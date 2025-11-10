鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
鄭家純搭商務艙被酸！網嗆「就妳還在炫耀」：看看大谷翔平老婆 她高EQ神回化解
藝人鄭家純（雞排妹）向來敢言直率，2022年與日本丈夫Akira結婚後，生活多半保持低調。近日她在社群平台分享搭乘華航歐洲線商務艙的體驗，原本只是單純評價座位舒適度，卻意外被酸民批評「炫耀」，讓她親自回應，一來一往的互動也引發熱議。
鄭家純分享，這次搭乘的是華航台北飛羅馬與倫敦返台的商務艙10K座位。她觀察到，飛羅馬的那班機型與其他歐洲線不同，空間更寬敞，第一排靠窗位置還多了置物櫃，「我覺得平躺睡起來，比華航其他歐洲線、長榮歐洲線的座椅更平整好睡，不會中間凸一塊或空一塊的不適感。」
然而，這則貼文曝光後，有網友留言諷刺：「看看人家大谷翔平的老婆還在用iPhone13，就妳還在那邊炫耀！」對此，鄭家純也以幽默方式回應：「好，我會請我先生檢討為什麼他不是大谷翔平。」逗趣的自嘲不僅化解尷尬，也讓不少網友大讚她的高EQ。
之後，她再度發文附上截圖，寫道：「發文評價商務艙被罵怎麼辦？經營粉專不內耗很簡單，已讀亂回就好了。」展現她面對酸言時從容不受影響的態度。
大谷翔平的老婆之所以被提及，起因於日前夫妻倆出席封王遊行時，女方被發現仍使用4年前的iPhone13，引起不少網友熱議她節儉樸實。不過，鄭家純以一句機智回覆，化解了被酸的狀況，也讓粉絲看見她一貫的率直與幽默。
延伸閱讀
雞排妹日本辦絕美婚禮！老公Akira「正臉意外被曝光」 她大方認了：有點像蔣萬安
其他人也在看
郭書瑤錯過航班豪華艙變搭廉航 追星追到新加坡
【on.cc東網專訊】有「童顏巨乳」之稱的台灣女星郭書瑤（瑤瑤）近日跟演員好友鍾瑤齊到新加坡吃喝玩樂，瑤瑤昨日（9日）將旅行片段放上網，旅程未開始已出狀況，友人因抓錯的士時間而錯過航班，因此由豪華艙降格成坐廉航，難得瑤瑤毫不介意還畀讚，認真老友，她們在當地看了G東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
霍汶希爆曾「陪瞓」容祖兒 失戀時獲謝霆鋒探望勸勉「仔死仔還在」
管理無數英皇藝人嘅霍汶希Mani，早前接受周國豐嘅youtube節目訪問，細數32年來嘅經理人生涯，更大爆同容祖兒及謝霆鋒嘅私下互動，有情有義之餘亦十分好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Angelababy素顏真面目曝光！直播高清特寫驚現「冷白透光肌」 網嘆：這狀態太犯規
35歲Angelababy再度憑高顏值掀起話題。11月6日晚間，她現身品牌直播間，全程以素顏入鏡，高清特寫中皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎看不見，被粉絲大讚「自帶柔光濾鏡」，話題隨即登上熱搜。姊妹淘 ・ 2 小時前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 3 小時前
車仁表當公公了！26歲歌手兒娶企業家女兒
[NOWnews今日新聞]有著「初代韓流男神」之稱的男星車仁表，出道多年來演出許多熱門戲劇作品，而近日傳出他26歲的歌手兒子車政民即將結婚，新娘不僅是某企業高層的女兒，還是車政民的青梅竹馬，兩人將於1...今日新聞 娛樂 ・ 23 小時前
曾志偉回應陳百祥指入TVB為炒余詠珊 笑指對方係「演藝界特朗普」
無綫總經理曾志偉出席尋日活動期間，回應陳百祥（叻哥）指佢入TVB為炒余詠珊一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 58 分鐘前
59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋
「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。姊妹淘 ・ 4 小時前
辭職代理公司員工5人驚魂！ 日本代客辭職500港元黑幕！
日本職場辭職像踩雷，上司同事人情網密不透風，說「我走了」可能被當叛徒。於是，代理公司如「已經受夠了」應運而生，簽約付錢他們代打電話：「本人已辭，拜拜！」500港幣換自由，聽來超值。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 1 天前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
郭柏妍被批演技差發文求饒望顧及感受 反再被網民指責：你機會比其他人多
郭柏妍（Rosita）為2020年香港小姐季軍，簽約TVB後備受力捧，入行短短幾年間已參與唔少劇集拍攝，包括劇集《青春不要臉》、《白色強人II》、《奪命提示》、《麻雀樂團》等等，2022年亦憑藉台慶劇集《下流上車族》演活「車芊芊」一角，躍升成為「飛躍進步女藝員」。不過，郭柏妍嘅演技就不時被網民批評未夠成熟，只懂眼碌碌演戲；近日，郭柏妍喺熱播劇《金式森林》中飾演「高靜」一角，與羅天宇有唔少對手戲，其眼碌碌表情及尖銳聲線再次被網民批評，令郭柏妍於社交平台發文求饒，但網民們就未有手下留情，反而繼續批評佢演得唔好。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
2025秋冬長靴7款推薦：從《暴君的廚師》姜漢娜同款穿搭找靈感
無論潮流如何更迭，「長靴」始終是秋冬造型裡的風格定錨。從伸展台到街頭，2025秋冬長靴再度成為時髦焦點，不僅修飾比例、延伸腿部線條，更能在冷冽季節中展現俐落氣場。近期在韓劇《暴君的廚師》以飾演姜漠珠展露頭角的的姜漢娜，以一身簡約造型示範黑色長靴的百變魅力，將知性與力量融合成恰到好處。本文編輯特別精選7款本季必入手的長靴清單，從經典馬術靴到貼腿高筒靴，帶你一次掌握2025秋冬的穿搭關鍵詞。bella儂儂 ・ 1 小時前
何超雲與未婚夫傳分手疑有新戀情 被猛男環抱社交網洩「蜜」？
賭王三房千金何超雲在2022年被爆出與圈外男友Douglas拍拖兼訂婚後，不時大晒合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲已清空社交平台上與Douglas的合照，疑似暗示兩人感情生變已分手。而連月來何超雲亦周遊列國，享受生活，雖然被爆分訊後她仍有追蹤Douglas的社交帳戶，一度傳出復合，只是轉而低調處理感情，但日前超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了另一位男士，疑似有新戀情！東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
東正教前高層拒為侵烏戰爭背書遭流放 再被指控為俄羅斯間諜 前助手爆料性醜聞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】俄羅斯東正教前外事部長伊拉里雍（Metropolitan Hilarion）因拒絕為俄軍入侵烏克蘭背書而被流放至匈牙利，近日再遭前助手指控涉性醜聞及為俄羅斯情報機構工作。他公開否認所有指控，強調從未為任何情報部門服務，並批評相關影片及錄音遭人竄改。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
Jennie街頭穿搭全靠「它」！2025平價瑪莉珍運動鞋推薦8款
Jennie的穿搭向來都是甜中帶酷的代表，而在她私服的混搭公式正是以瑪莉珍運動鞋（Mary Jane Sneakers） 提升完整度，這雙兼具復古與活力的鞋款，將少女感與街頭氣勢完美融合，不論搭配牛仔褲、西裝褲或洋裝，都能展現俏皮又不失高級感的時髦平衡。bella儂儂 ・ 2 小時前
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？
最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 10 小時前
兩警及退休漢涉冒充國安警詐騙 官應控辯聯合申請 將永久擱置聆訊轉非公開
兩男警及一退休漢被指冒認警方國安處人員騙款，案件原定周一（10 日）開審，兩被告申請「永久擱置聆訊」，而控辯稱基於內容或涉國安，聯合申請將聆訊改為閉門。控方強調，待事情處理好，「法官隨時轉返做公開都係無問題嘅」。法庭線 ・ 3 小時前