鄭嘉如檢控《華爾街日報》 鄭否認「刻意隱瞞」參選 重申參加工會屬法定權利

記協主席鄭嘉如私人刑事檢控《華爾街日報》一案，周二（23 日）進入第 4 天審訊，鄭接受辯方盤問。辯方引述《Yahoo 新聞》、《大公報》等報道鄭參選記協執委會，多次提及鄭是《華》的記者，亦談及外界批評記協認受性不足，涉及政治操控等。鄭確認沒事前向公司申請以《華》記者名義參選，亦確認外界對記協有上述批評，但強調指控失實。



辯方另引述鄭的上司在記協換屆選舉前，與鄭的通話內容，指鄭參選應通知公司，亦關注她將成為記協代表人物，會與公司扯上關係。鄭回應指，主席不一定任發言人，當時曾提出可與公司商討是否兼任發言人，否認「刻意隱瞞」參選一事，並強調參加工會是其法定權利。審訊押至明年 1 月 21 日續審。



第三日審訊｜鄭供稱記協選舉前遭上司要求退選及退出執委會

廣告 廣告

記協主席鄭嘉如應訊後離開東區裁判法院。（《法庭線》記者攝）

鄭盤問下同意應避免有政治取態

原告鄭嘉如周一開始以控方證人身分作供，供稱在記協選舉前夕，直屬上司要求她退選，否則工會主席職務將與她在《華》的工作「不相容」（incompatiable），其後人事部職員亦發電郵指，鄭沒向公司申請許可，參選不獲公司批准。鄭當選主席後約半個月，被《華》正式解僱，理由為她的職位會分配到其他地區。

代表被告《華》母公司 Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc 的資深大律師蔡一鳴，周二盤問鄭嘉如，他首先引述《華》的工作守則（code of conduct），列明《華》的報道須反映其員工的「獨立判斷而非個人取向」，報道沒有「隱藏的動機」（hidden agenda），公司管理層需避免贊同任何可能損害 Dow Jones 聲譽的行為等。

鄭確認上述為守則內容，亦確認入職時看過守則，知道需遵守，公司亦不時透過小測測試員工對守則的理解。鄭亦確認守則提到，員工不能利用 Dow Jones 的名義和影響力獲取個人利益，所有新聞從業員亦應避免參與政黨活動，避免令人認為有特定取態（bias）。

辯：以公司名義參與活動須獲批准

辯方續指，守則列明 Dow Jones 並非阻止員工參與公民社會、慈善、宗教、居民組織等非政黨活動，但這些活動不能違反守則規定，亦不能與 Dow Jones 有利益衝突，員工若無事先批准，不能以 Dow Jones 員工身分參與任何外部活動。

鄭同意，但指相關條款鮮有實際執行，因為不少《華》員工出席活動時，都會獲派發印有《華》身分的名牌，她不曾聽聞有員工事先向公司申請，以獲准佩戴名牌。

辯方指，守則列明所有員工都要遵守守則，若有人違反守則，其上司有責任向他指出。鄭認為「可以合理地期望他們（上司）有這個責任」。

辯方引多篇報道介紹鄭為《華》記者

辯方續引述 2024 年 6 月，鄭參選記協主席的新聞報道，多次提及她是《華》的記者，其競選政綱包括「就《蘋果日報》及《立場新聞》案件判決發聲」、「發佈反映香港新聞自由狀態的資訊」。辯方亦呈上記協 Facebook 專頁有關鄭及新一屆執委會當選的帖文，並輔上帖文留言的截圖，但沒讀出留言內容。

另一則《Yahoo 新聞》報道有關鄭當選後，前主席陳朗昇會在 2024 年 6 月底卸任，他受訪指過去 3 年記協的工作非常艱難，形容與警方的關係「一言難盡」，但願意與警方對話。陳並回應保安局局長鄧炳強質疑有執委候選人的機構「收美國人錢」，舉例指 BBC 員工也不一定支持英國首相；報道之中有鄭與陳朗昇的合照。

鄭確認辯方引述的報道內容，但指已記不起當時陳朗昇說過甚麼。辯方關注鄭在交接時，會否諮詢陳朗昇的意見，鄭指她不會。

鄭確認沒申請以《華》記者名義參選

辯方另引述一則《大公報》報道，再次提及鄭是《華》的記者，並指記協執委會幾乎沒有本地主流媒體成員，引述政界人士形容記協「名不副實，缺乏認受性、專業性」，鄧炳強指記協猶如「外國記者協會」，前新聞統籌專員馮煒光則指「相信鄭嘉如的反中取態將成為未來一年記協的立場，記協毫無制衡」。

辯方關注，鄭是否知道她在參選及當選期間，新聞報道均將她的名字與《華》掛勾？鄭同意，亦確認她沒有向《華》申請使用《華》記者的身分參選。

根據鄭的主問證供，6 月 20 日其上司 Deborah Ball 首次致電鄭，指她參選記協主席「會有問題」後，鄭翌日以電郵補充回覆。辯方引述電郵內容，提及記協受外界的抨擊，主要源於前主席，「他在當選前已是一名公眾人物，向來對政府和警方採取較為對抗的立場，這自然會引來某些團體的反應，但這並非我的情況」。

官拒絕今年 12 月報道呈堂

辯方續引述今年 12 月，有關記協回應「黎智英案」裁決，以及政府批評記協聲明的報道。主任裁判官張志偉質疑，該報道與本案的案發日期相隔 1 年，兩者有何關係？辯方解釋，可證明 Deborah Ball 對鄭參選的擔憂合理，不僅因為她參選，而是當選後的舉動，而《華》對她當選一直「蒙在鼓裡」，又指記協一直是個「受爭議的組織」。

代表鄭的資深大律師祁志反對上述報道呈堂，指本案關注的是在《華》高層要求鄭退選至她被解僱期間發生的事，其後發生的事，與被告的動機無關；官考慮後裁定辯方不得呈上 2024 年 12 月之後的報道，只可向鄭引述案發時的背景。

辯方遂向鄭指出，在案發期間，記協經常被形容為缺乏公信力、認受性、代表性的組織，被指牽涉政治操作的勢力，「不是說這些批評是對的，但有這些指控」。鄭同意有這些指控，但指「它們是錯的」。

辯：上司關注沒事前通知

辯方續引述 6 月 20 日鄭與 Deborah Ball 的通話錄音謄本，Ball 提及剛剛得知鄭參選，「這會有問題」，又提到鄭有關《蘋果日報》案的政綱，指雖然鄭入職時，公司准許她繼續任執委會成員，「但你留任（記協執委會）和成為其代表人物，完全是兩碼子的事」（but between remaining in it and being the public head of it, it is a different kettle of fish），會有很大爭議，她需與公司律師商討。

鄭回應 Ball 指，她原本打算當選後知會公司，Ball 則表示「你應該在參選前就通知我們」，惟公司從新聞報道才得悉事件，「我們不能接受以這種方式獲悉」。鄭庭上同意，Ball 當時主要關注，鄭參選前沒通知公司。

Ball 亦談及外界會認為鄭參選主席，「不是因為你是 Selina，是因為你是《華》的記者，所以這會與整個機構扯上關係」。辯方指，這反映 Ball 關注鄭參選與《華》的聯繫，擔心外界直接將《華》與記協聯繫。鄭庭上同意。

鄭：曾提出討論是否兼任發言人

鄭在通話裏又提到，記協主席一般會兼任發言人，「我知道 Dow Jones 可能會有意見，所以我想我們需要再討論，但我暫不打算公開發言」。鄭庭上補充，她沒事前通知公司會參選主席，但主席不一定要兼任發言人，所以她邀請 Ball 與她討論是否可以兼任發言人。

Ball 當日亦提到，記協已逐漸變成一個「倡議團體」，「我們當然支持新聞自由，不喜歡在香港發生的事，但你成為這個團體的代表人物，是另一回事」。辯方重申，這顯示 Ball 關注鄭將成為記協代表人物（public face）。鄭重申，成為主席不代表要當發言人，她提出與 Ball 討論是否兼任發言人，但事情不了了之，而 Ball 在談論主席職位時，似乎亦混淆了主席和發言人的角色。

2023 年曾知會暫任發言人 鄭：因受訪前須申請

辯方再指，鄭於 2023 年曾向公司申請暫代記協發言人，質疑鄭在本案之前，已曾因擔心參與記協工作有利益衝突，會違反公司守則，因此詢問上司同意。

鄭解釋，守則列明記者回應傳媒提問需向公司申請，故當年曾詢問公司，對她暫任發言人有否意見。她指不記得當時上司有否提及涉「利益衝突」，但同意上司認為她暫任發言人「不恰當」。

辯方關注，上述事件有否令鄭意識到，她參選主席前至少要通知公司，惟她「刻意隱瞞」參選足足 3 星期。鄭一概否認，強調自己沒「隱瞞」參選，「我相信競逐工會職位是我的法定權利，所以僱主對我參選主席有甚麼意見並不重要，這件事與我的誠信無關」。審訊明年 1 月 21 日續，新增兩天審期，鄭將繼續作供。

案件編號：ESS35334/2024、ESS35335/2024

法庭線 The Witness Facebook 專頁

法庭線 The Witness Instagram 專頁

法庭線 The Witness YouTube 頻道