鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波

鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。近年主要喺內地發展嘅鄭希怡於疫情期間與老公梁學儲及囡囡梁浸浸（梁子柔）舉家移居上海，居住連花園嘅獨立屋。去年，鄭希怡一家三口重新搬回香港，女兒就讀於香港一所國際學校。近日，鄭希怡於社交平台分享與老公和女兒於家中打匹克球嘅影片，意外曝光其豪宅內貌。

從影片所見，鄭希怡豪宅以簡約風為主，白色牆身搭配木地板，樓底極高，具有兩層，更有一個能擺放桌子與椅子的小花園。其客廳空間寬闊，客廳內擺放巨型雲石餐桌，亦同時足夠鄭希怡老公和女兒於廳中打波；另外懸掛著一座大型水晶吊燈，非常具氣派。唔少網民皆留言表示羨慕鄭希怡嘅屋企面積：「我係屋企打乒乓球都做唔到」、「貧窮限制我想像」、「大到可以踢波啦」及「好羨慕，個廳已經大過我間屋」等等。

