鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》開審 被告方提中止聆訊、質疑檢控動機不良

香港記者協會主席鄭嘉如，去年當選後不足一個月，遭《華爾街日報》以「職位重組」為由解僱。鄭認為自己因參與工會而遭解僱，私人檢控僱主兩項「阻止僱員參與工會」有關控罪。《華》不認罪，案件周四（18 日）在東區裁判法院展開首天聆訊。



《華》一方提中止聆訊申請，指鄭嘉如提出檢控的動機不良，例如在記者會上稱事件涉新聞自由、提控與金錢無關，另一邊廂卻與公司談判索償，金額一度達 300 萬元。辯方另披露鄭與《華》的談判內容，指過程中出現過兩個方案，分別是支付和解金，或復職及正式道歉等。案件周五續，將由鄭嘉如一方續陳詞。

本案為私人檢控（法律 101 文章），《華爾街日報》母公司一方早前確認，律政司不會介入本案。原告鄭嘉如由資深大律師祁志、大律師馬亞山代表；被告《華爾街日報》母公司 Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc，由資深大律師蔡一鳴、大律師王子揚代表。

案件周四（18 日）在東區裁判法院展開首天聆訊，鄭嘉如亦有到庭。（《法庭線》記者攝）

被告擬申終止聆訊等

主任裁判官張志偉指，在開審前擬先處理案件管理事宜，因被告一方提出的申請，包括要求中止聆訊（stay application），以及涉案證物可否展示、呈堂。就應先處理哪項申請，裁判官與雙方爭議近兩小時，期間三方不斷打斷彼此及疊聲，其中一次祁志被蔡一鳴打斷時，稱「我尚未完成陳詞，你想怎樣？」

綜合上述討論，就中止聆訊與否，裁判官擬由原告，即鄭嘉如一方的證人作供、提出具體指控後，在有「事情全貌」（whole picture）下再判斷是次檢控，涉否濫用程序等而需中止。

至於證物，官認為可先展示，其後再決定准否呈堂。綜合庭上說法，涉案受爭議證物，主要是鄭嘉如與《華爾街日報》一方，與談判（negotiation）相關的電郵來往；另亦有鄭與勞工處往來的文件。

被告引雙方談判電郵

質疑檢控動機不良

蔡一鳴其後就申請陳詞，指中止聆訊的主要爭議點，是鄭嘉如提出檢控的動機不良（ulterior motive）、不真誠（untruthful），而此點可從她對外召開記者會的內容，與《華爾街日報》談判電郵來往比對得出，故亦要求把涉事電郵展示、准呈堂，並批評原告涉壓下此等證據。

被告方資深大律師蔡一鳴於周四（18 日）提出中止聆訊等申請。（《法庭線》記者攝）

蔡按時序解釋，指 2024 年 7 月 17 日，《華》發信中止鄭合約後，鄭即日召開記者會，內容提及新聞自由。據電郵，同年 8 月 16 日，鄭與《華》談判、索取賠償。10 月 29 日，鄭涉施壓提刑事檢控。蔡認為，鄭作出此舉，因若循民事檢控，賠償額有限。

蔡續說，同年 11 月 12 日，鄭再召記招，言行與她先前與《華》談判不同，如席上聲稱刑事檢控與金錢無關；並稱她又在翌日向勞工處提告，再在 12 月 2 日促處方檢控，其後直接提刑事檢控。

蔡其後質疑，鄭對外宣稱與錢無關，卻要求談判、索取金錢。蔡披露，談判過程中出現過兩個方案，方案一是支付和解金 300 萬元，方案二是復職和正式道歉等。

蔡重申，本案與一般刑事案有別，電郵不受「法律諮詢保密特權」和「公眾利益豁免權」所限，應准呈堂。

祁志指中止聆訊有門檻

祁志其後回應稱，以動機不良為基礎的中止聆訊申請，標準是有關不良動機是主要動機（predominant or dominant）。若以濫用程序為基礎申請，標準則是要有明確的不正當行為。

案件周五續，祁志指會續就此繼續陳詞。

原告方資深大律師祁志周四（18 日）離開法院。周五續審時，將先續由原告方陳詞。（《法庭線》記者攝）

承認事實：《華》即日中止合約

此外，庭上讀出雙方承認事實，指據涉事合約，鄭嘉如於 2022 年 3 月受僱於《華爾街日報》，為旗下記者。

承認事實續指，鄭於 2021 年起當選並擔任香港記者協會執委，而於 2024 年 5 至 6 月，她是榮譽秘書。據《華爾街日報》於同年 7 月 17 日發出的信件，《華》即日中止與鄭的合約。另被告在香港沒案底。

鄭檢控僱主兩罪

指阻參選記協主席

鄭嘉如私人檢控《華爾街日報》母公司 Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc 兩項《僱傭條例》控罪，分別為「任何僱主，或任何代表僱主的人阻止或阻嚇，或作出任何作為以刻意阻止或阻嚇僱員行使第 21B 條（1）款所授予的任何權利」及「任何僱主，或任何代表僱主的人因僱員行使任何該等權利而終止其僱傭合約、懲罰或以其他方式歧視該僱員」。

控罪指，被告作為鄭嘉如的僱主，於 2024 年 6 月 21 日至 22 日期間，作出一項行為，旨在阻止或阻撓她行使根據《職工會條例》第 332 章下，成為已登記的職工會理事的權利，即要求鄭取得同意競選香港記者協會主席一職，而該申請將被拒絕；若鄭競選或擔任該職務，她將不會繼續受僱。

案件編號：ESS35334/2024、ESS35335/2024

