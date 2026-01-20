鄭則仕拍片感謝「師父」周潤發 勉勵大家向目標奮鬥︰我不是特別厲害

星期日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，熱愛跑步嘅發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽，演技同身位一樣咁夠份量、74歲嘅Kent哥鄭則仕都跑埋一份，並以2小時左右完成，令唔少網民相當震撼，紛紛話「鄭則仕都跑步，大家無藉口唔做運動」、「有效過衛生署嘅宣傳」，仲話要以Kent哥做例子，鼓勵屋企長者做運動。更有網民為鄭則仕跑步靚相，配上口號「則仕Do It」，相當貼切。

鄭則仕（圖片來源－鄭則仕小紅書）

甚至有人做圖話「則仕Do It」

完成賽事嘅鄭則仕賽後拍片上載到社交平台，分享賽後心聲，自言「我今年74歲，從來沒接觸過跑步這個運動。從3月中旬到今天是10個月，從零開始到今天，十公里完成了，哇！非常非常興奮」。Kent哥特別感謝「師父」周潤發嘅指導，仲有隊友們喺終點前嘅鼓勵，「太震撼了」。鄭則仕亦不忘發揮「則仕Do It」精神，鼓勵大家定立目標向前邁進。「原來有些事情，就是我們沒有接觸過，你可以嘗試一下定個目標，把它完成。如果做得好，所有人都會表揚你。我不是特別厲害，其實每個人都可以」，最後再為網民打氣，「定個目標，你要努力」。

鄭則仕感謝隊友為佢打氣（圖片來源－鄭則仕小紅書）

完成賽事嘅鄭則仕賽後拍片上載到社交平台

