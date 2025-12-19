蝦頭自揭「I到爆」 黃智雯曾與老公多磨擦
鄭秀文為母親一週不停往返醫院 煲湯水照顧 眼泛淚光感慨：零零碎碎中前行
樂壇天后鄭秀文（Sammi）上月與張敬軒合作舉行「拉闊音樂會」，舞台表現依然亮眼。不過於演出前，Sammi就分享自己拉傷腰部導致兩處撕裂，更一度因疼痛需要坐輪椅出入，幸好未有傷及腰間盤，充分休息後，狀態回復正常。昨日（18日），Sammi於社交平台發文分享自己一週內不斷往返醫院，令粉絲非常擔心其健康狀況，不過原來患病住院的是Sammi母親，住院7日接受治療後亦已出院。
Sammi於社交平台發文，包括到醫院陪伴母親、為母親煲魚湯養身體，以及自己眼泛淚光等照片。Sammi先分享母親因天氣變化而患「上呼吸道感染」，不過因老人家身體弱相對嚴重，幸好住院7日後痊癒出院：「❤️❤️❤️❤️
天氣如此乍暖又寒，必須特別注意老人家。
老媽子咳嗽厲害，原來上呼吸道感染。
入院後檢驗才知發炎指數非常高。
檢查得知菌種其實挺普通，但因身子比較弱，(因一直有免疫力的病），故此變得相對嚴重。
住院七天，第八天終於可出院。
生命在不同階段，總有不同的情況需要面對，家中如有年邁父親，會懂得這份心情。
煲完青紅蘿蔔和今天的魚湯，有點不知道要煲什麼有益湯水，有什麼建議嗎？
#感激三個姊姊和姊夫們和弟弟對母親悉心的照顧」
之後Sammi亦有感而發：「這一週。
在零零碎碎中前行。往返醫院中渡過。
有時靜下來都會問自己：人生中最想成為哪個自己？ 什麼是最重要？
曾經有過的夢想，醒了嗎？還是依然擁抱？
然而，發現根本不用想，也不必想太多。
只需努力完成每一天。
上天（即是我心中的天父）自必引路，帶領。
紅姑常說mi很重視精神世界，也能依重精神世界而生活(得很快樂）。
確是。確實是。
#而無論做什麼事在當中找到意義非常重要
#而意義是非常主觀人人可以自己來擬定 」
最後，Sammi亦分享為母親親手煲魚湯的片段，直言「又有番興趣入吓廚房煮嘢」，更回憶起父親從前煮飯非常有條理有序，自嘲自己現時如「打完風(打完仗）」一般。
