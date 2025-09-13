鄭東元無照駕駛 友討5億封口不成翻臉爆料

▲鄭東元（如圖）被爆出16歲時曾無照駕駛，且被好友在旁拍下，不料好友翻臉討5億封口費，見討不成後還狠心爆料。（圖／翻攝自dongwon_15）

[NOWnews今日新聞] 今年18歲的韓國新星歌手鄭東元（藝名JD1），靠著與年齡不符的渾厚歌喉，與穩健舞台風采，吸粉無數被封為「姐姐殺手」，去年更曾登台參加「GOLDEN WAVE in TAIWAN」，沒想到正在事業上升期的他，竟被爆出16歲時「無照開車」黑歷史，甚至爆料者是昔日好友，因向其勒索5億韓元（約新台幣1250萬元）不成，才讓影片曝光，事件過於狗血也被網友戲稱，青春偶像慘變八點檔主角。

16歲曾出於好奇 無照開10分鐘車

據韓媒報導，鄭東元當年出於好奇心作祟，偷偷在家附近開車約10分鐘，被同行友人拍下，沒想到這支影片藏了兩年，最近居然意外曝光。原來是昔日好友偷偷潛入他家，偷走拍下影片的手機，還獅子大開口索討5億韓元（約新台幣1250萬元），表示不給錢就曝光。

昔日好友翻臉背叛 索討5億韓元封口費

鄭東元得知好友背叛後，超傻眼不願給錢，對方也毫不猶豫的將影片曝光，事發之後經紀公司出面道歉且解釋，鄭東元坦承2年前確實一時好奇違規，願意誠實配合調查，且案件已在6月送交檢方。

年少衝動犯錯 如今慘淪人財兩失

鄭東元事業大受打擊，還是被最信任的人背刺，目前可說是人財兩失，如此戲劇的遭遇，也讓網友紛紛表示：「沒想到青春偶像竟變八點檔主角」，也有粉絲為他心疼表示：「雖然小時犯了錯，但被好朋友利用真的太慘」。

