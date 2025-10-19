鄭麗文勝選後強調 台海絕不能爆軍事衝突

【on.cc東網專訊】國民黨主席選舉周日（18日）完成投票，候選人鄭麗文以超過6.5萬票、50.15%的得票率當選。她勝選後強調，要在任內讓國民黨成為台灣第一大黨，並在2028年大選完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的使命。她又指，台海絕對不可發生軍事衝突，呼籲綠營勿再不負責任地以「紅色標籤」作為政治鬥爭的工具。

這次總選舉人數約33萬人，投票數近13.7萬人，投票率39.46%，有效票約13萬票。鄭麗文以過半數當選，另一名熱門候選人郝龍斌則獲近4.7萬票，得票率為35.85%，排第二。郝龍斌當晚恭喜鄭麗文當選，表示尊重所有黨員決定，他對國民黨的愛和使命感，絕不會因選舉勝負改變。鄭麗文批評，民進黨為選票拿出「仇中反中」的「紅色標籤」亂貼，不但無助台灣進步，更是導致台灣內耗、停滯不前的最大問題。

分析指，鄭麗文當選後首要目標是取得明年地方選戰勝利，明年任期屆滿的台中市長盧秀燕可望布局2028年大選。黨內人士認為，盧、鄭目標一致，兩人聯繫管道暢通且關係密切，相信在決策上會有許多交流。惟有地方人士認為，鄭麗文的政治能量以及兩岸路線，會讓地方基層對明年地方選舉產生憂慮，未來整合和確立路線也將是盧秀燕的考驗。

