鄭希怡自爆同老公梁學儲拍拖前各自有「好多對手」老公靠一招避免鬧交
鄭希怡Yumiko早年北上發展成功，更一度移居上海，直到前年先回流返港，同老公梁學儲(Andy)及女兒梁子柔（梁浸浸）搬入複式大屋。早排Yumiko更參演TVB合拍劇《風華背後》，同汪明荃及黃宗澤有唔少對手戲。
鄭希怡早前接受由KB、陳家樂及梁釗峰主持嘅《巴打圍爐》節目訪問，大談同老公Andy嘅相處。原來KB早於多年前已經認識梁學儲，更稱呼對方「儲哥」，又大爆Andy同Yumiko交往前各自有唔少「對手」，Yumiko亦漏口風「你地（Andy同KB）成班隔離啲女仔都幾靚」。談到儲哥有咩吸引，鄭希怡話同Andy好夾，一齊嘅時候好開心，對方好識氹佢，而且為人好有趣。Yumiko憶述係阿Sa（蔡卓妍）介紹Andy佢識，Andy亦不時約Yumiko去街，但係雙方約會後Andy唔會送佢返屋企，Yumiko亦唔知Andy心意，到認識後先知Andy好唔識表達自己。
被問到平時兩公婆有冇嗌交，Yumiko坦言「好難同佢（老公）嗌到交」，因為Andy會唔出聲，過一陣就好似冇嘢咁，令Yumiko嬲唔落。幸福嘅Yumiko仲話老公同阿女好少焫著佢，反而做嘢俾人焫㷫比較多。不過結婚多年嘅Yumiko都話，而家仲會出門前同老公錫錫，但多數係佢做主動，Yumiko仲為老公辯護「佢份人比較慢熱」。
