政府冒牌水｜楊何蓓茵：前物流署長陳嘉信無疏忽 但撤回向他頒授銀紫荊星章 (林俊源攝)

特區駐天津聯絡處前主任鄭震生由於早前乘船往澳門時獲升級座位，涉嫌違反《防止賄賂條例》被即時終止合約。公務員事務局局長楊何蓓茵表示有提醒公務員，特別是高級公務員，在社交媒體分享私生活或喜好，需要注意觀感。

楊何蓓茵今日在立法會公務員事宜相關政策簡報會上，交代局方自2023年9月實施簡化着令工作表現持續欠佳公務員退休的機制，截至本月中，共有23人獲發通知書，當中4人已被着令退休；2人於收到通知書後離職；4人的表現提升至可接受水平而獲暫緩；仍有13宗個案在處理。

會視乎政府財政決定公務員薪酬調整

政府下月公布財政預算案，外界關注公務員須否繼續凍薪。楊何蓓茵表示薪酬趨勢調查委員會一直有開會，當局亦會視乎政府整體財政狀況作出平衡。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1006749/鄭震生被炒-楊何蓓茵指公務員網上分享私生活需注意觀感?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral