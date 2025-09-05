鄭錦滿理大暴動上訴得直 撤銷控罪及刑罰

【Now新聞台】前熱血公民成員鄭錦滿2019年理大衝突暴動罪成，他不服定罪上訴。高等法院裁定他上訴得直，撤銷控罪和刑罰。

鄭錦滿前年暴動罪成，判監3年8個月。他原審時原本被控意圖妨礙司法公正，但控方在審訊途中，加控暴動罪，辯方質疑做法不公平。

高院上訴庭頒判詞指，辯方原本沒有就被告被指是暴徒的方向辯護，但控方加控，令被告從原本被指控是接應理大示威者，變成逃離理大的暴徒，原審法官容許加控，令被告遭「兩面包抄」，無法全身而退，情況屬不公平，因此裁定鄭錦滿上訴得直。

