鄭震生獲款待被炒｜ 張炳良：負面影響難彌補 楊何蓓茵：公務員用社交平台需注意觀感｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】港府駐天津聯絡處主任鄭震生早前在網上自揭曾獲安排私人艙室往澳門，履新兩日即被政府在周三（21 日）即時終止合約，前運輸及房屋局局長張炳良今（27 日）在《明報》發表評論文章，指事件對政府及高級公務員形象造成的負面影響難以彌補，近年接連發生的官員違反防疫規定、採購樽裝水「被騙」等事件，均衝擊市民對官員辦事的信心；公務員事務局長楊何蓓茵今日在立法會表示，有提醒公務員使用社交媒體需注意觀感問題。

張炳良：高官代表政府

港府駐天津聯絡處主任鄭震生上周初履新，自爆獲當地酒店免費升級套房，及去年曾接受噴射飛航安排私人艙，事件發酵兩日，被政府終止聘約。張炳良今日發表評論文章，認為在「由治及興」、重紀問責的今天，事件不能以「只屬個別事件」等閒視之。近年屢發生官員違反防疫規定、民政專員獲筵開數十席「送行」，採購樽裝水「被騙」低級失誤等，均衝擊市民對官員辦事的信心。

張炳良指，社會應反思有何因素助長這些被指為「禮崩樂壞」的事情，否則難以推行公務員制度改革，因為市民對政府的印象，來自日常與部門交往的體驗，及前線公權人員的舉止，高官代表政府，在公開場合的身段，「在於人民面前繪寫着政府的真正面譜」。官員不用在社交媒體刻意炫耀賣弄「吸睛」，尤忌作風和言語欠缺分際，予人遊戲人間、公私生活不分之感。

宏福苑大火反映上下皆不願「多走一步」

張炳良指，公務員要正直不阿，也須深知民間疾苦，社會期望公務員人性化、接地氣，讓市民「有感」，在依章工作以外走多一步，「宏福苑大火災難，暴露政府部門監管缺漏、業主立案法團運作不濟、專業自律鬆懈等種種問題，已存在多年，但為何過去拿不出意志去處理——究竟是戰線過多疲於奔命？是互相推諉、避責避險之情緒作祟？還是各部門及相關人員心存僥倖，上下皆不願多走一步？」

政府削公務員編制 楊何蓓茵：允增資源應付工作

公務員事務局局長楊何蓓茵今日在立法會簡報公務員事務方面的政策措施，提及政府非常重視公務員的品行及操守，對違法違紀絕不姑息。就鄭震生獲款待事件，楊何蓓茵表示，有提醒公務員，特別是高級公務員，在社交媒體分享私生活或喜好，需注意觀感問題。

公務員事務局早前表示，目標在今屆政府內共減少一萬個公務員編制。楊何蓓茵指，已設有機制在審批後容許增加資源，應付額外工作，並會持續吸納新人增補因退休等流失的空缺。