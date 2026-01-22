鄭震生獲款待被炒｜陳祖光：公僕須清廉正直 華員會代表憂影響公眾對駐外人員觀感｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生因為在網上自揭去年 5 月前往澳門期間，獲噴射飛航高層「摯友」安排私人艙室，履新兩日即被政府終止合約，政府並表示案件有違反《防止賄賂條例》之嫌，已把個案轉介執法部門跟進。選委界立法會議員、曾任警察隊員佐級協會主席的陳祖光今早（22 日）在電台節目表示，「清廉正直」是一般市民對公務員的期望，公務員如果面對別人給予利益，不論對方是否跟自己有公務往來，是否純屬朋友關係都應該拒絕。華員會秘書長蔡冠龍亦在同一節目表示，政府有向公務員提供充足基礎培訓，包括教授《防止賄賂條例》和《公務員守則》，公務員面對可能收受利益的場合，已經被培養得相當謹慎，「有抽獎都唔放自己張飛落箱。」

朋友關係不會獲豁免

陳祖光在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，他不評論今次個案的情況，但就他一向以來的理解，公務員固然會按照《防止賄賂條例》拒絕跟他職務有關的利益；但如果朋友贈送「特別服務」，而服務超出限額，當然也不被允許，不會因為對方只是私交，沒有公務上交集就獲放行。

所有人平等優惠則不在此限

被問到是否任何優惠和利益都不能接受，陳祖光就表示「公務員都係人」，《條例》寫到如果一項優惠是所有人都可以公平享有，例如超市折扣，這些並無問題。另外如果公務員出席個別場合時，如果不接受該項利益會引起場面尷尬，《條例》亦容許先收取，再向部門首長申請豁免。

稱政府取態清晰

陳祖光認為，今次政府的處理速度迅速，見到有涉嫌違法問題就立即轉介執法部門跟進，是好事，不論對於公務員抑或公眾，姿態都十分清晰。他又說，類似事件其實都是關乎公務員的個人紀律，如果他有著公務員身份，就會婉拒別人給予他的禮遇，又認為對方作為朋友，會理解和尊重其公務員的身份和規範。被問到在社交媒體發文，陳祖光就指很多人都會分享自己的喜悅，都是很好的事情，但需要小心處理好個人私隱。

蔡冠龍：若接受特權「講幾多都講唔明白」

至於華員會秘書長蔡冠龍在同一節目就表示，公務員普遍都是理解《防止賄賂條例》和《公務員守則》，遇上可能收受利益的場合已經會小心處理，如果遇上「特權」禮遇更加不可能接受。他解釋，守則起碼有訂明收受利益的明確價格，但如果是普通人無法取得的「特權」，就真的「講幾多都講唔明白」，必定要拒收。

事件影響公眾對駐外人員觀感

對於今次政府的處理手法，蔡冠龍表示鄭震生是退休後合約員工，如果政府以停職接受調查處理，對於公眾而言可能是「過份慷慨」；而且今次事件涉嫌刑事犯罪，而且亦令外界可能有觀感認為港府駐外人員都是會如此輕率接受款待，已經影響了政府聲譽，政府決定即時終止合約都是一種可行做法。蔡冠龍又說，如果高級公務員在社交媒體上高調表示獲得特權和款待，的確容易惹人反感。

未教授如何用社交媒體：運用常理

蔡冠龍指，政府除了教導公務員遵守《防止賄賂條例》和《公務員守則》外，亦有課程涉及「方便營商」，意思就是不要過份嚴格，「咩都唔做」，否則可能有反效果，最重要都是拿好平衡；他又指政府對入職三年之內的公務員同事有不少基礎培訓，相信公務員對於如何處理利益是十分清楚。被問到公務員如何使用社交媒體，蔡就指，雖然政府內部沒有教授公務員如何使用社交媒體，「但（如何使用）其實都只係一啲常理啫。」