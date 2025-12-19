lululemon年末大減價低至3折
鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》開審 被告方提中止聆訊、質疑檢控動機不良
香港記者協會主席鄭嘉如，去年當選後不足一個月，遭《華爾街日報》以「職位重組」為由解僱。鄭認為自己因參與工會而遭解僱，私人檢控僱主兩項「阻止僱員參與工會」有關控罪。《華》不認罪，案件周四（18 日）在東區裁判法院展開首天聆訊。
《華》一方提中止聆訊申請，指鄭嘉如提出檢控的動機不良，例如在記者會上稱事件涉新聞自由、提控與金錢無關，另一邊廂卻與公司談判索償，金額一度達 300 萬元。辯方另披露鄭與《華》的談判內容，指過程中出現過兩個方案，分別是支付和解金，或復職及正式道歉等。案件周五續，將由鄭嘉如一方續陳詞。
本案為私人檢控（法律 101 文章），《華爾街日報》母公司一方早前確認，律政司不會介入本案。原告鄭嘉如由資深大律師祁志、大律師馬亞山代表；被告《華爾街日報》母公司 Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc，由資深大律師蔡一鳴、大律師王子揚代表。
被告擬申終止聆訊等
主任裁判官張志偉指，在開審前擬先處理案件管理事宜，因被告一方提出的申請，包括要求中止聆訊（stay application），以及涉案證物可否展示、呈堂。就應先處理哪項申請，裁判官與雙方爭議近兩小時，期間三方不斷打斷彼此及疊聲，其中一次祁志被蔡一鳴打斷時，稱「我尚未完成陳詞，你想怎樣？」
綜合上述討論，就中止聆訊與否，裁判官擬由原告，即鄭嘉如一方的證人作供、提出具體指控後，在有「事情全貌」（whole picture）下再判斷是次檢控，涉否濫用程序等而需中止。
至於證物，官認為可先展示，其後再決定准否呈堂。綜合庭上說法，涉案受爭議證物，主要是鄭嘉如與《華爾街日報》一方，與談判（negotiation）相關的電郵來往；另亦有鄭與勞工處往來的文件。
被告引雙方談判電郵
質疑檢控動機不良
蔡一鳴其後就申請陳詞，指中止聆訊的主要爭議點，是鄭嘉如提出檢控的動機不良（ulterior motive）、不真誠（untruthful），而此點可從她對外召開記者會的內容，與《華爾街日報》談判電郵來往比對得出，故亦要求把涉事電郵展示、准呈堂，並批評原告涉壓下此等證據。
蔡按時序解釋，指 2024 年 7 月 17 日，《華》發信中止鄭合約後，鄭即日召開記者會，內容提及新聞自由。據電郵，同年 8 月 16 日，鄭與《華》談判、索取賠償。10 月 29 日，鄭涉施壓提刑事檢控。蔡認為，鄭作出此舉，因若循民事檢控，賠償額有限。
蔡續說，同年 11 月 12 日，鄭再召記招，言行與她先前與《華》談判不同，如席上聲稱刑事檢控與金錢無關；並稱她又在翌日向勞工處提告，再在 12 月 2 日促處方檢控，其後直接提刑事檢控。
蔡其後質疑，鄭對外宣稱與錢無關，卻要求談判、索取金錢。蔡披露，談判過程中出現過兩個方案，方案一是支付和解金 300 萬元，方案二是復職和正式道歉等。
蔡重申，本案與一般刑事案有別，電郵不受「法律諮詢保密特權」和「公眾利益豁免權」所限，應准呈堂。
祁志指中止聆訊有門檻
祁志其後回應稱，以動機不良為基礎的中止聆訊申請，標準是有關不良動機是主要動機（predominant or dominant）。若以濫用程序為基礎申請，標準則是要有明確的不正當行為。
案件周五續，祁志指會續就此繼續陳詞。
承認事實：《華》即日中止合約
此外，庭上讀出雙方承認事實，指據涉事合約，鄭嘉如於 2022 年 3 月受僱於《華爾街日報》，為旗下記者。
承認事實續指，鄭於 2021 年起當選並擔任香港記者協會執委，而於 2024 年 5 至 6 月，她是榮譽秘書。據《華爾街日報》於同年 7 月 17 日發出的信件，《華》即日中止與鄭的合約。另被告在香港沒案底。
鄭檢控僱主兩罪
指阻參選記協主席
鄭嘉如私人檢控《華爾街日報》母公司 Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc 兩項《僱傭條例》控罪，分別為「任何僱主，或任何代表僱主的人阻止或阻嚇，或作出任何作為以刻意阻止或阻嚇僱員行使第 21B 條（1）款所授予的任何權利」及「任何僱主，或任何代表僱主的人因僱員行使任何該等權利而終止其僱傭合約、懲罰或以其他方式歧視該僱員」。
控罪指，被告作為鄭嘉如的僱主，於 2024 年 6 月 21 日至 22 日期間，作出一項行為，旨在阻止或阻撓她行使根據《職工會條例》第 332 章下，成為已登記的職工會理事的權利，即要求鄭取得同意競選香港記者協會主席一職，而該申請將被拒絕；若鄭競選或擔任該職務，她將不會繼續受僱。
案件編號：ESS35334/2024、ESS35335/2024
法庭線 The Witness Facebook 專頁
法庭線 The Witness Instagram 專頁
法庭線 The Witness YouTube 頻道
其他人也在看
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 19 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 15 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 1 天前
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 19 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 1 天前
騙案｜七旬婦網戀「單身舊識」耗盡棺材本 再借子女親友失逾400萬元
追求晚年幸福與陪伴本是人之常情，卻可能成為騙徒伺機而動的目標。警方表示，近日一名70歲女事主在WhatsApp收到陌生人訊息，對方假冒舊識開展對話，表示希望與事主成為朋友。該名自稱從事貿易的男士，聲稱自己離婚、與事主年齡相仿，並以投資黃金獲利豐厚為由吸引注意，雙方成為網上戀人。及後，對方訛稱為事主開設投資帳戶，表示可代am730 ・ 20 小時前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 22 小時前
文詠珊Janice Man產後首現身出席婚禮 極速修身回復狀態
現年36歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到今年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，佢出席商人張俊傑婚禮，產後首次露面嘅佢容光煥發及已極速修身，身形同生BB之前差別不大。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
婚配公司指香港男女失衡嚴重 籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」
消委會日前分享有關交友配對的投訴個案。香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早(17日)在商台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但香港男女比例失衡，以女士在沙漠堅持要飲名牌樽裝水作比喻，最後只會「渴死」，因此認為香港女性需要放寬要求。 性別比例差距為16am730 ・ 1 天前
國產晶片｜「中國曼哈頓計劃」成功 打造EUV光刻機原型 盼3年後生產AI晶片
在美國多重落閘，試圖限制中國取得先進技術之術，路透報道指，中國科學家已經成功打造出一部極紫外光（EUV）光刻機...BossMind ・ 20 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李連杰追利智承諾「賺的錢都給妳」！向太爆他30年身家全交出：出門都沒有錢包
向太（陳嵐）近日談到李連杰與妻子利智的婚姻相處，意外揭露李連杰多年來的「寵妻模式」。她表示，李連杰從追求利智開始，就曾承諾「賺到的每一分錢都交給妳」，而這句話不只停留在口頭，實際行動一路維持至今，時間超過30年。姊妹淘 ・ 1 天前
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
美中角力新變數！川普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
美國總統川普下令封鎖受制裁的委內瑞拉油輪，雖意在加大對馬杜洛政府的壓力，卻引發專家警告，此舉可能削弱美國反對中國對台封鎖的立場，為台海安全帶來新的戰略風險。鉅亨網 ・ 1 小時前
賣一輛虧一輛！福特棄純電改抱混動 馬斯克直批：自作孽不可活
福特汽車 (F) 汽車近日投下震撼彈，正式宣布停產旗下旗艦純電動皮卡 F-150 Lightning，並轉向大力擁抱增程車型。這項被視為 「開倒車」 的舉動，不僅讓業界震驚，更招來特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克（Elon Musk）的嚴厲評價，直言這是「自作孽不可活」。鉅亨網 ・ 1 天前
萬綺雯客串《驅魔龍族馬小玲》，預告1秒鏡頭即掀回憶！55歲「永遠的馬小玲」保養有道更添女人魅力
臨兵鬥者皆陣列在前！《驅魔龍族馬小玲》電影預告日前釋出，隨即引起童年回憶！大家都在留意新版電影會否有原班人馬加入時，預告裡就來給大家1秒馬小玲（萬綺雯）的鏡頭，都足以令網民熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 小時前