鄭融發文透露爸爸離世 貼童年合照悼念「心撕裂了」

歌手鄭融昨晚（27日）於社交平台發布童年一家三口合照，難過公布爸爸離世消失，並發文指：「這輩子最幸福的事，就是能成為你女兒。最敬愛的爸爸，天家再見。 一定再見。很難上的一課。心撕裂了。感謝您，永遠愛你。 上帝愛你。」

鄭融入行多年鮮有提及家人，僅僅在早年訪問中提到，因爸爸鼓勵多做運動於小學時期加入游泳隊，並取得過獎牌。另外因父母工作關係，自己從小由傭人照顧，只有愛犬及傭人陪伴自己，所以多參加興趣班當自我增值，造就多才多藝的自己。不過鄭融亦提到對父母意見的重視，曾因怕觸怒父母拒絕紋身，選擇貼假紋身代替。

鄭融2003年加入娛樂圈，2006年推出作品《紅綠燈》曾一度爆紅，傳唱度非常高，亦為其橫掃四台頒獎禮歌曲獎，可惜其後發展平平，近年曝光率亦未算高。