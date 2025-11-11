鳳凰｜一號風球今日日間維持
鄭麗文本周或晤谷立言 上任後首與美互動
【on.cc東網專訊】台媒周一（10日）報道指，美國在台協會（AIT）處長谷立言本周將與國民黨主席鄭麗文舉行會談。外界預期谷立言盼透過與鄭麗文會談，確認國民黨對防衞特別預算的態度及立場。AIT發言人回應指，該協會與政治光譜下各領袖定期交流討論，強化美台夥伴關係。
如鄭麗文與谷立言敲定會晤，將是她上任國民黨主席後首次與美方互動。國民黨保密到家，稱為尊重美方，雙方討論議題不預設立場，會後將視情況適時對外說明。AIT重申今年8月與國民黨立委溝通的論調，稱會定期與跨政治光譜的領袖會談，討論如何強化美台堅若磐石的夥伴關係，但未透露與鄭麗文會晤的規劃。
對於有歐洲國家的駐台辦事處亦透過渠道聯繫欲接觸鄭麗文，國民黨發言人牛煦庭表示，鄭麗文上任以來不只是AIT，也廣泛和各國駐台機構對話，每次都可能針對不同領域或政策交換意見；強調縱有惡意推定、或試圖扣上「紅色立場」帽子等雜音，都不會影響該黨中央與駐台各單位互動的節奏。
