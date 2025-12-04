鄭秀文為宏福苑災民祈禱被質疑冇捐錢 發文透露已捐百萬：我不視禱告為廉價為恥

大埔宏福苑五級火至今造成156人死亡，多人受傷，全港市民眾志成城出錢出力，當中亦包括演藝圈明星藝人。捐錢本應是善行，是值得表揚的事，不過隨著不少藝人、政商界公開捐款，有部分未有透露捐錢金額的名人成為被偏激網民攻擊對象。日前，鄭秀文Sammi於社交平台表示因工作原因未能到現場協助災民而感愧疚，於拍戲空檔抽空為災民祈禱，引來不少網民留言支持，但今日（4日），Sammi再次發文，透露發文為災民祈禱後被人質疑謾罵「只祈禱不捐錢」，透露自己「害怕再收到這些，是種無形壓力，唯有說清事實」，澄清自己有捐款一百萬港幣，更明言「每人捐獻銀碼，隨心也量力，集腋成裘，多少無拘，眾志成城的真義不在於此嗎？」，並強調「我不視禱告為廉價為恥」，深信祈禱能為災民帶來力量。

Sammi再發文回應

Sammi透露日前分享祈禱內容，卻受到質疑：

「這段文字並非要挑起對罵。只是道出內心感受和說清事實。

是平心氣和的表達。

捐獻：最重點在於能夠幫助到人。

捐獻這行為本身，於我而言，捐獻完就作結，並不會糾結著眼於捐獻有否被知曉被報導，那並不是我關注的焦點。捐獻後的下一分鐘，就只著眼於「我們所有捐獻者的款項，最終是否能妥善的被使用和分配到有需要的人」。

而因為我在前幾天上載了一則祈禱的分享，這幾天收到的質疑，我非常尊重大家有質疑的權利，但也容許我說清感受和事實。

當災情發生後，焦慮痛心，跟大家一樣，最直接想到的，就是開始查找合適機構捐獻，希望先藉金錢上幫點忙。而這幾天的質疑聲浪，著眼點都是「除了祈禱，你（到底）有沒有捐錢」？

面對質疑謾罵，我這刻選擇說明。

事實是，跟大部份人一樣，災難之初，捐獻是我第一樣想到可以做的事情。（ 我這刻必須很尷尬很難堪的說出）， 於28號當天我是透過助手處理捐獻港幣一百萬。（分配於紅十字會和仁濟醫院）但我更深的想法是，除了這一點捐獻，到底還可以為水深火熱的災民做些什麼？跟大家一樣，感覺很無助，很希望自己能做點什麼。😢

在拍戲之際，偶然看到一個教堂呼召為災民的祈禱會，而那天拍攝竟然真的早收了半小時，飛車前往，很心急因不想錯過。

我想說，「祈禱（代禱）從來在我心裡，是帶有力量，並非虛無的寄托，是對天父的托付以及對別人的愛」，能夠在教堂𥚃跟同心祈禱的人和牧者為災民（及其家人）消防醫護祈禱，是捐獻以外，在無助中能做的事。

分享祈禱，於我，從不是陌生之事。

而一則祈禱分享，會被質疑到我開始收到陌生私訊，詢問會否是否應該捐款，我不懂反應。

我明白也尊重質疑者的質疑。因為疑惑者和質疑者皆不知道事實。

但我害怕再收到這些，是種無形壓力，唯有說清事實。

重申，我無意引起對罵或任何激辯。（我外表剛強硬淨但其實非常害怕任何對罵衝突）

我只是深深覺得對於捐獻或如何實踐愛和關懷，每個人有不同的處理和看法。

在災難當前，每個人都會很難受，也設法用自己的方法，希望幫得上忙貢獻自己，捐獻的人帶着善念，趕去現埸的充滿無私，但每個人處境不同，未必每個人都能用捐獻或去到現埸來表達這份關切，但他（她）們時刻都心心念念着災民或關注着災情，其實都形成一個有愛有力量的vibe, 金錢確很重要，但並非唯一關愛方式。有時，別小看一個網上問候、一個溫暖有愛的小圖片、充滿關懷的赤字片語，一些熱心腸的勉勵，有時比金錢更可以撫慰到破碎流離的心。

每人捐獻銀碼，隨心也量力，集腋成裘，多少無拘，眾志成城的真義不在於此嗎？

有人選擇分享捐獻事，是好的事，（以往我偶爾也會分享），因為覺得能彼此激發愛心，也讓受助者感受到各界的關切。然而有時，也許被報導出來的善心捐獻者，也是被動的。

而我深信，也有很多像我這樣的人，對於捐獻，會有著自己的看法和處理，做了就完事了，誰知誰不知，根本不重要。不是重點亦不糾結。

而「代禱」是我一向相信的力量。

代禱也是一種愛他人的方式。

「我不視禱告為廉價為恥」。

為別人代禱，甚至彼此手握著手一起祈禱，同悲同淚，那是力量。是安慰。是愛。

繼續深深祈求逝者得安息，失者得安慰，傷者得醫治。我們所有人的心都破裂了，期盼所有人都能找回重新站起來，重新振作的力量❤️‍🩹💔

抱歉。為了捐獻這等「花生」事寫這篇文字。

對不起。

但說清了，心才能坦然面對世界。

不再被誤解，才能直視面對人。」