74歲鄭則仕都跑渣馬，年輕人無藉口不運動了！運動新手參考，無跳躍不傷膝、全身燃脂運動訓練
一年一度的渣打馬拉松賽事結束後，最亮眼的跑手莫過於由發哥周潤發帶領的銀髮演藝人團隊。當中最令人動容的身影，莫過於現年74歲的Kent哥鄭則仕。過去曾受糖尿病與肥胖所苦的Kent哥，曾因為暴瘦被屢傳死訊，近年他憑規律運動與飲食控制成功瘦身。今年更首度現身渣馬賽道，短短訓練了9個月已成功完成10公里賽事，令大家眼睛一亮，深深佩服他的恆心與毅力！
如果你也想開始運動，卻擔心體力不足或怕跑步傷膝蓋，不如由最輕鬆容易的無跳躍運動入手，進行低衝擊的全身燃脂運動，像Kent哥一樣積極求變重新掌控自己的健康人生，大喊一聲「則仕Do it」！
跑步新手無跳躍、不傷膝的全身燃脂訓練
許多新手想減肥卻不敢跑步，往往是擔心膝蓋負荷過大。其實透過低衝擊的動作組合，同樣能達到高效燃脂的效果，甚至能為日後的長跑打下核心基礎。
1. 20分鐘居定行走2200步燃脂運動
透過具有節奏的原地踏步、跨步展臂、微弓步提腿等動作，持續運動20分鐘，低強度又容易掌控，適合久坐辦公室人士及運動新手，不知不覺已大爆汗起來！
2. 腹部核心訓練防跌倒+超慢跑訓練
坐姿、站姿肘碰膝捲腹，以及踏單車式捲腹運動，可以訓練核心肌群，令肌肉更有力支撐整個身體，預防跌倒。再配上10分鐘輕量超慢跑，持之以恆做下去，人魚線都慢慢跑出來了！
3. Cool Down運動避免過難
運動初階者通常平衡力與核心肌力相對薄弱，因此應避免做單腳站立及過難的下犬式等瑜伽拉筋動作。簡單穩當地站立或坐在地上鬆開肩背與筋骨，已是最適合的Cool Down動作。運動非一蹴而成，由淺入深才慢慢訓練才是真理。
