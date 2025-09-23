鄭希怡Yumiko驚見深邃法令紋？網民驚訝撞樣伍詠薇

Yumiko鄭希怡近年主要喺內地發展，更於疫情期間同老公梁學儲及囡囡梁浸浸（梁子柔）舉家移居上海。早前Yumiko度過44歲生日，但依然展現當年「貨車界女神」魅力，艷光不減。

鄭希怡同老公梁學儲、囡囡梁浸浸一家三口樂也融融

近排鄭希怡喺社交平台上載片段，但係片中Yumiko眼皮下垂，法令紋更加深刻可見，唔少網民都好奇Yumiko因咩事斷崖式衰老。更有人話點解變成伍詠薇！原來鄭希怡只係用咗濾鏡製造變老效果，不過即使20年後Yumiko同片中相貌一樣，都應該係然係頂級美魔女。

廣告 廣告

鄭希怡

鄭希怡

鄭希怡原定於今年8月喺廣州舉行演唱會，但於開show前一個月宣布延期，而且未有透露幾時再開show。當時Yumiko發文宣布個唱延期時曾表示「已經到了一個該成熟的年紀，但還是這麼不妥協，不將就，實在改不了這該死的任性。我只希望呈現出来的，能夠不留遺憾，請原諒我這個處女座」。至於近排鄭希怡就會為TVB合拍劇《風華背後》演出。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！