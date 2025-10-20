鄭麗文盼重獲全台民意後訪陸 推動兩岸和平

【on.cc東網專訊】新任國民黨主席鄭麗文周一（20日）接受專訪時，被問及會否考慮訪問大陸。她直言「當然要」，如能化解兩岸矛盾、推動和平共榮，她甚麼工作都願意做、甚麼人都願意見，但希望在國民黨未來重新贏得全台民意後成行。

鄭麗文強調「代表性」才是關鍵，如現階段前往大陸，只是代表國民黨主席，希望未來國民黨能重新贏得全台民意，那時候赴陸，層次就會不一樣，將以推動兩岸和平為前提。她重申，國民黨的首要任務是凝聚台灣主流民意，讓「兩岸和平」成為全民共識。

至於藍白合作議題，鄭麗文認為，兩岸政策立場將是關鍵分水嶺，兩岸和平與和解必須成為台灣主流民意，而主流正在改變，因民眾逐漸認知台灣地區領導人賴清德的抗陸路線已徹底失靈。對於賴清德未向她發賀函、僅以花籃致意，她認為執政黨應展現基本禮貌，未能如此令人遺憾，也反映出台灣內部政黨鬥爭仍濃厚。

