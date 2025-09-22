鄭成功附身乩童道歉 《零日攻擊》挨轟亂史

▲《零日攻擊》劇情安排鄭成功附身乩童向原住民道歉，卻與歷史不符，引來觀眾砲轟，有人批評將鄭成功過世8年後的1670年沙轆社慘案強行加諸鄭成功，質疑納稅錢補助卻拍出爭議劇情。（圖／牽猴子提供）

[NOWnews今日新聞] 台劇《零日攻擊》近日播出一幕爭議橋段，劇中鄭成功「附身乩童」，向原住民懺悔當年「生靈塗炭、血流成河」，甚至說自己因此無法成魂，劇情還暗示與平埔族慘案有關。然而有觀眾指出，事件對應1670年的沙轆社事件，但鄭成功其實早在1662年就已病逝8年，時間線完全錯置。

官方高額補助更受矚目 歷史真相與觀眾疑慮

《零日攻擊》先前獲文化部「匯聚台流文化黑潮計畫」7131萬補助，以及國發基金4170萬元投資，製作階段就備受期待，但自播出後，卻因劇情爭議頻頻挨轟，如今再因「鄭成功附身道歉」劇情，引來更多關注與批評。

史料記載，1670年大肚王國遭明鄭軍壓制，引發沙轆社反抗，最終幾乎被滅族。但當時鄭成功已過世8年，與事件並無直接關聯，部分觀眾認為劇情是「把後世慘案強行加在鄭成功頭上」，更質疑劇組是在用虛構手法操弄歷史，甚至有網友批評：「納稅錢補助的竟是這種劇。」

網路論戰持續延燒 《零日攻擊》再陷風暴

此爭議也引發兩極討論，有人認為創作應有自由空間，也有人直言這是「硬套想像到歷史人物身上」。劇中台詞還提及「兩岸烽火再起，亡者會抓交替」，更讓觀眾覺得影射現實，引爆敏感聯想，《零日攻擊》因此再度陷入輿論風暴。

