鄭志剛成立上合發展控股 投資九大革新產業領域

新世界鄭氏家族第三代鄭志剛，在卸任家族職務之後，今日(21日)宣布成立「上合發展控股」，投資新興市場文化、娛樂、體育等領域，以及數字及虛擬資產等。集團表示，將致力在九大領域的革新進程中搶佔先機，戰略投資遍及數字領域及新興市場，包括中國內地、東盟國家、中東國家及其他地區。

上合發展控股總部設於香港，前瞻性業務組合重點布局三大方向，包括投資括文化、娛樂、體育、媒體、醫療、商業管理及大文旅產業領域的新興市場革新產業、「探索數字及虛擬資產新突破」及「在全球拓展K11 by AC文化生態圈」。集團指，這些產業板塊兼具高度的市場可行性與巨大的商業潛力，更可望在未來二十年重塑全球經濟及社會格局，服務Z世代及Alpha世代的未來市場需求。

上合發展控股將致力站在Web3金融創新前沿，借助前瞻性的投資策略，探索數字資產、現實世界資產(RWA)代幣化及其他嶄新機遇的投資。隨着創新熱潮激發更多突破，集團亦將探索區塊鏈技術和沉浸式數字體驗在不同產業的應用方案。

全球拓展K11 by AC文化生態圈

另外，「K11 by AC」是上合發展控股旗下的文化品牌，希望憑藉鄭志剛及其管理團隊的專業經驗，重塑零售及文化市場版圖，管理零售資產與文化藝術區，並服務多個業主方。K11 by AC將自己的核心競爭力，定位於文化內容運用、品牌體驗共創、商業管理，以及年輕高消費客群關係管理。

K11 by AC旗下動漫IP業務「Experience 11」正在中國內地及中東國家迅速擴張，滙聚全球領先動漫IP，依托其全球藝術網絡及專業知識打造不同體驗，讓整個文化生態圈受 Z世代、Alpha世代等歡迎，並希望把握正急速增長的 ACGN(動畫、漫畫、遊戲、 小說)和二次元產業機遇。此外，K11 by AC亦正擴展其Gentry Club業務，打造成高私隱度私人會所。

冀短期內公布更多籌備中項目

鄭志剛表示，一直深信香港是往中國內地及海外市場開拓業務的首選平台，其滙聚資本、人才與項目內聯外通的樞紐地位深受世界認可。隨着上合發展控股進一步拓展，期望在短期內公布更多籌備中的項目，以實際行動將集團的未來藍圖化為現實。

