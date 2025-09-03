鄭恩地香港站丨巡迴生日派對10.1登陸香港 即睇搶飛攻略、票價、座位表

JEONG EUNJI鄭恩地亞洲巡迴生日派對香港站於10月1日在AXA 安盛創夢館舉行，門票現正於Klook發售。粉絲們除了重溫《Hopefully Sky》、《The Spring》、《Love Is》等熱門歌曲外，更能與鄭恩地親密接觸！

鄭恩地香港站丨A Day of Life亞洲巡迴生日派對2025詳情

日期: 2025年10月1日

時間: 6:00pm

地點: AXA 安盛創夢館

鄭恩地香港站丨A Day of Life亞洲巡迴生日派對2025票價

VIP $1,588 / Zone A $1,188 / Zone B $888（全坐位）

鄭恩地A Day of Life亞洲巡迴生日派對VIP福利

鄭恩地香港站丨A Day of Life亞洲巡迴生日派對2025公開售票詳情

鄭恩地亞洲巡迴生日派對香港站門票現正於Klook公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Klook購票連結

鄭恩地香港站丨A Day of Life亞洲巡迴生日派對2025座位表

