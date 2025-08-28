經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
鄭融發文透露爸爸離世 貼童年合照悼念「心撕裂了」
歌手鄭融昨晚（27日）於社交平台發布童年一家三口合照，難過公布爸爸離世消失，並發文指：「這輩子最幸福的事，就是能成為你女兒。最敬愛的爸爸，天家再見。 一定再見。很難上的一課。心撕裂了。感謝您，永遠愛你。 上帝愛你。」
鄭融入行多年鮮有提及家人，僅僅在早年訪問中提到，因爸爸鼓勵多做運動於小學時期加入游泳隊，並取得過獎牌。另外因父母工作關係，自己從小由傭人照顧，只有愛犬及傭人陪伴自己，所以多參加興趣班當自我增值，造就多才多藝的自己。不過鄭融亦提到對父母意見的重視，曾因怕觸怒父母拒絕紋身，選擇貼假紋身代替。
鄭融2003年加入娛樂圈，2006年推出作品《紅綠燈》曾一度爆紅，傳唱度非常高，亦為其橫掃四台頒獎禮歌曲獎，可惜其後發展平平，近年曝光率亦未算高。
其他人也在看
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前
向海嵐大談當年加入TVB瀕臨崩潰邊緣 坦言壓力超大：半夜一直哭
50歲向海嵐於1998年參選香港小姐競選，以冠軍、最上鏡小姐、環球美態大獎「四料冠軍」姿態入行動感都會大使，曾參演多部經典劇集如《楊貴妃》、《無頭東宮》；2008年向海嵐毅然拋下一切到上海轉行擔任公關工作，直至2015年重返幕前，簽約內地經理人公司及參演內地電視劇，同時發展珠寶生意。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前亞視小生段偉倫今早離世終年67歲 曾當成龍助手15年 近年淡岀幕前
曾為亞視小生的段偉倫於今天（27日）早上離世，終年67歲。有傳段偉倫因腎衰竭而病逝，其好友盧惠光回覆傳媒查詢時證實了死訊。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳欣妍痴漢上身高炒影細妹曝光驕人身材：點解全個家族女性基因咁好
陳欣妍早年憑ViuTV《美女郊遊遊》三點式造型行山成功彈起，擁火辣身材嘅佢時常與男友沈震軒健身以維持好身材。近日，陳欣妍與胞妹Michelle到韓國首爾旅行，陳欣妍於社交平台分享一張妹妹身穿低胸小背心嘅照片，原來妹妹亦係「有料之人」，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何穗突然清空社交網停工神隱 驚傳與陳偉霆秘婚生B
【on.cc東網專訊】內地超模何穗與男神陳偉霆被爆戀情多年，關係一直備受關注，近日何穗社交網忽然清空，貼文全被隱藏，即時引起外界熱議，有指她近半年已無新代言，更未有出席大型時尚活動，並婉拒了知名時尚雜誌拍攝，疑似低調退圈，繼而惹起揣測，有網民估計因她與陳偉霆秘婚東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
樂易玲不再擔任邵氏兄弟授權代表及法律程序代理人 仍保留邵氏執董身份
邵氏兄弟控股日前公告，宣布出任TVB助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理嘅樂易玲，由八月二十五日（本周一）起不再擔任邵氏兄弟授權代表Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Yahoo Live｜關智斌Kenny相隔六年再開騷 演唱會前大劇透！
男神關智斌Kenny相隔六年再舉行個人演唱會，即將登上啟德體藝館演唱嘅Kenny亦大呼期待！演唱會仲有一個月就舉行，Kenny率先現身《Yahoo Live》嚟個大劇透，由舞台到歌單都精心設計，仲有咩值得留意嘅地方？ 8月28日（四），下晝2點半，Kenny聯同我哋新嘅嘉賓主持 施可瑩Lillian 就會一齊傾吓計！記住留意喇！約定你2點半見啦！ * 《Yahoo Live》結合了音樂、娛樂、八卦和娛樂圈中的大小事。無論對音樂敏感、狂熱於明星八卦，還是對娛樂圈圈中事感興趣，這個節目都能滿足大家的好奇心。 我們將為你揭開娛樂圈的神秘面紗，分享明星們的日常生活、八卦新聞和獨家內幕消息。 同時，帶您深入探索音樂界的最新動態，介紹當前最熱門的音樂人和專輯，並分享他們的背後故事。 💡 立即追蹤YAHOO HONG KONG YouTube頻道+開啟推播通知，緊貼最新YAHOO節目視頻！https://bit.ly/3a1jUCG ▶︎ 立即追蹤Yahoo娛樂圈IG，掌握最新娛樂八卦：https://bit.ly/3kjqnjD #YahooLive #Yahoo娛樂圈 #YahooHK #關智斌Kenny #施可瑩LillianYahoo LIVE HK ・ 4 小時前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 2 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
李家鼎患胃炎暴瘦廿幾磅 醫生講解三大成因 鼎爺真係中其中一項？
人稱「鼎爺」嘅李家鼎因為主持《阿爺廚房》而成為飲食達人，更加開展餐飲事業。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 5 小時前