53歲鄭秀文Sammi增磅後更健康自在，拒絕瘦骨嶙峋：沒有身型焦慮，又可以食多好多嘢

Sammi鄭秀文的健康體態向來是話題焦點之一，近年她拒絕暴瘦，轉而追求增肌減脂，展現自信魅力。她的轉變啟發無數人重新審視健康美學，更與大家分享她的健身秘訣及心態改變，齊齊打造理想身形。

從暴瘦到健康增肌

早年Sammi曾追求極瘦身形，試過蔬菜湯減重等快速減肥法，卻發現傷身且易復胖。經歷健康反思後，她決心拒絕病態瘦，轉向增肌減脂。2025年5月，她曾在Instagram公開表示：「現在才徹底審視真正的美———是健康。」現以48公斤的健康體重，展現結實腹肌與手臂線條，成為健康美的最佳代言人。

運動與飲食的完美平衡

鄭秀文的健身秘訣在於科學的運動與飲食搭配。她每週進行3次40分鐘有氧運動（如慢跑、游泳）及每日1小時重量訓練，練出迷人肌肉線條。她推崇Tabata高強度間歇訓練，結合深蹲、開合跳等動作，有效燃脂增肌。飲食方面，她採取168間歇性斷食，注重高蛋白攝取，如雞胸、豆腐、魚類，並搭配紫薯及水克菲爾(Water Kefir)，促進代謝與腸道健康。

心態改變：自信與快樂至上

鄭秀文強調心態對健身的影響。她不再被「瘦即是美」束縛，選擇每週兩天放鬆飲食，享受美食，保持生活平衡。她說：「人生盡力就好，最重要是快樂。」這種正面心態讓她告別壓力，擁抱健康自信的自己。

啟發你的健康之旅

鄭秀文的增肌減脂之路告訴我們，健康美遠勝暴瘦。透過規律運動、均衡飲食及正面心態，活出健康與自信！

