拉闊2025丨《Most Wanted》鄭秀文x張敬軒拉闊音樂會 換飛方法合集
叱咤903主辦《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文x張敬軒》將於11月1日在亞博舉行，Sammi與軒公首度攜手登上拉闊舞台，帶來一夜限定的「時空約會」，穿越不同時空，以音樂對話。以下綜合《Most Wanted》的換飛方法，方便大家增加成功搶飛的機會！
拉闊2025丨《Most Wanted》鄭秀文x張敬軒演唱會詳情
日期: 2025年11月1日
時間: 7:00pm
地點: 亞洲國際博覽館 Arena
拉闊2025丨《Most Wanted》鄭秀文x張敬軒演唱會換票詳情
1. 麥當勞捐款抽獎
由即日起至10月13日，麥當勞App會員可點擊App主頁捐款banner到活動網站，成功捐款港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可獲得一次抽獎機會；捐款$451.5可獲得5次抽獎機會；捐款$903獲得10次抽獎機會。每位得獎者可獲得拉闊音樂會門票兩張，名額共100名。
2. MTR Mobile 簽到賺抽獎機會
由即日起至10月15日，MTR Mobile會員於MTR Mobile開App簽到，每日簽到賺1個抽獎機會，完成其他抽獎任務，更可以獲得更多額外抽獎機會。乘搭機場快線，每日再多30次贏門票機會。一共有250位幸運兒可以贏到拉闊音樂會門票2張。
3. Samsung 買Galaxy Z Fold7或Z Flip7 答問題送門票
由即日起至10月17日，於Samsung專門店、Samsung網上商店或指定特約經銷商，買全新Galaxy Z Fold7或Z Flip7智能手機，並於Samsung Wallet 成功登記，及在指定頁面提交答案至指定創意問題「您會如何運用 Galaxy AI來創作有趣的社交媒體內容及提升您在演唱會中的體驗?」。最具創意答案的合資格客戶可獲贈門票一張，名額100名。
4. 理文商業中心
由即日起至10月8日，於北角電氣道169號理文商業中心大堂， Scan指定QR Code，到現場定位打卡，再回答簡單問題，最有創意的參加者即送拉闊音樂會門票兩張。
5. 信和集團商場
由10月4日起，免費成為S⁺ REWARDS會員，並憑屯門市廣場、奧海城及荃新天地指定消費換領拉闊音樂會門票一張，名額有限，額滿即止。
屯門市廣場
指定消費金額：每滿$15,000
門票類別：Zone A / B 門票1張 (最多2張)
屯門市廣場、奧海城、荃新天地
指定消費金額：每滿$8,000
門票類別：Zone C / D 門票1張 (最多2張)
6. The Club 會員獎賞平台
The Club 會員可以17,000 Clubpoints 兌換拉闊音樂會A/B Zone門票，或以10,000 Clubpoints兌換C/D Zone門票。 白金會員及Hot Show Privilege Pass 持有人可於9月26日優先兌換，所有會員可於9月29日上午11時開搶。
所需Club積分：
A/B 區門票：17,000
C/D 區門票：10,000
每個The Club帳戶可兌換不多於4張門票。
兌換獎賞期限︰
白金會員優先: 9月26日上午11時至晚上11時59分
Hot Show Privilege Pass 持有人: 9月26日下午4時至晚上11時59分
所有The Club會員: 9月29日上午11時至10月15日晚上11時59分
7. Citi 八達通信用卡
相關活動名額已滿。
