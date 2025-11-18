四大飲食平台網購優惠碼大放送！
鄭麗文明晤黃國昌 啟動藍白合作計劃
【on.cc東網專訊】因應台灣2026年迎來地方選舉，藍（國民黨）白（台灣民眾黨）啟動整合計劃，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌周三（19日）下午會面。外界預計，雙方將展現合作誠意，減少磨合期。
是次會面將於周三下午3時至4時30分舉行。國民黨出席人員除了鄭麗文外，還包括副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲及立法院黨團總召傅崐萁，民眾黨代表分別是黃國昌、秘書長周榆修、代理副秘書長黃成峻及政策會執行長賴香伶及立法院黨團主任陳智菡。
會前，黃國昌周一（17日）透露將與鄭麗文交換意見，包括談目標、願景及政策，相信是台灣人民共同期待。他批評民進黨把台灣搞得四分五裂，在野黨此時需冷靜下來，重新思考如何團結台灣。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 31 分鐘前
立法會選舉2025｜金澤培：港鐵於投票日提早開出頭班車 持續鼓勵員工及市民投票｜Yahoo
立法會選舉 12 月 7 日舉行，政府以至不同企業都陸續推出措施鼓勵員工和公眾投票。政府早前指選舉的投票開始和結束時間都會分別提早和延遲 1 小時，由早上 7 時半至晚上 11 時半；港鐵行政總裁金澤培今日（18 日）亦在《星島日報》專欄撰文，表示因應今次延長投票時間，港鐵將在選舉日提早開出頭班車，便利票站人員早作準備。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
同人唔同命！青衣盈翠半島有業主慘輸「1球」沽貨 另一業主笑賺565萬｜二手樓成交
減息後買家入市意欲明顯提升，業主們亦把握時機沽貨套現。青衣鐵路盤盈翠半島本月暫錄得5宗成交，已較上月多出1.5倍。近日更連環錄得成交，有業主帳面賺565萬元離場，有業主則要帳面蝕超過「1球」。 高層兩房4年跌價12% 中原地產青衣高級資深分區營業經理黃國強表示，分行新近促成盈翠半島11座極高層H室成交，單位am730 ・ 13 小時前
黃百鳴內幕交易案 控方呈證據指其提示胞妹於收購前買股
導演兼商人黃百鳴涉嫌內幕交易案，昨日(17日)在東區裁判法院正式開審。控方指，黃百鳴於2017年收到1,000萬元「誠意金」後，向其胞妹黃潔珍轉賬共200萬元，指示她買入天馬影視(1326.HK)(現稱傳遞娛樂)的股票，更曾發送WhatsApp訊息指「明天低過0.2，盡買」；在此之前數月，黃潔珍並無買賣天馬影視股票的記錄，原本只持有410多萬股；但至2017年9月18日，其持股量已增至約670萬。AASTOCKS ・ 3 小時前
黃又南揸巴士被野生捕獲 早前承認幕前冇工開 網民爆兼職車長月薪有18000？
近年本地電影業不景氣，唔少圈中人都另謀生計。向來愛車嘅男團Shine成員黃又南經營YouTube 頻道之外，早前更為咗拍片去考巴士、的士及小巴牌，又南仲加入巴士公司正式成為司機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
MAMA 2025｜周潤發相隔10年強勢回歸 擔任頒獎嘉賓
享譽國際的香港傳奇巨星周潤發將以頒獎嘉賓身份亮相 2025MAMA AWARDS，這將是他繼 2015 年擔任 MAMA AWARDS 頒獎嘉賓後，事隔十年第二次登上全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
最新「美食沙漠」出爐 啟德跑道區「800米零餐廳」最慘 白石角、掃管笏冇得救？
最新「美食沙漠」排名出爐，當中啟德跑道區 800 米內無餐廳最極端，白石角、掃管笏亦長期欠缺餐飲配套，屬結構性問題難見改善。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
瑞士斥2千億美元換關稅降至15% 綠黨轟「投降協議」
據《CNBC》周一 (17 日) 報導，瑞士與美國上周五達成貿易協議，瑞士企業承諾在美投資 2,000 億美元，而出口美國的關稅從 39% 降至 15% 則從 39% 降至 15%。政府和企業界將此視為「重啟」機會，但綠黨批評這是向白宮「投降」，質疑政府動員企業高層送黃金禮物換取協議。鉅亨網 ・ 7 小時前
立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo
政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屈啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
全運會｜劍擊團體賽開鑼 佘繕妡、何思朗領軍分途爭牌
第15屆全運會距離煞科進入倒數階段，周二焦點是啟德體藝館的劍擊賽，一連3日起上演團體賽，首日有女子重劍及男子佩劍，女子重劍個人賽銅牌佘繕妡、男子佩劍個人賽銀牌何思朗將和隊友合作，力爭再上頒獎台。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，驚訝發現藍田一間食店竟推出超親民價餐牌！該店於門外張貼價錢牌，顯示單拼燒味飯只售$20，雙拼亦僅售$23，而學生如穿着校服，更可於上午11時至下午2時，以$18享用單拼或雙拼飯。消息一出，引起大量網民熱烈討論，不少人大讚是「時光倒流」價！Yahoo Food ・ 5 小時前
天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度 天文台預料冬季寒冷日數 9 至 17 日屬正常水平｜Yahoo
受強烈東北季候風影響，今日（18 日）本港天氣顯著轉涼。天文台署理助理台長謝淑媚今早在電台節目表示，周三及周四（19 及 20 日）市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。長者安居協會行政總裁王虹虹在同一節目表示，已經預留足夠人手應付長者在天氣轉涼期間的求助來電需要，她並指上個冬季共收到 14 萬個「一線通平安鐘」求助電話，預計數字在今個冬季會相若。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
日本外務省官員啟程訪華 就高市早苗涉台言論協商
日本首相高市早苗近日的涉台言論，引發中日關係緊張。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰啟程前往北京就今次風波協商，預計明日與中國外交部亞洲司司長劉勁松會面，解釋高市的言論不會改變日本政府現有立場，即根據1972年《日中聯合聲明》，承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，又會強調即使中日有分歧，亦不應影響雙方關係和人員交流。報道指，日本政府認為目前不宜令局勢進一步升級，計劃透過外交渠道，冷靜評估中國的反應。 對於中國有關部門提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊，並建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排，日本內閣官房長官木原稔在記者會回應指，有關做法不符兩國領導人確認建立建設性穩定關係的整體方向，強烈敦促中方採取適當行動。 (ST)infocast ・ 22 小時前
官方喊停赴日｜逾49萬張赴日機票取消 專家指相對日本同行 對中國航空業衝突更大
因日本首相高市早苗近日的「台灣有事」論，令中日關係急速惡化，中國外交部上周五（14日）呼籲公民「近期暫勿前往日本」。《南華早報》報道指，自上周六（15日）以來，中國的航空公司已記錄約有49.1萬張前往日本的機票遭取消。不過，有分析認為，中日航空市場由中國的航空公司主導，因此事件對中國航空公司的打擊，可能較日本的航空公司更大。BossMind ・ 1 小時前