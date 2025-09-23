中大醫院兩主管涉詐騙 院方：收入與工作量不相稱
53歲鄭秀文Sammi增磅後更健康自在，拒絕瘦骨嶙峋：沒有身型焦慮，又可以食多好多嘢
Sammi鄭秀文的健康體態向來是話題焦點之一，近年她拒絕暴瘦，轉而追求增肌減脂，展現自信魅力。她的轉變啟發無數人重新審視健康美學，更與大家分享她的健身秘訣及心態改變，齊齊打造理想身形。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
從暴瘦到健康增肌
早年Sammi曾追求極瘦身形，試過蔬菜湯減重等快速減肥法，卻發現傷身且易復胖。經歷健康反思後，她決心拒絕病態瘦，轉向增肌減脂。2025年5月，她曾在Instagram公開表示：「現在才徹底審視真正的美———是健康。」現以48公斤的健康體重，展現結實腹肌與手臂線條，成為健康美的最佳代言人。
運動與飲食的完美平衡
鄭秀文的健身秘訣在於科學的運動與飲食搭配。她每週進行3次40分鐘有氧運動（如慢跑、游泳）及每日1小時重量訓練，練出迷人肌肉線條。她推崇Tabata高強度間歇訓練，結合深蹲、開合跳等動作，有效燃脂增肌。飲食方面，她採取168間歇性斷食，注重高蛋白攝取，如雞胸、豆腐、魚類，並搭配紫薯及水克菲爾(Water Kefir)，促進代謝與腸道健康。
心態改變：自信與快樂至上
鄭秀文強調心態對健身的影響。她不再被「瘦即是美」束縛，選擇每週兩天放鬆飲食，享受美食，保持生活平衡。她說：「人生盡力就好，最重要是快樂。」這種正面心態讓她告別壓力，擁抱健康自信的自己。
啟發你的健康之旅
鄭秀文的增肌減脂之路告訴我們，健康美遠勝暴瘦。透過規律運動、均衡飲食及正面心態，活出健康與自信！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
42歲李蘢怡歐美系「蜜色美貌」超迷人！健身養出蜜桃臀、蜜大腿，美不一定要白
44歲關智斌Kenny參加HYROX，展示結實肌肉和亮麗的健身成果：我連手指肌肉也有練
其他人也在看
孫藝真「最強保養品」也許是玄彬與兒子！在愛情裡「選對了人」的好處，讓女人自然容光煥發
嫁對了人就是會容光煥發！孫藝真與玄彬於 2022 年公開婚訊，同年迎來可愛的男寶寶，結婚 3 年來由頭到腳也在發光，滿臉皆是注滿幸福的笑容。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
《單身即地獄4》李時安、金我璘、金珉楔來台灣玩啦！台中閨蜜旅行清單：文世勳燒肉店＋古風庭園茶館
這次引發粉絲熱烈討論的正是金珉楔、李時安、金我璘三位女神的台中之旅。金我璘在IG上分享來台中享用新開的韓式燒烤餐廳「BAY Korean BBQ Club」，餐廳的幕後推手正是《單身即地獄》第一季中，以專一深情和高超廚藝擄獲觀眾心的男嘉賓文世勳。從社群上照片可以看到，金我璘與...styletc ・ 19 小時前
ASOS香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月優惠低至25折/免運費/免費退貨/必逛品牌教學
這次網購實用文就來詳盡講解英國大型網購百貨ASOS，裡面貨品有平有貴，有自家品牌，又齊集不少運動品牌，例如Adidas、Puma、Under Armour等，最近有限時減價，減價區低至3折，女裝ASOS自家品牌短裙低至25折、Puma黑色運動上衣折後竟不用$100、$444就可以買到2件Tommy Jeans Logo Tee，ASOS買滿$650就可以免運費，非常容易達標！ASOS定期都會有減價活動，首次購物可額外享75折優惠，即是新會員有折上折優惠，非常抵！即看ASOS網購教學與免運費詳情，有時會推出限時免運費優惠，不用最低消費都可以free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 1 小時前
關於．快樂的死亡｜羅家英、陳敏兒、吳文忻、劉小慧、李珊珊等探討生與死
《關於．快樂的死亡》將於9月29日正式播出。節目邀請來自城中不同界別的嘉賓，與淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成先生展開深度對談，分享關於健康、生死與人生意義的多元觀點，旨在啟發大眾以更積極、更豁達的態度面對生命每一個階段。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張家輝主動減片酬 孖鍾雪瑩救市
【on.cc東網專訊】影帝張家輝近日重拾演員身份，夥拍金馬影后鍾雪瑩合演張婉婷監製、黃綺琳執導的新片，台前幕後日內即將正式投入拍攝。據悉，導演申請香港電影發展基金的「薪火相傳」計劃，成功獲撥款900萬，隨即開戲「救市」。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
樺加沙打風｜ 中年婦颱風開窗斷指 急症室醫生：黃金四小時增接駁機會 應盡力妥善保存斷肢︱Yahoo
【Yahoo健康】超強颱風「樺加沙」吹襲香港。有急症專科醫生表示，打風期間不時會發生截肢意外，2023 年 9 月「蘇拉」襲港期間，天文台一度懸掛「十號風球」，有中年女士開閂門窗時遭強風猛烈撞擊，手指頭即場斷開，須立即入院接受手術。Yahoo 健康 ・ 1 天前
25歲上流千金Becca Bloom推薦4本必讀書本！「RichTok」富二代企業家氣質就是從中學習：爸爸從小要求我們讀的書
在 TikTok 的 #RichTok 浪潮中，25 歲的 Becca Bloom 以其親和真誠的魅力迅速走紅，成為數百萬粉絲追捧的「富二代女王」。出身科技與地產世家的她，不僅展現奢華生活，更以職場洞察與理性思維贏得認同。她透露，父親要求她必讀的四本書，讓我們一探究竟。Yahoo Style HK ・ 1 天前
孫藝真何時看上玄彬？《愛的迫降》期間暈船
[NOWnews今日新聞]女星孫藝真近日登上鄭在炯的YouTube頻道《妖精在炯》宣傳全新電影《徵人啟弒》，在節目中她提到和老公玄彬在拍攝定情劇《愛的迫降》的點滴，坦言她跟老公因為生長背景相似，因此三...今日新聞 娛樂 ・ 23 小時前
川普簽署命令 將反法西斯運動列為國內恐怖組織
（法新社華盛頓22日電） 美國白宮表示，在保守派政論網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡後，總統川普今天簽署命令，將稱為「反法西斯運動」（Antifa）的左翼團體列為國內恐怖組織。川普（Donald Trump）的命令指出，由於出現「旨在打壓合法政治活動與阻撓法治的政治暴力模式，我在此將反法西斯運動列為『國內恐怖組織』」。法新社 ・ 22 小時前
美國拖欠聯合國逾30億美元會費
據央視新聞報道，聯合國方面稱，自美國總統特朗普今年1月上任以來，美國幾乎停止支付會費，至今仍有2024年的欠款未結清。美國共拖欠超過30億美元，其中包括2025年應繳的超過8.2億美元常規預算分攤，以及往年欠款與未支付的維和經費。#美國 #特朗普 #聯合國 (CW)infocast ・ 20 小時前
港鐵明送出總值超過130萬港元高鐵旅遊禮券 慶高鐵通車七周年
港鐵將於明天(9月23日）迎接高速鐵路（香港段）通車七周年。高鐵深受跨境乘客歡迎，自通車至今已累計接載超過九千萬人次乘客。其中，今年首8個月乘客量達二千萬人次，按年增長近兩成，8月份更錄得通車以來單月最高客運量記錄。港鐵公司將於明天送出總值超過130萬港元的高鐵旅遊禮券，慶祝高鐵通車七周年和答謝乘客的支持。港鐵公司常務總監－香港客運服務楊美珍表示：「高鐵客運量持續創新高，反映兩地深化融合帶來的蓬勃發展，亦有越來越多跨境旅客選擇以高鐵這種高效便捷的方式出行，剛過去的8月便有超過320萬乘客人次。高鐵會繼續發揮連繫兩地的重要角色，及作為區域交通樞紐的重要地位。我們衷心感謝相關政府部門、內地鐵路單位、乘客、社區及業務夥伴一直以來的支持，高鐵會繼續優化服務，為乘客提供更安全、舒適和便捷的出行體驗。」港鐵公司將於明天透過 MTR Mobile 推出「高鐵 7 周年一撳即搶」會員活動，以先到先得形式送出總值超過130萬元的高鐵旅遊團及高鐵車票折扣券，鼓勵更多跨境乘客體驗便捷高效的高鐵服務。另外公司亦與多家旅行社將於十月推出「秋色楓景高鐵遊」。 (SY)infocast ・ 1 天前
張家輝再拍喜劇？傳與金馬影后鍾雪瑩合作打救港產片
今年港產片步入寒冬，票房收入以至數量都跌至多年新低。今日有報導指，多年冇拍喜劇嘅張家輝將會同去年奪得金馬影后嘅鍾雪瑩（鍾雪）合作Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張學友合唱女星患怪病 養病半年親揭血檢報告
【on.cc東網專訊】台灣女星高慧君，當年因與歌神張學友合唱《你最珍貴》一炮而紅，可惜近年深受甲狀腺失調、膽固醇過高等健康狀況所苦，為此她自去年起開始控制飲食體重、治療甲狀腺和看新陳代謝科等一系列治療，並經醫師建議進行雙重過濾血漿交換療法（血液淨化），搭配療程後東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
孫藝珍節目中公開3歲兒子「正臉照」！主持人驚呼太可愛！果然是神顏夫妻的強大基因
節目中，主持人鄭在炯原本就好奇孩子長相，開場就說聽過「玄彬、孫藝珍的兒子顏值很驚人」，孫藝珍先謙虛笑回：「不要說得太誇張，觀眾看了可能會覺得沒那麼驚豔。」但話雖如此，她還是忍不住從相簿拿出照片與影片，親手解鎖這份隱藏版驚喜。照片一亮相，鄭在炯當場看傻，甚...styletc ・ 17 小時前
八達通推首張「隨意乘」超級通行證 內地客國慶黃金周2日免費搭6大交通
隨著十一國慶黃金周臨近，八達通今日(23日)宣布推出全港首張跨交通營運商的「隨意乘」超級通行證，以提升內地訪港旅客於國慶黃金周期間的旅遊體驗。「隨意乘」超級通行證為特別版八達通，分兩款限量香港特色卡面設計，旅客可於指定公共交通工具網絡，享受為期2日的免費乘搭。am730 ・ 16 小時前
女明星的盡頭是舒淇！超近自拍親授「眼下乾紋、法令紋隱形術」，49歲零死角美貌全網讚嘆
「補妝前先擦眼霜」就是舒淇的卡粉、顯乾紋的急救神技影片中，舒淇要解決的是所有化妝女性的共同痛點：長時間帶妝會使眼下和法令紋處的底妝開始出現乾紋、卡粉，顯得疲憊又老態。此時若直接疊加粉餅或遮瑕，只會越補越厚、越卡越糟。因此在補妝前，她會先用指腹沾取少量「眼...styletc ・ 18 小時前
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅患告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。Yahoo 娛樂圈 ・ 41 分鐘前
香港暴雨警告冷知識｜1992歷時性暴雨催生黃雨/紅雨/黑雨！暴雨警告下應該要點做？原來曾經有過「綠雨」
隨着樺加沙颱風逐漸逼近，香港市民不禁關心：這次除了強風，還會帶來哪一種「顏色」的暴雨？相比起颱風，大雨的出現往往更突然、更難預測。暴雨可在短時間內迅速發展，造成水浸、交通混亂等等。香港天文台發展出一套有系統的警告機制，透過顏色分級，提醒市民提早防範。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
「愛妻號」郭富城為照顧待產老婆方媛將停工1個月：做個好老公、好爸爸呀！
59歲天王郭富城（Aaron）與細22年方媛（Moka）於2017年結婚，育有2個女兒郭詠希（Chantelle）和郭詠萱（Charlotte）。今年郭富城更趁住父親節公布太太方媛懷上第三胎，預產期係10月。最近郭富城前往馬來西亞為主演新戲《無名指》活動，受訪期間表示喺完成世界巡演「ICONIC」成都站後，全面暫停工作一個月，全心全意陪伴家人，並話：「要回歸家庭，做個好老公、好爸爸呀！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭希怡Yumiko驚見深邃法令紋？網民驚訝撞樣伍詠薇
Yumiko鄭希怡近年主要喺內地發展，更於疫情期間同老公梁學儲及囡囡梁浸浸（梁子柔）舉家移居上海。早前Yumiko度過44歲生日Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前