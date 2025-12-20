鄭嘉如檢控《華爾街日報》 鄭一方指《華》曾要求不採法律行動 料鄭下周作供

廣告 廣告

原告鄭嘉如由資深大律師祁志、大律師馬亞山代表；被告《華爾街日報》母公司 Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc，由資深大律師蔡一鳴、大律師王子揚代表。律政司不介入本案。案件由主任裁判官張志偉審理。

周四開審時，蔡一鳴為《華》提出中止聆訊等申請，指鄭嘉如的檢控動機不良、濫用程序等；另亦爭議鄭與《華》的談判電郵應獲准展示及呈堂。

鄭嘉如周五到東區法院聽審。（《法庭線》記者攝）

祁志反駁《華》一方：

同樣可形容《華》的要求是敲詐

祁志周五繼續陳詞，指《華》一方周四選擇性地披露事件，根據 2024 年 7 月 17 日《華》的解僱信，《華》指出若鄭嘉如同意解僱，可獲金錢賠償，但附帶許多條件，例如要求她承諾不採取法律行動，以及同意保密等。

對於《華》一方指，鄭對外稱檢控無關金錢，另一方面又與《華》談判索賠，涉動機不良，祁志反駁指根據鄭在記者會上的發言，她提及要防止僱主以為違法可賠錢了事、自己會採取必要行動保障僱員在港人權等。祁志重申，鄭的立場是要求復職、拒絕就事件保密等。

祁志又說，《華》一方形容鄭要求賠 300 萬元涉及「敲詐」（extortionate），那麼對原告方來說，《華》對鄭提出的條件，即要求她承諾不採取法律行動、要同意保密，同樣是「敲詐」。

至於《華》一方循鄭提檢控的時間質疑其動機，祁志反駁指，事件其後交由勞工處調查，檢控與否由處方決定，鄭曾催促，處方僅稱正向律政司索取意見，直至限期日才回覆不檢控。鄭遂提出私人檢控。祁志重申，在過程中，鄭是受害者。

法律101｜甚麼是「私人檢控」？

談判電郵涉「無損權利」內容

官押決定是否准呈堂

對於《華》要求把雙方的談判電郵呈堂，祁志表示電郵的性質是屬於「無損權利」（Without Prejudice）。

官其後問，「無損權利」在刑事程序中是否受認可？蔡一鳴回應指，根據「排除（證據）規則」（exclusionary rule），「法律諮詢保密特權」（LPP）和「公眾利益豁免權」（PII）才是受認可的概念。

官問，因此刑事程序可不考慮「無損權利」（I can turn a blind eye to WP）？蔡答，若是辯方引用來辯護，同意法庭可不考慮（for the purposes of defence using them, yes）。

官再問，那麼「無損權利」的電郵的呈堂性為何？

祁志答，問題的核心是要確保公平審訊、平衡雙方利益，要由裁判官考慮要否基於公眾利益准予呈堂。蔡一鳴則說，官行使酌情權准否呈堂時，考慮的核心是要保障被告得到公平審訊，而不是原告。

官聽畢陳詞，押後至下周一決定是否批准電郵呈堂，預料鄭嘉如同日將會作供。另由於原定審期只有 4 天，官要求雙方商討增加預定審訊日期。

大律師：無損權益常見於民事爭議

有大律師解釋，「無損權益」常見於民事爭議，例如工傷、人身索償、商業合約糾紛等，於訴訟前或訴訟期間均可進行，是一種尋求庭外和解的談判方式。談判期間提出的和解方案，不代表涉事方承認責任，而若談判最後沒有共識，涉事方也不會因為曾經提出方案，而限制了其立場或索賠金額。

大律師續指，「無損權益」即「無損自己於訴訟中的權益」 ，故此，「無損權益」信件除非得到當事人同意，或在案件已有裁決而與訟方爭議訟費命令的情況，否則於民事案件中，不會披露，以免影響法庭的看法。

鄭一方事務律師換人

此外，祁志周五陳詞中途，大律師馬亞山、鄭嘉如等一度離席。折返後，代表鄭的事務律師 Adam Clermont，突然在庭上站起，稱要停止代表鄭。祁志轉身表示，或可待他就文件陳詞後再處理。Clermont 答「我不可以」（I can’t）。祁志其後稱要索取指示。

官遂指，可給時間控方休庭商議，因事務律師的退出會影響檢控。

案件休庭近一小時後，辯方進入會議室商議，Adam Clermont 稍逗留後直接離開。他向記者表示不便評論。

據悉在審訊期間，Clermont 和鄭嘉如在網上就與案無關事情爭論，鄭其後已刪去有關評論。再開庭後，祁志指事務律師行會改派另一名律師接手，審訊其後繼續。

法律101｜律師、大律師有何分別？兩者職責為何？

Adam Clermont 周五離開東區法院。（《法庭線》記者攝）

鄭檢控僱主兩罪

指阻參選記協主席

鄭嘉如私人檢控《華爾街日報》母公司 Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc 兩項《僱傭條例》控罪，分別為「任何僱主，或任何代表僱主的人阻止或阻嚇，或作出任何作為以刻意阻止或阻嚇僱員行使第 21B 條（1）款所授予的任何權利」及「任何僱主，或任何代表僱主的人因僱員行使任何該等權利而終止其僱傭合約、懲罰或以其他方式歧視該僱員」。

控罪指，被告作為鄭嘉如的僱主，於 2024 年 6 月 21 日至 22 日期間，作出一項行為，旨在阻止或阻撓她行使根據《職工會條例》第 332 章下，成為已登記的職工會理事的權利，即要求鄭取得同意競選香港記者協會主席一職，而該申請將被拒絕；若鄭競選或擔任該職務，她將不會繼續受僱。

案件編號：ESS35334/2024、ESS35335/2024