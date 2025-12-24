宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
鄭嘉如檢控《華爾街日報》 鄭否認「刻意隱瞞」參選 重申參加工會屬法定權利
記協主席鄭嘉如私人刑事檢控《華爾街日報》一案，周二（23 日）進入第 4 天審訊，鄭接受辯方盤問。辯方引述《Yahoo 新聞》、《大公報》等報道鄭參選記協執委會，多次提及鄭是《華》的記者，亦談及外界批評記協認受性不足，涉及政治操控等。鄭確認沒事前向公司申請以《華》記者名義參選，亦確認外界對記協有上述批評，但強調指控失實。
辯方另引述鄭的上司在記協換屆選舉前，與鄭的通話內容，指鄭參選應通知公司，亦關注她將成為記協代表人物，會與公司扯上關係。鄭回應指，主席不一定任發言人，當時曾提出可與公司商討是否兼任發言人，否認「刻意隱瞞」參選一事，並強調參加工會是其法定權利。審訊押至明年 1 月 21 日續審。
第三日審訊｜鄭供稱記協選舉前遭上司要求退選及退出執委會
鄭盤問下同意應避免有政治取態
原告鄭嘉如周一開始以控方證人身分作供，供稱在記協選舉前夕，直屬上司要求她退選，否則工會主席職務將與她在《華》的工作「不相容」（incompatiable），其後人事部職員亦發電郵指，鄭沒向公司申請許可，參選不獲公司批准。鄭當選主席後約半個月，被《華》正式解僱，理由為她的職位會分配到其他地區。
代表被告《華》母公司 Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc 的資深大律師蔡一鳴，周二盤問鄭嘉如，他首先引述《華》的工作守則（code of conduct），列明《華》的報道須反映其員工的「獨立判斷而非個人取向」，報道沒有「隱藏的動機」（hidden agenda），公司管理層需避免贊同任何可能損害 Dow Jones 聲譽的行為等。
鄭確認上述為守則內容，亦確認入職時看過守則，知道需遵守，公司亦不時透過小測測試員工對守則的理解。鄭亦確認守則提到，員工不能利用 Dow Jones 的名義和影響力獲取個人利益，所有新聞從業員亦應避免參與政黨活動，避免令人認為有特定取態（bias）。
辯：以公司名義參與活動須獲批准
辯方續指，守則列明 Dow Jones 並非阻止員工參與公民社會、慈善、宗教、居民組織等非政黨活動，但這些活動不能違反守則規定，亦不能與 Dow Jones 有利益衝突，員工若無事先批准，不能以 Dow Jones 員工身分參與任何外部活動。
鄭同意，但指相關條款鮮有實際執行，因為不少《華》員工出席活動時，都會獲派發印有《華》身分的名牌，她不曾聽聞有員工事先向公司申請，以獲准佩戴名牌。
辯方指，守則列明所有員工都要遵守守則，若有人違反守則，其上司有責任向他指出。鄭認為「可以合理地期望他們（上司）有這個責任」。
辯方引多篇報道介紹鄭為《華》記者
辯方續引述 2024 年 6 月，鄭參選記協主席的新聞報道，多次提及她是《華》的記者，其競選政綱包括「就《蘋果日報》及《立場新聞》案件判決發聲」、「發佈反映香港新聞自由狀態的資訊」。辯方亦呈上記協 Facebook 專頁有關鄭及新一屆執委會當選的帖文，並輔上帖文留言的截圖，但沒讀出留言內容。
另一則《Yahoo 新聞》報道有關鄭當選後，前主席陳朗昇會在 2024 年 6 月底卸任，他受訪指過去 3 年記協的工作非常艱難，形容與警方的關係「一言難盡」，但願意與警方對話。陳並回應保安局局長鄧炳強質疑有執委候選人的機構「收美國人錢」，舉例指 BBC 員工也不一定支持英國首相；報道之中有鄭與陳朗昇的合照。
鄭確認辯方引述的報道內容，但指已記不起當時陳朗昇說過甚麼。辯方關注鄭在交接時，會否諮詢陳朗昇的意見，鄭指她不會。
鄭確認沒申請以《華》記者名義參選
辯方另引述一則《大公報》報道，再次提及鄭是《華》的記者，並指記協執委會幾乎沒有本地主流媒體成員，引述政界人士形容記協「名不副實，缺乏認受性、專業性」，鄧炳強指記協猶如「外國記者協會」，前新聞統籌專員馮煒光則指「相信鄭嘉如的反中取態將成為未來一年記協的立場，記協毫無制衡」。
辯方關注，鄭是否知道她在參選及當選期間，新聞報道均將她的名字與《華》掛勾？鄭同意，亦確認她沒有向《華》申請使用《華》記者的身分參選。
根據鄭的主問證供，6 月 20 日其上司 Deborah Ball 首次致電鄭，指她參選記協主席「會有問題」後，鄭翌日以電郵補充回覆。辯方引述電郵內容，提及記協受外界的抨擊，主要源於前主席，「他在當選前已是一名公眾人物，向來對政府和警方採取較為對抗的立場，這自然會引來某些團體的反應，但這並非我的情況」。
官拒絕今年 12 月報道呈堂
辯方續引述今年 12 月，有關記協回應「黎智英案」裁決，以及政府批評記協聲明的報道。主任裁判官張志偉質疑，該報道與本案的案發日期相隔 1 年，兩者有何關係？辯方解釋，可證明 Deborah Ball 對鄭參選的擔憂合理，不僅因為她參選，而是當選後的舉動，而《華》對她當選一直「蒙在鼓裡」，又指記協一直是個「受爭議的組織」。
代表鄭的資深大律師祁志反對上述報道呈堂，指本案關注的是在《華》高層要求鄭退選至她被解僱期間發生的事，其後發生的事，與被告的動機無關；官考慮後裁定辯方不得呈上 2024 年 12 月之後的報道，只可向鄭引述案發時的背景。
辯方遂向鄭指出，在案發期間，記協經常被形容為缺乏公信力、認受性、代表性的組織，被指牽涉政治操作的勢力，「不是說這些批評是對的，但有這些指控」。鄭同意有這些指控，但指「它們是錯的」。
辯：上司關注沒事前通知
辯方續引述 6 月 20 日鄭與 Deborah Ball 的通話錄音謄本，Ball 提及剛剛得知鄭參選，「這會有問題」，又提到鄭有關《蘋果日報》案的政綱，指雖然鄭入職時，公司准許她繼續任執委會成員，「但你留任（記協執委會）和成為其代表人物，完全是兩碼子的事」（but between remaining in it and being the public head of it, it is a different kettle of fish），會有很大爭議，她需與公司律師商討。
鄭回應 Ball 指，她原本打算當選後知會公司，Ball 則表示「你應該在參選前就通知我們」，惟公司從新聞報道才得悉事件，「我們不能接受以這種方式獲悉」。鄭庭上同意，Ball 當時主要關注，鄭參選前沒通知公司。
Ball 亦談及外界會認為鄭參選主席，「不是因為你是 Selina，是因為你是《華》的記者，所以這會與整個機構扯上關係」。辯方指，這反映 Ball 關注鄭參選與《華》的聯繫，擔心外界直接將《華》與記協聯繫。鄭庭上同意。
鄭：曾提出討論是否兼任發言人
鄭在通話裏又提到，記協主席一般會兼任發言人，「我知道 Dow Jones 可能會有意見，所以我想我們需要再討論，但我暫不打算公開發言」。鄭庭上補充，她沒事前通知公司會參選主席，但主席不一定要兼任發言人，所以她邀請 Ball 與她討論是否可以兼任發言人。
Ball 當日亦提到，記協已逐漸變成一個「倡議團體」，「我們當然支持新聞自由，不喜歡在香港發生的事，但你成為這個團體的代表人物，是另一回事」。辯方重申，這顯示 Ball 關注鄭將成為記協代表人物（public face）。鄭重申，成為主席不代表要當發言人，她提出與 Ball 討論是否兼任發言人，但事情不了了之，而 Ball 在談論主席職位時，似乎亦混淆了主席和發言人的角色。
2023 年曾知會暫任發言人 鄭：因受訪前須申請
辯方再指，鄭於 2023 年曾向公司申請暫代記協發言人，質疑鄭在本案之前，已曾因擔心參與記協工作有利益衝突，會違反公司守則，因此詢問上司同意。
鄭解釋，守則列明記者回應傳媒提問需向公司申請，故當年曾詢問公司，對她暫任發言人有否意見。她指不記得當時上司有否提及涉「利益衝突」，但同意上司認為她暫任發言人「不恰當」。
辯方關注，上述事件有否令鄭意識到，她參選主席前至少要通知公司，惟她「刻意隱瞞」參選足足 3 星期。鄭一概否認，強調自己沒「隱瞞」參選，「我相信競逐工會職位是我的法定權利，所以僱主對我參選主席有甚麼意見並不重要，這件事與我的誠信無關」。審訊明年 1 月 21 日續，新增兩天審期，鄭將繼續作供。
案件編號：ESS35334/2024、ESS35335/2024
法庭線 The Witness Facebook 專頁
法庭線 The Witness Instagram 專頁
法庭線 The Witness YouTube 頻道
其他人也在看
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 18 小時前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享自己到荃灣大鴻輝中心用餐時的一個「保命習慣」，直言：「每次去大鴻輝食飯，我都會帶住支滅火筒喺身，我覺得大家都應該要咁做」。帖文一出隨即引起網民熱烈討論，不少網民半認真半搞笑回應，反映出大家對大鴻輝安全問題的高度關注與憂慮。Yahoo Food ・ 36 分鐘前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
五索鍾睿心豪宅曝光 仔女睡房有半山靚景 同馬清鏗睡房保密「好多嘢唔出得鏡」
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，今年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。本來同林作、裕美一齊拍片嘅五索，近期似乎同2位拍檔分道揚鑣，五索亦都自己經營youtube頻道。尋晚（22日）五索首條自家製vlog上架，內容係大家都鍾意睇嘅room tour！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 15 小時前
賽西湖千呎銀主盤五折推拍 原業主已離世 曾承造10年逆按揭
拍賣場再現低價銀主盤，北角老牌豪宅賽西湖大廈一伙逾千呎單位，早年曾發生墮樓事故，將於下周五（1月2日）推出拍賣，開價980萬元，較市價折讓近五成。該單位原業主曾承造安老按揭（逆按揭），離世後單位遭銀主收回拍賣。28Hse.com ・ 17 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測
62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
54歲陳松伶宣傳演唱會分享半年甩肉20kg！「松松姐姐」減肥靠15分鐘核心運動＋行斜路機變纖瘦「美魔女」
54歲「兒歌天后」陳松伶近年成功由暴肥體態變回纖瘦「美魔女」，在短短半年內驚人地甩掉20公斤贅肉，近日為宣傳演唱會再次出現在鏡頭前，逆齡外貌與身材引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！Yahoo Style HK ・ 1 天前
阮浩棕何沛珈被下達「禁愛令」 兩年地下情玩完親證關係有「變」
【on.cc東網專訊】梁舜燕孫仔、無綫上位小生阮浩棕與女神何沛珈緋聞傳足兩年，雖然一直沒有認愛，但他們不時情侶檔商演，儼如已官宣戀情。不過今日有消息指，二人驚爆分手，除了指他們聚少離多外，更因無綫正力捧他們上位，嚴格執行「禁愛令」，不讓上位小生花旦戀情高調，阮浩東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
日本發出最強烈干預警告：日元走勢已偏離基本面
日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 周二 (23 日) 表示，日本在應對日元過度波動方面擁有充分裁量空間，對政府是否準備進場干預匯市發出迄今最強烈警告，顯示東京當局已做好準備，必要時將出手遏止日元急貶。鉅亨網 ・ 19 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
意甲 ｜拿玻里捧盃 海倫六字回應離開曼聯決定
拿玻里以2比0擊敗博洛尼亞，成功在意大利超級盃封王，在決賽踢足90分鐘的海倫上載自己捧盃的笑容照片，並用六個字總結他離開曼聯的決定。Yahoo 體育 ・ 6 小時前
周潤發宴請過百昔日TVB外景組舊同事聚餐 網民大讚：好有人情味
國際巨星周潤發（發哥）一向念舊又親民，近日佢宴請昔日TVB外景組嘅近百名舊同事喺酒樓聚餐，而前TVB劇務兼曾在《單戀雙城》中飾演「椰青哥」一角的綠葉演員洪一鳴（一鳥）、已故著名演員廖啟智遺孀陳敏兒及前TVB金牌監製潘嘉德等等。事後洪一鳴喺小紅書上載當晚聚餐嘅照片到小紅書同網民分享，並感謝發哥。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
哈佛研究揭8大逆齡長壽生活習慣：I人比E人更易死？跟住做即延壽20年以上，60歲開始也不嫌晚
隨著年齡增長，許多人都希望能擁有更長壽、更健康的身體，但卻擔心為時已晚。然而，哈佛大學最新研究證實，只要做足以下8點，即使是從60歲開始養成良好習慣仍能延壽20年！這些習慣不僅簡單易行，還可顯著降低多種慢性疾病風險。Yahoo Style HK ・ 1 天前
星三代阮浩棕被指與何沛珈結束兩年情 兩人親回關係：我哋依然係好朋友
「東張女神」何沛珈與「星三代」阮浩棕一直傳出拍拖消息，不過二人一直未有對外承認戀人關係，僅表示「正在了解中」。近日，有傳媒指何沛珈與阮浩棕已分手，又指二人聚少離多，加上TVB現正執行禁愛令，導致二人分手收場。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前