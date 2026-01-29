鄭嘉穎為大仔由國際學校轉讀傳統小學感後悔 被中文科考起「我地行錯一步」

鄭嘉穎出席活動大談湊仔生活

鄭嘉穎同陳凱琳2018年結婚後極速完成「造人任務」仲四年抱三，大仔鄭承悅（Rafael）今年已經升讀小學一年班，並且入讀Daddy鄭嘉穎母校番禺會所華仁小學。近年主力湊仔嘅嘉穎尋日出席活動，談及教仔讀書生活苦樂，一聽就知真係親力親為。

鄭嘉穎而家相當著重家庭生活，陪仔溫書都係由佢負責

鄭嘉穎話而家要有心儀角色先接

鄭嘉穎提到大仔之前讀國際學校幼稚園，因此唔識中文，但而家入讀傳統學校就要追返中文水平，而且現時小一中文水平好深，舉例話「燈籠」個「籠」字佢都要諗一諗先記得。鄭嘉穎直言升學上「我地行錯一步」，大人細路都感後悔，更指個仔做功課做到喊，唯有同個仔講「你老豆以前都好憎默書，但係有個方法，就係將憎嘅野快快趣趣做晒佢，咁你咪可以玩，做自己鍾意嘅嘢囉」。嘉穎而家晚晚都要同個仔溫書，默書更加要嚴陣以待，所以基本上謝絕夜晚飯局。

鄭嘉穎 陳凱琳

近年鄭嘉穎鮮有拍劇，佢都話工作上係「穩守突擊」，先顧好頭家，有心儀嘅工作同角色先至考慮。嘉穎認為自己出身於傳統媒體，近年電視電影業都冇咩工開，佢地嘅機會都少咗，但慶幸過去30年係事業衝刺期，而家可以揀將重心放喺家庭之上。太太陳凱琳近年做KOL發展順利，嘉穎都好欣賞太太親力親為，每一條片都係Grace自己度橋、製作、配音一手包辦，因此為佢嘅成功感到高興。

鄭嘉穎同陳凱琳四年抱三，好快手

有網民睇完訪問片段，認為56歲嘅鄭嘉穎keep得好好之餘，亦從佢講教仔過程中睇得出真係有好好湊仔。亦有網民對於鄭嘉穎話「後悔」大仔轉讀傳統小學有意見，「讀國際學校幼稚園緊係銜接唔到傳統小學架啦，講讀書環境已經好唔同，諗都諗到啦！」。