鄭家純搭商務艙被酸！網嗆「就妳還在炫耀」：看看大谷翔平老婆 她高EQ神回化解

藝人鄭家純（雞排妹）向來敢言直率，2022年與日本丈夫Akira結婚後，生活多半保持低調。近日她在社群平台分享搭乘華航歐洲線商務艙的體驗，原本只是單純評價座位舒適度，卻意外被酸民批評「炫耀」，讓她親自回應，一來一往的互動也引發熱議。

鄭家純分享，這次搭乘的是華航台北飛羅馬與倫敦返台的商務艙10K座位。她觀察到，飛羅馬的那班機型與其他歐洲線不同，空間更寬敞，第一排靠窗位置還多了置物櫃，「我覺得平躺睡起來，比華航其他歐洲線、長榮歐洲線的座椅更平整好睡，不會中間凸一塊或空一塊的不適感。」

廣告 廣告

鄭家純分享搭商務艙的感想。（圖片來源：臉書 鄭家純）

然而，這則貼文曝光後，有網友留言諷刺：「看看人家大谷翔平的老婆還在用iPhone13，就妳還在那邊炫耀！」對此，鄭家純也以幽默方式回應：「好，我會請我先生檢討為什麼他不是大谷翔平。」逗趣的自嘲不僅化解尷尬，也讓不少網友大讚她的高EQ。

之後，她再度發文附上截圖，寫道：「發文評價商務艙被罵怎麼辦？經營粉專不內耗很簡單，已讀亂回就好了。」展現她面對酸言時從容不受影響的態度。

大谷翔平的老婆之所以被提及，起因於日前夫妻倆出席封王遊行時，女方被發現仍使用4年前的iPhone13，引起不少網友熱議她節儉樸實。不過，鄭家純以一句機智回覆，化解了被酸的狀況，也讓粉絲看見她一貫的率直與幽默。

延伸閱讀

雞排妹日本辦絕美婚禮！老公Akira「正臉意外被曝光」 她大方認了：有點像蔣萬安

鄭家純嫁日本老公2年半「白無垢婚紗照曝光」！保養2個月驚人透亮膚況公開