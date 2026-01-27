鄭秀文罕晒合照與雷頌德蘇永康梁漢民太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚

影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。

鄭秀文喺社交網站上載與音樂人雷頌德太太梁家玉（Jade）、蘇永康太太馮翠珊（Anita）及梁漢文太太林文慧（Karen）嘅合照，並留言話：「好姊妹Jade （Mark嫂）回港度假, 我們姊妹們當然好好相聚, 高興喔！ 雞啄唔斷。Jade 是一個super mom and wife. 幾年前我們一起去旅行，整個行程超愉快, 融洽啱key, 每次回想, 快樂感覺猶在。 😁 @mark_lui147 @jadebabelovescooking」。

呢個PO一出，唔少網民都紛紛留言戥佢開心及大讚佢哋保養得宜，例如「Mark嫂難得回港呀，姐妹歡聚好開心」、「難得一班閨蜜在一起。」、「四位靚靚女士相聚，難得啊！睇見都開心！😃😃😃」、「好姊妹難得回港要相聚。❤️❤️旅行照片看著也高興啊！美好回憶。💝👍」及「點解你哋可以越嚟越靚，又唔識老㗎！ 😍」等等。

