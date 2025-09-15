鄭則仕被網民野生捕獲 身型消瘦兼長滿白鬍子：肥貓都老了

曾兩奪香港電影金像獎最佳男主角的「肥貓」鄭則仕近來被網民野生捕獲，年過七十的他長了銀白色鬍子，網民不禁感慨時間過得後快。

鄭則仕被野生捕獲

網民於小紅書分享與鄭則仕的合照，表示：

「時間過得很快曾經

帶給大家無限歡樂

的肥貓都老了

你們認得他嗎？

74歲肥貓鄭則仕」

人稱Kent哥、肥貓的鄭則仕自1973年參加電影公司的培訓班入行，先後演過《何必有我？》、《肥貓正傳》、《龍兄鼠弟》、《盛世仁傑》等多部影視作品，並於1986年及1997年分別憑《何必有我？》和《三個受傷的警察》奪得最佳男主角，實力備受認可。現年74歲的他因早年受糖尿病影響而減少露面，近年主力在內地發展的他被網民野生捕獲並指他變老了。

《盛世仁傑》