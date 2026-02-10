鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭

人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。

鄭少秋最近一次露面，是在機場被汪明荃巧遇。

2022年欣宜開騷時，鄭少秋低調現身撐場。

鄭少秋2019年與汪明荃雲頂開騷。

自此絕迹舞台。

最後一套香港劇集作品則為《詭探前傳》。

去年尾鄭少秋罕有「蒲頭」，送花牌悼念許紹雄。

事實上，秋官近年經歷喪女之痛，他與首任女友盧慧茹所生的大女鄭安儀，在2023年10月驚爆於美國自殺身亡，對於女兒離世，太太當時透露他心情未平復，又指由於牽涉美國法律問題，故身後事交由其生母處理。至於鄭少秋另一女兒鄭欣宜，在2023年亦一度神隱消失娛樂圈，去年本身於《歌手2025》節目「復出」參賽，卻發生意外受傷退賽，繼續神隱，與爸爸一樣行蹤成謎。

秋官曾經歷3段婚姻，生了4個女兒。他於年輕時與盧慧茹拍拖3年，育有大女鄭安儀。分手後，盧慧茹帶女兒離開，令兩父女失聯，秋官坦言對女兒一直感到虧欠。而秋官第2段情最為人所熟悉，於1985年在加拿大結婚並誕下鄭欣宜，不過於欣宜年僅8個月大時，秋官就宣布結束3年婚姻，後於1989年跟官晶華在台灣結婚，並育有2個女兒鄭詠恩及鄭詠曦，而近年欣宜亦曾與同父異母的妹妹合體為秋官慶生，可見家人關係不錯。

鄭少秋經歷喪女之痛，大女自殺身亡。

女兒鄭欣宜神隱多時，去年復出受阻後再度失蹤。

鄭少秋與官晶華育有兩女。

欣宜與同父異母的妹妹感情甚好。

雖然秋官淡出大眾視線，久未有新作面世，但觀眾對其印象依然深刻，事關他當年在經典劇集《大時代》中飾演「丁蟹」一角，因在劇中趁熊市藉由「拋空期指」獲取暴利，導致股民深信鄭少秋演出便會令股市失守，繼而引發「丁蟹效應」的都市傳說，故現時每逢有其劇集播出或重播，現象都被指重現，令秋官仍不時被提起。而秋官除《大時代》外，早年大俠形象亦深入民心，包括演出《書劍恩仇錄》、《倚天屠龍記》、《楚留香》等，千禧年代則以《桌球天王》中的超誇張球技演出，以及主持節目《謎》而為90後所熟悉，最後一套TVB劇集則是與陳豪合作的《心戰》。戲外秋官在80年代為養陰丸代言，一句「好似太陽咁溫暖」唱到街知巷聞，流傳多年，其女兒欣宜亦在2015年翻拍新版，延續經典。

《桌球天王》深得年輕觀眾喜愛。

鄭少秋《大時代》丁蟹最經典。

大俠形象深入民心。