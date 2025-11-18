鄭麗文明晤黃國昌 啟動藍白合作計劃

【on.cc東網專訊】因應台灣2026年迎來地方選舉，藍（國民黨）白（台灣民眾黨）啟動整合計劃，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌周三（19日）下午會面。外界預計，雙方將展現合作誠意，減少磨合期。

是次會面將於周三下午3時至4時30分舉行。國民黨出席人員除了鄭麗文外，還包括副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲及立法院黨團總召傅崐萁，民眾黨代表分別是黃國昌、秘書長周榆修、代理副秘書長黃成峻及政策會執行長賴香伶及立法院黨團主任陳智菡。

廣告 廣告

會前，黃國昌周一（17日）透露將與鄭麗文交換意見，包括談目標、願景及政策，相信是台灣人民共同期待。他批評民進黨把台灣搞得四分五裂，在野黨此時需冷靜下來，重新思考如何團結台灣。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】