTV《第十五屆全國運動會》記者會，亦就雪藏傳聞及與菊梓喬（Hana）嘅緋聞作出回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
劉嘉玲於內地綜藝直言唔想生仔 被甘草「傳宗接代論」焫著霸氣回應︰我唔同意
圈中唔少夫妻都選擇唔生育，當中代表人物當然包括影帝影后配梁朝偉劉嘉玲。早前劉嘉玲參加內地綜藝節目《一路繁花2》，再度就唔做媽媽嘅選擇表態，即使面對前輩嘅「大道理」都堅持己見。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
薛家燕額前大痣帖文掀熱議親自回應 網民：應該油紅定點多一點？
薛家燕（家燕媽媽）向來以開心形象示人，額頭正中嘅癦亦係標誌。過往，有唔少網民都曾惡搞薛家燕額前嘅大癦；2018年，有網民將超級英雄電影《復仇者聯盟3：無限之戰》反派魁隆搶奪幻視額前「心靈寶石」一幕，改成搶奪薛家燕額前嘅癦，更指薛家燕擁有第7粒寶石。薛家燕當時就分享指粒癦係喺好細個嗰陣就有，有高人睇過，表示粒癦就好似一盞明燈照亮佢人生道路，叫佢唔好脫癦。又指，粒癦中間仲生咗一根小毛，笑指佢媽媽話如果毛生得太長，就將根毛繞著痣轉個圈。日前，有網民於社交平台開帖討論，詢問：「如果家燕媽媽係印度人，咁應該係油紅佢粒癦，定係Extra點多一點畀佢先啱？」Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
吳千語與施伯雄爺爺施子清握手 打破曾因公屋出身不被認可傳聞
吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，去年8月喺意大利補辦浪漫婚禮，榮升百億新抱。近日施伯雄喺社交網站上載一段影片，片中吳千語獲爺爺施子清緊握一隻手，場面溫馨之餘，亦證明爺爺對孫新抱好滿意。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
佘詩曼重情重義 邀TVB幕後人員聚餐兼割愛送Labubu
佘詩曼經常被讚性格好，過往，梁思浩爆料指，佘詩曼好友周家怡曾陷低潮期冇工開，佘詩曼當時親自致電畀佢，開聲為周家怡搭路介紹工作。梁思浩又指，每年生日佘詩曼都係首位向佢講生日快樂嘅圈中人，又於2021年返TVB拍節目《通靈之王》，揭佘詩曼二話不說答應，令佢非常感動。此外，苑瓊丹曾透露有次TVB一位幕後工作人員舉辦榮休宴，僅佘詩曼親自出席，又為對方送上一條價值數十萬嘅金鍊作退休禮物，可見佢重情重義，展現對他人嘅尊重與關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
直播靈接觸 ｜阮德鏘X梁思浩鬼故Battle 爆夏萍姨喝走搵替身靈體 女藝人「肥妹鬼」上身狂食生肉
「娛樂圈究竟有幾猛？」請來藝人阮德鏘大爆娛圈靈異事，一出場便稱呼思浩為「梁Sir」，原來他入讀第17期藝員訓練班時，思浩是其中一位導師。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
郭富城老婆方媛誕第3胎 親自駕車接BB出院 ： 小公主終於到家 ！
郭富城的第三個小朋友出世！Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
雞排妹日本辦絕美婚禮！老公Akira「正臉意外被曝光」 她大方認了：有點像蔣萬安
藝人鄭家純（雞排妹）與日籍醫師Akira在日本輕井澤「森之美教堂」舉辦婚禮，浪漫圓了兩人多年前的約定，卻也意外讓Akira正面照外流曝光，引發熱議。對此，鄭家純親自發文說明是工作人員一時疏忽所致，不會責怪任何人，並以幽默態度回應：「好消息是：不會再有人懷疑我假結婚。壞消息是：我得面對Akira真的有點像蔣萬安這件事。」姊妹淘 ・ 1 天前
不買金不買銀！美國男囤500萬枚硬幣抗通脹
在黃金和白銀雙雙創下歷史新高價之際，一位 35 歲的金融從業者凱爾 · 米切爾（Kyle Mitchell）卻將目光投向了不起眼的美國 5 美分硬幣（俗稱「鎳幣」），進行了一場現代版的「囤幣」豪賭。鉅亨網 ・ 6 小時前
結業潮2025｜連鎖日式燒肉店「牛太」全線結業 四個月內連執3店 屯門店營業至10月26日
連鎖日式燒肉店「牛太」宣告全線結業！繼馬鞍山分店及沙田分店於今年7月及9月相繼結業，其最後一間位於屯門錦薈坊的分店亦將於10月26日停業，店方日前於社交媒體發文，指「由於營運策略調整」，牛太將會與各位暫別，並提示食客可到旗下其他品牌包括牛陣、本陣、但馬屋等繼續支持。Yahoo Food ・ 15 小時前
【話題】烏拉圭傳奇前鋒科蘭業餘賽受重創 三條肋骨骨折及肺部局部萎縮
曾代表烏拉圭出戰世界盃並贏得金靴獎，職業生涯尾期曾加盟港超球隊傑志的傳奇前鋒科蘭 Diego Forlan，日前於一場業餘足球賽時遭遇嚴重意外，與對手碰撞後重傷倒地，需要立即送院治療，經診斷後發現三條...運動筆記 ・ 23 小時前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女之間絕對可以有純友誼的！宣萱與古天樂早在 1994 年已合作出演電視劇《阿 Sir 早晨》，此後成為「螢幕情侶」更多次傳出緋聞。直至現時，二人依然保持朋友關係，宣萱更是娛圈少有膽敢「玩」古天樂的藝人，一起來看看他們的有趣互動吧～Yahoo Style HK ・ 16 小時前
內地人推薦香港必買Top10！香港買更便宜：MUJI無印良品日用品差價近$100、「這東西」比內地平5倍
許多人熱衷北上購物，但可能很多香港人不知道，有些商品在香港購買比內地便宜得多！尤其是化妝品、電子產品和進口水果，因為香港免稅政策和市場環境而提供更具吸引力的價格。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
立法會主席梁君彥卸任前總結 通過23條交「亮麗」成績表：不再受拉布流會阻礙︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】即將結束 21 年立法會議員生涯的立法會主席梁君彥總結今屆立法會工作，他形容今屆議會交出亮麗成績表，並以「建言有為、實幹有成」形容今屆議員的工作成果。梁君彥表示今屆有不少審議難度高的議案成功通過，例如連續審議 7 日後獲通過的《基本法》第 23 條法案，形容議會工作已經不受「拉布」、「流會」等因素阻礙。他更以同性伴侶登記條例草案遭否決為例子，否認今屆立法會議員為「橡皮圖章」，強調充分考慮社會大眾的意見。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
宣萱隨緣看待感情 見證古天樂由少說話欠自信到今日成就 ｜娛實說 ｜有片
宣萱最近頻頻亮相，不單在電視劇《巨塔之后》中見到，一段舊片亦在網絡界被翻炒，片中年輕的她勇敢挑戰無綫高層Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
「抗癌港姐」吳文忻做第8輪化療 籲別問「化到幾時」 深信神蹟發生：我會完全治癒！
本月剛踏入51歲的1998年港姐季軍吳忻熹（Nathaliie、前名吳文忻），去年乳癌復發兼離婚，但她仍一直以樂觀態度積極抗癌Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「Sexy Water」飲水文化是什麼？Hit爆全球的潮流，把飲水變成時尚型人新浪潮
你有沒有想過補水這件日常習慣也能變得時尚又性感？席捲全球的「Sexy Water」風潮，讓補水已經不再只是喝口水那麼簡單，已變成了一種態度、一種展現自我的方式，甚至是一場生活革命。不管是手捧設計感十足的Stanley保溫杯，還是喝一杯精心調製的飲品，「Sexy Water」風潮正用最輕鬆的方式吸引大家「喝水」！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
高盛薦買25中資股 阿里小米上榜 關稅無礙全球擴張 看好擁強勁競爭力
高盛發表報告，指美國加徵中國關稅不會改變中國於全球擴張的趨勢，同時列出25隻擁有強勁全球競爭力的中資股，當中包括阿里巴巴（9988.HK）、寧德時代（3750.HK）、小米（1810.HK）及比亞迪（1211.HK）等本港上市股份。信報財經新聞 ・ 18 小時前