鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》 辯方申押後審訊遭拒 如期12.18開審
香港記者協會主席鄭嘉如，去年當選後不足一個月，遭《華爾街日報》（WSJ）以「職位重組」為由解僱。鄭認為自己因參與工會而遭解僱，私人檢控僱主兩項「阻止僱員參與工會」有關控罪。案件周五（7 日）在東區裁判法院再訊，辯方正式答辯，不認罪受審。
辯方指須更換律師團隊，又指控方不願提供被告定罪紀錄、關鍵證人所在地等資料，提到若關鍵證人案發時不在港，將影響法庭的司法管轄權，遂申請重新排期審訊，並於開審前先處理部分證物可否呈堂。控方則指，他們無從取得相關紀錄，反指這些資料應在辯方手中，認為沒基礎押後。裁判官高偉雄亦質疑，辯方是「試探式（fishing）」取證，拒絕押後，案件將如期在 12 月 18 日開審。
辯方更換律師團隊 申請重新排期審訊
本案為私人檢控（法律 101 文章），《華爾街日報》母公司一方早前確認，律政司不會介入本案。鄭嘉如由資深大律師祁志、大律師馬亞山代表，鄭周五沒有到庭；被告《華爾街日報》母公司 Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc，改由資深大律師蔡一鳴、大律師王子揚代表。
祁志透露，辯方 10 日前通知控方須更換律師團隊，周四（6 日）通知會有申請。蔡一鳴回應指，希望申請重新排期審訊，原定 12 月的審期用作處理其他申請。
辯：控方拒披露關鍵證人所在地
辯方解釋，明白更換律師團隊並非押後的理由，但由於控方拒絕提供部分資料，包括涉案一段電話錄音之中，與會者當時身處的司法管轄區，提到若他們當時不在港，會影響法庭的司法管轄權。
辯方續指，由於參與該會議人士並非辯方員工，若不在審訊前釐清問題，直接在審訊中播放錄音，「將會是災難性的（that would be disastrous）」，因此希望於正審前，先處理錄音能否呈堂的問題，再決定案件需否開審。
裁判官高偉雄指出，法庭在審訊中自會決定錄音能否呈堂。辯方重申，上述牽涉司法管轄權的問題，有機會引申至濫用程序的爭議。
官質疑辯方「試探式」取證
官質疑，上述純屬辯方的揣測（speculation），又指若辯方於審前有任何申請，「你現在就可提出，為何要等？」辯方回應指，須等候控方能提供甚麼資料。
官認為，辯方屬「試探式（fishing）」取證，並指辯方要求控方披露被告的定罪紀錄並不可能，因該資料會對辯方不利（prejudicial）。
控方質疑辯方請求「不誠實」
代表鄭嘉如的資深大律師祁志陳詞指，控方一直盡力提供須披露的資料，但辯方在案件進行逾 1 年後，才要求索取被告定罪紀錄，加上控方根本無從取得有關資料，反建議辯方自行披露其定罪紀錄。
至於要求披露涉案錄音與會者的所在地，控方質疑屬「不誠實（disingenuous）」請求，指與會者是辯方的母公司員工，有參與解僱過程，若真的有需要，控方也可嘗試索取紀錄，質疑這並非重新排期審訊的理由。
控方強調，案件提堂至今已 1 年，辯方一直有法律代表，有充足時間準備審訊，不能基於律師一時疏忽，便押後審訊。官聽罷雙方陳詞，拒絕重新排期的申請，審訊將如期在 12 月 18 日開審，又指若屆時辯方有其他申請可再提出。
鄭檢控僱主兩罪 指阻參選記協主席
鄭嘉如私人檢控《華爾街日報》母公司 Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc 兩項《僱傭條例》控罪，分別為「任何僱主，或任何代表僱主的人阻止或阻嚇，或作出任何作為以刻意阻止或阻嚇僱員行使第 21B 條（1）款所授予的任何權利」及「任何僱主，或任何代表僱主的人因僱員行使任何該等權利而終止其僱傭合約、懲罰或以其他方式歧視該僱員」。
控罪指，被告作為鄭嘉如的僱主，於 2024 年 6 月 21 日至 22 日期間，作出一項行為，旨在阻止或阻撓她行使根據《職工會條例》第 332 章下，成為已登記的職工會理事的權利，即要求鄭取得同意競選香港記者協會主席一職，而該申請將被拒絕；若鄭競選或擔任該職務，她將不會繼續受僱。
ESS35334/2024、ESS35335/2024
