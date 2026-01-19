鄭則仕完走渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動

鄭則仕（圖片來源－鄭則仕小紅書）

尋日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加。當大家以為見到文質彬彬嘅林家謙著短褲跑半馬已經夠驚喜，點知發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽先至係彩蛋，仲要連演技同身位一樣咁夠份量、74歲嘅Kent哥鄭則仕都跑埋一份，呢下真係估你唔到。

網民紛紛話「鄭則仕都跑步，大家無藉口唔做運動」

周潤發同埋劉江、鄭則仕及鮑起靜幾位跑友以大約2小時完成10公里賽，發哥話參賽係希望喚起香港人，就算年紀大都可以一齊跑步。查實唔駛發哥開聲，網民見到喺社交平台上鄭則仕嘅跑步英姿，紛紛話「鄭則仕都跑步，大家無藉口唔做運動」，仲話要以Kent哥做例子，鼓勵屋企長者做運動。更有網民為Kent哥跑步靚相，配上口號「則仕Do It」，食正「一剔牌」句口號Just Do It，不得了！查實之前已經有網民撞見周潤發嘅星級跑步團成員當中有鄭則仕嘅身影，就連退隱多年嘅樂壇隱世歌后彭羚都係發哥跑友，號召力驚人！

甚至有人做圖話「則仕Do It」

跑步撞正發哥梗係要selfie，有網民喺一張發哥合照中，話見到「鄧兆尊」。咦，大少都跑步嘅咩？原來係網民「玩膠」，嗰個係TVB藝人阮浩棕！就連阮浩棕本人都留言話「係咪講緊我」，又回應被指激似鄧兆尊，話「似咁富裕係開心嘅」。

周潤發身後嘅阮浩棕，被取笑話係「鄧兆尊」

