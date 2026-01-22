鄭震生被炒 駐天津處副主任屈志雄兼任署理主任

鄭震生(資料圖片/駐粵辦)

政府電話簿中網站顯示，駐天津聯絡處副主任屈志雄，今日起兼任署理駐天津聯絡處主任，直至另行通知。

政制及內地事務局昨晚宣布解僱駐天津聯絡處主任鄭震生，即時終止其合約，指他涉嫌涉嫌違反《防止賄賂條例》下有關公務員未經許可接受利益的規定，已把個案轉介執法部門跟進。在局方發布新聞稿前，政府電話簿昨晚已更新，駐天津聯絡處主任一職顯示為「懸空」。

鄭震生去年5月在社交平台發文指，早前乘船前往澳門時，指獲「摯友Alan先生」安排「私人船艙」，乘坐噴射飛航往返港澳，單程票價介乎2,480至3,310元。近日往天津履新前分享航班獲升艙、入住天津麗思卡爾頓酒店獲免費升級至套房。政制及內地事務局前日回覆稱，鄭按「退休後服務合約計劃」受聘為駐天津辦主任，日前赴天津乘坐的航班升艙費用及當地住宿費，均由他自行承擔。鄭震生履新後曾出席天津市港澳工作聯席會第14次會議暨津港澳合作交流座談會。

