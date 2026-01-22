鄭震生被炒 疑曾刪除維基百科爭議

特區駐天津聯絡處主任鄭震生由於早前乘船往澳門時獲升級座位，涉嫌違反《防止賄賂條例》被即時終止合約。(駐粵辦資料圖片)

特區駐天津聯絡處主任鄭震生由於早前乘船往澳門時獲升級座位，涉嫌違反《防止賄賂條例》被即時終止合約。翻查「鄭震生」的維基百科條目，有一名與鄭震生同名的人士早年曾刪除當中列載的爭議。

無主動交代涉港人死傷交通意外

在「鄭震生」的維基百科條目中，一個名為「Rickyccs」的帳戶曾在2023年9月刪去鄭震生出任特區政府駐福建聯絡處主任的爭議，被刪去的句子是「曾在2023年4月因聯絡處沒有主動向傳媒通報多名港人在福建省因車禍喪生而引起爭議」。鄭震生的英文名是「Ricky」，中文名縮寫則是「CCS」。

駐粵辦以往均會主動交代涉港人死傷的內地交通意外。不過，事發在2023年4月，一輛由香港居民駕駛的私家車在福建發生意外，導致4名香港乘客死亡。駐粵辦在傳媒查詢後才公布事件，引起爭議。

